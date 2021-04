לא מעט מדינות מסביב לעולם כבר נפתחו לישראלים מחוסנים ונראה שנתב"ג מתמלא לאט לאט ועוד טיסות נוספות ליעדים כמו גאורגיה, ניו יורק, סיישל ודובאי. יחד עם זאת, ישנן לא מעט מדינות אהובות, בעיקר במערב אירופה שעדיין סגורות לגמרי.

מסתמן שהשבועות הקרובים יכריעו את גורל עונת התיירות באיחוד האירופי, כש״אופטימיות זהירה״ נרשמת בקרב כמה מהמדינות החברות. השאלה הגדולה - באיזה אופן הן ייפתחו, עדיין לא הוכרעה, כשעוד לא ברור איזה מערכת או מערכות יספקו תעודת בריאות דיגיטלית ואיך יתפקדו הגבולות הפנימיים באיחוד, כשמדינה אחת בסגר ושכנתה למשל פתוחה למבקרים. הקורונה במערב אירופה עדיין משתוללת

בינתיים, בשעה שמדינות רבות מתמודדות עם הגל השלישי של המגפה מרובת המוטציות, ההתקדמות - גם אם איטית - במבצע החיסונים, הביאה ארבע מדינות להודיע על מועד פתיחת שעריהן למבקרים: יוון ב-14 במאי, מלטה ב-1 ביוני, דנמרק ב-26 ביוני ובריטניה ככל הנראה תיפתח לתיירים מארצות הברית ומדינות נוספות (אולי אפילו ישראל) ב-17 במאי או ב-1 ביולי.

מה קורה במדינות שסגורות כרגע לתיירים?

צרפת

בצרפת, שהכניסה את ישראל לרשימת המדינות הירוקות במרץ, אין עדיין תכנית כניסת תיירים רישמית ונכון להיום, שעדיף לדחות את הביקור בלובר עוד קצת. השבוע התפרסמו הגבלות חדשות לאזרחים המטיילים בין ברזיל, ארגנטינה, צ׳ילה ודרום-אפריקה. בנוסף, לאחרונה נכנסה המדינה לסגר השלישי במספר ומספר המאושפזים במחלקות טיפול נמרץ רשם שיא חדש. שדה התעופה בפריז | צילום: רויטרס

גרמניה

גרמניה השכנה אמנם הקלה במעט על כניסתם של תושבים ואזרחים ממדינות חוץ-שנגניות, כשהסירה את חובת הבידוד לאזרחים השבים מישראל, פינלנד, אירלנד וברבדוס, אך ליותר מזה קשה לצפות כרגע. הדיבור החם הוא על דחיית העוצר הלילי מעשר בערב לחצות, כשהסגר הכללי במדינה הוארך כרגע עד ה-9 במאי.

איטליה

אחרי שתעשיית התיירות האיטלקית רשמה הפסד של 121 מיליארד יורו ב-2020, יש המקווים במדינת המגף לאושש מעט את המספרים עם תוכנית Covid-Free Islands שמקדמת את חיסונם של כלל התושבים באיים תיירותיים כגון אלבה (טוסקנה), קפרי (קמפניה) ואחרים. נשיאי סיציליה וסרדיניה פנו אף הם לממשלה בבקשה לחסן את תושבי האיים בהקדם, כדי לאפשר את שובם של התיירים ליעדים הפופולריים. ליוזמה נרשמה התנגדות בקרב נשיאי מחוזות אחרים שמעדיפים שהחיסונים יחולקו בצורה שווה כדי להימנע מהתלקחות מתחים חברתיים, והממשלה לא הגיבה בנושא.

בתוך כך, למרות המגבלות, איפשרה הממשלה האיטלקית החודש כניסתם של תיירים מישראל ו-30 מדינות נוספות, בכפוף לבדיקת קורונה שלילית בטווח של 48 שעות, בידוד בן 5 ימים ובדיקה שלילית נוספת. כיוון שב-30 באפריל יפוג תוקף ההחלטה, סביר שבשבוע הבא יהיה ברור יותר לאיזה כיוון יפנה המגף. תחנת הרכבת ברומא | צילום: Antonio Masiello, getty images

ספרד

בספרד בונים על השקתה של ה״תעודה הירוקה הדיגיטלית״ של האיחוד האירופי עד ה-1 ביוני, בניסיון להציל את עונת הקיץ - אך בתקופה הנראית לעין רק תושבי שנגן ובריטניה יורשו בכניסה למדינה.

הולנד

"אל תסעו להולנד", זה המשפט הראשון שקורא מי שנכנס למאמר Checklist for travel to the Netherlands באתר הממשלתי הרשמי. המאמר, שפונה כמובן למי שמעוניין להגיע למדינה, מונה את 6 הנקודות שיקבעו אם יצליח להיכנס - ובאיזה תנאים. כך למשל, גם מי שאינו תושב האיחוד האירופי, אבל מגיע ממדינה המדורגת כבעלת סיכון נמוך, מוזמן לבקר בהולנד אפילו בלי בדיקת קורונה שלילית ובידוד. נכון להיום, מופיעות ברשימה הבטוחה אוסטרליה, ניו זילנד, רואנדה, סינגפור, דרום קוריאה, איסלנד ואחרות, כהשרשימה מתעדכנת מעת לעת. נוסעים מיעדים אדומים נדרשים להציג בדיקת קורונה שלילית בת 72 שעות, למלא הצהרת בריאות ולבלות בבידוד - למעט נוסעים מדרום ומרכז אמריקה ודרום אפריקה, שאפילו למטוסים שלהן אסור לנחות בסחיפהול עד להודעה חדשה. "אל תגיעו להולנד" | צילום: Yuriko Nakao, getty images

קנדה

השבוע אמור לפקוע איסור הנסיעה בין ארה״ב לקנדה, אבל כל הסימנים מצביעים לכך שהקנדים יאריכו אותו בחודש נוסף. באוקטובר אשתקד כבר הותר לקרובי משפחה וסטודנטים להיכנס לקנדה בכפוף ל-14 ימי בידוד בכניסה, אך בעקבות זינוק בהתפשטות ואריאנטים של המוטציה הברזילאית קראו מומחים לממשלות הפרובינציות להגביל את המעבר ביניהן. ראש הממשלה, ג׳סטין טרודו אמר ל-CBC שהוא תומך בסגירת הגבולות של הטריטוריות והפרובינציות במטרה למנוע את התפשטות נגיף הקורונה.

הזינוק במספר החולים הביא כבר לפני כשבועיים את המרכז לבקרת ומניעת מחלות בארה״ב לפרסם אזהרת מסע לשוקלים נסיעה לקנדה, כשהשכנה הצפונית מדורגת כיעד נסיעה בסיכון גבוה, גם לנוסעים שקיבלו את מנות החיסון במלואן.

אוסטרליה וניו זילנד

התרגשות גדולה נרשמה בשדות תעופה באוסטרליה וניו זילנד ביום שני השבוע, כשלאחר קרוב ל-400 ימים, נפתח המסדרון האווירי המאפשר מעבר ללא-בידוד בין המדינות. "זהו יום גדול ומרגש עבור משפחות וחברים", אמרה ג'סינדה ארדרן ראשת הממשלה של ניו-זילנד ושיבחה את הצלחתן של שתי המדינות בהתמודדות עם המגפה. "זה כמו מדינה גדולה אחת, אז פתיחת הגבולות היא דבר ממש טוב, שיעזור לכל המשפחות", סיפר מהאט אל-מסרי ל-AFP בעודו ממתין לנחיתת בנו אותו לא ראה מזה 16 חודשים. ב-2019 ביקרו 1.5 מיליון אוסטרלים בניו-זילנד, אך כיוון שרק בסוף יוני (עם יציאת התלמידים לחופשת הסמסטר השלישי) תיפתח "עונת התיירות 2021", המספרים השנה יהיו נמוכים בהרבה.

גם כניסת ישראלים ומחוסנים אחרים עדיין אינה באופק, כשבשלבים הבא, ככל הנראה, יפתחו שתי המדינות שעריהן לשכנות אחרות באזור: תיירים מסינגפור, דרום קוריאה, יפן וטייוואן יוכלו כנראה לבקר באוסטרליה, ומטיילים מאיי-קוק, טובאלו ומדינות אסיה-פסיפיק אחרות אולי יבקרו בקרוב בניו-זילנד.