חברת הקרוזים הגדולה בעולם, רויאל קריביאן, הולכת לשבור את השיא של עצמה, ותשיק בתחילת השנה הבאה את ספינת ה-Icon of the Seas. בחברה, שגם פתחה לפני כשבועיים את עונת ההפלגה שלה מנמל חיפה עם ספינת Rhapsody of the seas, מבטיחים שהספינה החדשה לא תהיה עוד ספינת תענוגות, אלא ממש עיר על המים. רגע לפני שהיא יוצאת להפלגה, קיבלנו הצצה אל מאחורי הקלעים של ה"בייבי" החדשה, שנראה שבהחלט הולכת לעמוד בשם שלה ולהיות אייקונית.

בנמל שקט ליד העיר השקטה טורקו (Turku) שבפינלנד, עומלים כ-3,000 פועלים בכל רגע נתון כדי לבנות את ה"אייקון" שתשקול 250,800 טון, ותכיל בין היתר 7 בריכות, מעל 40 מסעדות ואת פארק המים הגדול ביותר בים. לא מדובר בעוד ספינת קרוזים רגילה, אלא במפלצת עצומה שעתידה להכיל קרוב ל-10,000 איש בכל הפלגה, מתוכם 7,600 אורחים וכ-2,000 אנשי צוות.

עוגנת במספנה ומחכה להפלגת הבכורה. אייקון אוף דה סיז | צילום: דניאל ארזי

למרות שהיא כבר נחה בגאווה על המים, האייקון אוף דה סיז עדיין לא מוכנה. לפי טים מאייר, המנכ"ל של מספנת Meyer Turku שבונה את הספינה, כ-80 אחוזים ממנה כבר מוכנים, למרות שחסר בה לא מעט ממה שיהפוך אותה בהמשך לריזורט היוקרתי שהיא. את הים הבלטי היא צפויה לעזוב כבר ב-26 באוקטובר במסע שלה לארצות הברית, שם תתחיל לקבל את האורחים הראשונים שלה ב-27 בינואר 2024 בשיט שייצא ממיאמי לכיוון האיים הקאריביים.

דרך אגב, למי שדואג, הספינה הספיקה לשבור לא רק את שיאי הגודל, אלא גם את שיאי הביקוש, כשאת ההפלגה הראשונה היא מילאה תוך פחות מ-24 שעות מרגע ההכרזה. "אייקון מוזמנת משמעותית יותר בעונת הפתיחה שלה בתעריפים גבוהים משמעותית מכל השקה של ספינת רויאל קריביאן אחרת", אומר ג'ייסון ליברטי, נשיא ומנכ"ל קבוצת רויאל קריביאן.

קשה לראות עכשיו אבל מדובר במגרש המשחקים הגדול ביותר בים | צילום: דניאל ארזי

צבא של פועלים

כשהיא מכוסה בניילונים ומכל כיוון יוצאים צינורות וכבלים, קשה להעריך את ההתקדמות האדירה שהספינה הזו עברה מהנייר ועד עכשיו. על הספינה עובדים ברויאל קריביאן כבר בערך 7 שנים, מרמת הלמידה והפקת הלקחים מהספינות הקודמות, ועד ניסוי של החדרים עם קבוצת ביקורת עוד במיאמי. אחרי שהעיצוב נבחן לפרטי הפרטים הכי קטנים, העבודה הפיזית החלה ב-2021 בפינלנד, עם אלפי העובדים שעומדים בלוחות הזמנים הקדחתניים.

השנים של המחשבה והיצירה של האייקון אוף דה סיז, יצרו סדרה חדשה לגמרי - ICON. הסדרה הזו של הספינות מתוכננת להיות גדולה יותר, מלאה יותר באטרקציות ואפשרויות הסעדה, יותר מופעים ויותר אורחים. או בקיצור, יותר מהכל בהכל. אורכה של האייקון הוא 365 מטרים, כשמחזיקת השיא הנוכחית של ספינת התענוגות הגדולה בעולם היא ספינה נוספת של רויאל קריביאן: The Wonder of the Seas באורך של 362 מטר. הספינה החדשה תתהדר גם ב-20 סיפונים (קומות), שניים יותר ממחזיקת השיא הקודמת.

3,000 פועלים עובדים על הספינה בכל רגע נתון | צילום: דניאל ארזי

בקרוב הכבלים והצינורות יכוסו ויהפכו למלון פאר על המים | צילום: דניאל ארזי

הספינה המכוסה ניילון תכיל 7,600 אורחים בכל שבוע | צילום: דניאל ארזי

עוד מעט כל הפיגומים ייעלמו והחדרים הפנימיים ייחשפו לסנטרל פארק | צילום: דניאל ארזי

כאמור, קשה לראות את התוצר הסופי והבוהק שעתיד לשאת עליו אלפי אורחים בכל שבוע, אך צבא הבנאים שעובד עליו בכל רגע, מבטיח שמדובר בהישג שבחברה הולכים להתגאות בו לשנים הבאות. "רק כאשר ספינה נמצאת בסביבות 90 אחוזים של רמת השלמה, הפאנלים והגימור מונחים במקום. כל העבודה הקשה מגיעה הרבה יותר מוקדם", אומר הארי קולווארה הפיני, ארכיטקט ימי שתיכנן כמה מאוניות הקרוז המרשימות בעולם. "זו משימה גדולה - אבל היא מדויקת", הוא ממשיך. "למרות שחלפו מעל שש שנים [מאז תחילת העבודה], הספינה למעשה נבנית בפרק זמן קצר".

בעוד שלמגפה הייתה השפעה בלתי נמנעת על הבנייה, קולווארה אומר שההפרעה הבלתי צפויה גם הוכיחה את עצמה כמועילה. "ניצלנו את הזמן הזה כדי לשכלל את העיצוב", הוא מוסיף. "עברנו על כל התכנון מההתחלה בצורה שיטתית. הצלחנו לנצל את הזמן בצורה חיובית".

בפינלנד עובדים במרץ כבר שנתיים | צילום: דניאל ארזי

החלקים של הספינה מתחילים כבר לתפוס צורה | צילום: דניאל ארזי

הרעיון של עיר צפה שפועלת באופן עצמאי מגיע גם לחדר המכונות. הספינה תעשה שימוש בגז טבעי נוזלי (LNG) כמקור דלק עיקרי, יהיה לה מתקן התפלה על הסיפון להפקת מים מתוקים, והיא תמיר חום מהמנועים לאנרגיה. כך למעשה רויאל קריביאן מנסה להדגיש את הרצון שלה לייצר ספינה "ירוקה" יותר ומזהמת פחות, בענף שנחשב למזהם עיקרי בעולם התיירות.

חלוקה לשכונות לפי קונספט

אם לשפוט לפי ההתקדמות ותאריך היעד השאפתני, אין ספק שאפשר כבר לראות את הסוף בקצה. בהישג הנדסי מרשים, כיפת הזכוכית העצומה של ה-Aquadome שעוטפת את אזור המופעים ואחד מאולמות התיאטרון, נבנתה מראש והונחה על הספינה בתהליך איטי ומדוייק. כך גם שאר חלקי הספינה שרובם הורכבו מראש כמו לגו וביניהם גם 2,805 החדרים שהונחו אחד על השני באופן שיטתי ומרשים.

הישג הנדסי אדיר ממדים. האקווה דום | צילום: דניאל ארזי

מבנה האקווה דום נבנה בחוץ והורכב על הספינה | צילום: דניאל ארזי

לספינה החדשה יש שמונה שכונות נפרדות, כל אחת מהן היא יעד בפני עצמה ואפשר לבלות כמעט יום שלם בכל אחת. זה אומר למעשה שהאורחים לא צריכים להתהלך בספינה העצומה הזו מקצה לקצה בכל פעם שהם רוצים לשתות או לאכול. בכל אזור יש שפע של אוכל, משקאות ובידור, כשחלק מהמקומות מותאמים למשפחות עם ילדים וחלקם סגורים למבוגרים בלבד. מעבר לשכונות המקוריות עם בתי הקפה, החנויות והמופעים, יתווספו לאייקון גם כמה שכונות חדשות, חלקן כבר מגיחות מבין הפיגומים.

כעת אפשר כבר ללכת דרך שכונת ה-Surfside, החלל המקורה בסיפון 7 שיציע אזור עם אטרקציות למשפחות עם ילדים. גם "הסנטרל פארק" המפורסם סיפון 8 כבר קיבל צורה ובקרוב גם יינטעו בו עצים וקיר ענק מלא בצמחייה ירוקה. אם כי ה"שכונה" הזו באוויר הפתוח תמשוך בעיקר את המבוגרים, עם בוטיקים, מסעדות ובר ג'אז.

בקרוב יהיה כאן בר מול הבריכה הגדולה ביותר בים | צילום: דניאל ארזי

בסנטרל פארק יינטעו עצים וייפתחו מסעדות וברים לכל אורך השכונה | צילום: דניאל ארזי

המגלשות כבר נכנסות מורכבות על הסיפון העליון | צילום: דניאל ארזי

שכונת ה-Chill Island גם היא כבר צצה בסיפונים 15-17, ובה יהיה מקבץ בריכות שחייה ובר, כשלא רחוקה ממנה תהיה שכונת Thrill Island האנרגטית בסיפונים 16-17 עם פארק המים הגדול ביותר בים, כשחלק ממגלשות המים כבר מקובעות במקומן. עוד בשכונה גם הליכה אתגרית אקסטרימית על מסלול צר שיוצא מרחבי הספינה ומעל האוקיינוס לבעלי לב חזק.

השכונה החדשה, ואולי השווה מכולן, היא כנראה שכונת ה-Hideaway. בה תתמקם בריכת האינפיניטי החדשה שתשב על ראש הספינה וממנה ישתקפו הנוספים של האייקון והאוקיינוס סביבה. מדובר בשכונה שכל תפקידה הוא להיות מפלט שקט, ולכן הכניסה אליה היא אך ורק למבוגרים.

החדרים מורכבים אחד על השני כמו לגו ומחכים לאורחים הראשונים | צילום: דניאל ארזי

לאן תפליג האייקון אוף דה סיז?

ביתה הקבוע של האייקון אוף דה סיז יהיה במיאמי ויתמקד בהפלגות של שבעה ימים הלוך ושוב במזרח ובמערב הקאריביים. עבור המסלולים במזרח הקאריביים, הספינה תפליג לאיים כמו סנט קיטס ונוויס, סנט תומאס וסנט מרטין; מסלולי הטיול במערב הקריביים כוללים עצירות בהונדורס ובמקסיקו (קוזומל ופוארטו קוסטה מאיה). כל המסלולים יכללו את ה-Perfect Day at CocoCay, ביקור באי הפרטי של הרויאל קריביאן מצפון-מערב לנסאו, בירת איי הבהאמה.

לא עוד הרבה זמן והאייקון תהפוך לספינת התענוגות הגדולה בעולם | הדמיה: רויאל קריביאן, יחסי ציבור

אפשר עדיין להזמין חדרים להפלגת הבכורה של האייקון אוף דה סיז | הדמיה: רויאל קריביאן, יחסי ציבור

כמה יעלה להתארח באייקון אוף דה סיז?

כנראה שהשאלה הגדולה ביותר היא כמה כל הגודל והקנה מידה הזה יכבידו על הלקוח. התשובות מתחלקות לסוג החדרים והשירותים שהאורחים בוחרים. מעל לכל החדרים והסוויטות נמצא "בית העיר המשפחתי האולטימטיבי" (Ultimate Family Townhouse) - בית נופש בן שלוש קומות שיכול להכיל עד שמונה אנשים, ומגיע עם מגלשה בין הקומות - שמגיע עם תג מחיר אסטרונומי של 75,000 דולר (כ-280,000 שקל) להפלגה של שבוע.

כפי שניתן לצפות, התמחור עבור אייקון אוף דה סיז גבוה יותר מאשר בספינות קודמות, אבל יש מגוון אפשרויות. המחיר ההתחלתי לאדם נע סביב 1,690 דולר (כ-6,300 שקל) עבור תא פנימי בהפלגה של שבעה לילות. חדרים עדיין זמינים להפלגת הבכורה (27 בינואר), אם כי במחירים גבוהים במיוחד החל מכ-13,000שקל לאדם.