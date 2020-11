The Show Must Go On

– זהו שיר שמרמז על היותו של איציק שחקן, וכמובן שיש גם סיפור מאחוריו. איציק הופיע בצורה מאוד אינטנסיבית לאורך תקופה ארוכה, עד שיום אחד הוא אושפז בבית חולים. זה קרה לאחר יום צילום ב"פאודה", והחשש של הרופאים היה שחווה אירוע מוחי. אבל אין דבר שיעצור את איציק, כי באותו ערב חיכתה לו הצגה בלו"ז, והוא ברח מחדר המיון על מנת להגיע ל-2000 איש שחיכו לו באולם. מבחינתו – ההצגה חייבת להמשך. וגם עכשיו כשאנחנו נפרדים, אנחנו בטוחים שההצגה של איציק עוד תמשיך למשך שנים רבות. נתגעגע.