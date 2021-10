לא חסר מה לעשות בלונדון. בין אם אתם מטיילים לבד או יצאתם לטיול משפחתי, בכל שעה של היום יש לכם לא מעט אפשרויות להעסיק את עצמכם.

תחבורה

מפת הרכבת התחתית ("הטיוב") של לונדון היא מהמובנות בעולם, והיא מחולקת לצבעים הנושאים את שמות הקווים. מפה כזו אפשר לקחת בחינם מכל תחנת טיוב. מומלץ לרכוש את כרטיס האויסטר – כרטיס פלסטיק הניתן לטעינה ומלווה כל תושב לונדוני בכל אמצעי התחבורה הציבורית – ומקנה לכם מחירים סבירים הרבה יותר מאשר בכרטיסים הנקנים במקום. את האויסטר ניתן להשיג בקופות בכל תחנת רכבת תחתית וגם בהרבה חנויות עיתונים וקיוסקים. הוא עולה כמה פאונד בודדים – אותם תקבלו בחזרה אם תחזירו את הכרטיס לטיוב בתום הטיול שלכם בלונדון.



אם אתם מתכוונים להשתמש יותר מפעמיים ביום ברכבת התחתית ובאוטובוסים, כדאי לרכוש את הכרטיס החופשי-שבועי מיד עם רכישת הכרטיס. אם לא, עדיף להטעין כמה פאונדים על הכרטיס בעת הצורך. כדי להשתמש – פשוט מצמידים את הכרטיס למקום המיועד בכניסה לתחנה או לאוטובוס.

אתרים

לונדון איי London Eye

גלגל עצום ממדים שנע באיטיות לא מספקת יאפשר לכם נקודת מבט עילאית על לונדון במחיר מופקע. החוויה נחמדה מאוד ומעוררת השראה בעיקר אם נעשית בזמן שקיעה ובראות טובה (לא עניין של מה בכך בלונדון).

טיוב: Waterloo, Embankment, Charing Cross ,Westminster הלונדון איי | צילום: meldayus, Istock

כיכר פיקדילי Piccadilly Circus

בוודאי אחת הנקודות המפורסמות בעיר, בעיקר לאלה המתבלבלים בינה לבין הטיימס סקוור הניו יורקית – כאשר המשותף לשתיים הוא שלטי הניאון הזוהרים, שבניגוד לשלטי פרסומת רגילים, חייבים להודות שיש בהם משהו כמעט מרגש, או שפשוט גם אנחנו עברנו את אותה שטיפת מוח.

במרכז הכיכר מוצב הפסל בעל השם הפלצני, "מלאך הצדקה הנוצרית", שתמיד מבלבלים בינו לבין אל האהבה היווני ארוס, בשל הכנפיים, הקשת והחזות האופטימית. כיכר פיקדילי היא צומת למספר רחובות ראשיים שמאופיינים בהמון חנויות יוקרה, מסעדות מטופחות ותיאטראות.

כיכר אוקספורד Oxford Circus

אם תעלו מהכיכר צפונה דרך Regent Street, תגיעו ל-Oxford Circus, שאינה כיכר אלא צומת בין שני רחובות השופינג והמסחר המפורסמים בעיר – רג'נט ואוקספורד. על רחוב אוקספורד תוכלו לרכוש את כל מה שעולה על דעתכם במגוון חנויות הכלבו אדירות הממדים, וגם לפגוש בהמוני ישראלים שעושים בדיוק כמוכם. רג'נט מיועד לחנויות מעט יותר יוקרתיות (עניבות ב-250 פאונד, למשל), אך הוא גם יפה יותר ומעניין יותר להסתובבות בטלה. בהמשך הרחוב, מרחק 20 דקות הליכה בערך, נמצא הפארק היפהפה בעל אותו השם.

בניין הפרלמנט - ווסטמיניסטר Palace of Westminster

בניין הפרלמנט הבריטי הוא אחד הסמלים של לונדון, בזכות השעון התלוי על גגו, הביג בן. אך זהו אינו מייצג מהימן, שכן הבניין עצמו הוא בהחלט אחד המבנים היותר מדהימים ביופיים ללא קשר לאותו שעון – וכשמו השני כן הוא: Palace of Westminster. מעל אלף חדרים וכמעט חמישה קילומטרים של מסדרונות מתפתלים בתוך הבניין הזה, שלהט הפוליטיקה והמונרכיה זורם בו כבר 1,000 שנה. המבנה מחולק לבית הלורדים ולבית הנבחרים (House of Commons), ומלא בחדרים נסתרים, אולמות כמוסים ושאר סודות שכל בניין ממשלתי היה חפץ בהם. בחודשי הקיץ מתקיימים סיורים.

כנסיית ווסטמיניסטר Westminster Abbey

ממול לפרלמנט שוכנת הכנסייה המפורסמת, שגם לה היסטוריה הנושקת ל-1,000 שנים, מאז הגיעו למקום הנזירים הבנדיקטינים (Benedictine) ופתחו במסורת של תפילה וסגידה במקום. המבנה הנוכחי, שנבנה על ידי הנרי השלישי ב-1245, הוא תרכובת גותית יפיפייה ומשומרת היטב. זהו מקום קבורתם של אישים רבים וחשובים בהיסטוריה הבריטית, והיכל הדת הרשמי של בית המלוכה.

כתובת: SW1P 3PA

טיוב: St. James's Park / Westminster

בית המשפט העליון Royal Courts of Justice

ואם בענייני גותיקה עסקינן, ה-Royal Courts of Justice יכול להיות המשך ישיר – למרות שנבנה דווקא בתקופה הוויקטוריאנית והחזות הארכיטקטונית העתיקה יותר נוצרה במכוון (ובהצלחה). כמשתמע משמו, זהו ביתו של בית המשפט העליון ובית הדין לערעורים. ניתן להיכנס ולהאזין למשפטים, בתנאי שאתם לא מביאים איתכם מצלמות או חומרי נפץ. הכניסה חינם.

כתובת: 460 WC1

טיוב: Tample

קתדרלת סיינט פול St. Paul’s Cathedral

בהמשך הרחוב אפשר כבר לראות את פסגתה של הקתדרלה האנגליקנית המפוארת ומקום מושבו של הבישוף של לונדון. המקום נבנה כמה וכמה פעמים לאחר פגיעות שונות כתוצאה ממלחמות, שריפות ושאר אסונות טבע.

מחיר הכניסה כולל גישה לקריפטה ולגלריית הלחישות, שבה כל בת קול נשמעת קרובה במיוחד.

כתובת: EC4M 8AD קתדרלת סיינט פול. מקום מושבו של הבישופ | צילום: דנה נחמד

ארמון בקינגהם Buckingham Palace

ארמון המלכה משרת את משפחת המלוכה מאז הכתרתה של המלכה ויקטוריה ב-1837. הביקור בחדרי הארמון המפוארים נערך בחודשי הקיץ (אוגוסט וספטמבר), שם תוכלו לראות את כל הרהיטים ואוסף הציורים המלכותי שהמלכה משוויצה בהם – כולל עבודות של רמברנט, פוסין וקלוד. חשוב מזה, תוכלו להתבונן בפלא ולא להאמין שמדינה נאורה לכאורה עדיין מחזיקה משפחת מלוכה, ואפילו אוהבת את זה. הכניסה בתשלום, כי גם המלכה משלמת ארנונה.

כתובת: SW1A 1AA

טיוב: Victoria, Green Park \ Hyde Park Corner ארמון באקינגהאם | צילום: Dan Kitwood, GettyImages IL

צינוק לונדון (לונדון דאנג'ן) London Dungeon

שיעור בעסקים: יש ברשותכם אתר שיועד לעינויים וזוועות בימי הביניים אך היום אינכם יכולים להשתמש בו בגלל חוקים מזופתים לזכויות אדם? נסו להפכו למוזיאון. יש שיתווכחו כי האתר הבא לא באמת מיועד לילדים – וכל אלה שנוטים להתעורר מסיוטים בעקבות צפייה בסרטי אימה, יעדיפו בוודאי לא להיכנס למרתפי ה-London Dungeon, תצוגה מרתיעה של מכשירי עינויים וסיפורים מבעיתים מהתקופות הזוהרות של ימי הביניים. המקום הפך לאחת האטרקציות המרכזיות בעיר, אך הוא בהחלט לא מתאים לאלה ששואפים לחיי אושר ובריאות נפשית.

Riverside Building, County Hall, Westminster Bridge Rd

טיוב: London Bridge

חוויית גשר לונדון London Bridge Experience & London Tombs

סיור ומיצג אורקולי על ההיסטוריה של הגשר, פלוס הפחדות בסגנון המרתף של לונדון.

2-4 Tooley St, London Bridge

מגדל השארד The Shard

מגדל גשר לונדון הוא המגדל הגבוה ביותר באירופה, והוא מתנשא לגובה 306 מטרים. צריך לשלם לא מעט כדי לעלות לעמדת התצפית.

32 London Bridge St

גשר לונדון והטיילת השקופה Tower Bridge

בחורף 2014 נפתחה למבקרים טיילת הזכוכית מעל גשר מצודת לונדון, המאפשרת למבקרים לצעוד מעל הגשר ולהשקיף אל הנהר מתחת לרגליהם מגובה 42 מטר. אל חשש, הצעידה על הזכוכית בטיחותית לחלוטין. טיילת הזכוכית של גשר לונדון | צילום: Gettyimages IL גשר לונדון | צילום: Gettyimages IL



חדרי המלחמה של צ'רצ'יל Churchill War Rooms

בשנת 1945 התפרשו חדרי המלחמה על פני דונמים רבים, וההגנה היחידה שהם הציעו ליושביהם הייתה תקרת הבטון שמעליהם. למזלם, אף פצצה גרמנית לא נפלה על המקום.

היום, 21 מהחדרים התת קרקעיים האלה פתוחים לציבור הרחב. המקום שופץ ופריטים היסטוריים, בובות שעווה ותמונות מוצגים למבקרים ונותנים תמונה ברורה על אופן תפקוד המקום בזמן אותה מלחמה גורלית. בחדר המפות תוכלו לראות את סימוני העטים של הגנרלים, ובחדר השינה של צ'רצ'יל תוכלו לראות את החולצה שבה ישן.

Clive Steps, King Charles Street

טיוב: Westminster

צילומי תכניות וסדרות בריטיות

אם אין לכם בעיה מיוחדת עם ההומור הבריטי, אולפני טלוויזיה רבים מזמינים קהל לחזות בצילומים בתור קהל, בחינם כמובן. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח להם מייל או לטלפן, ולבקש הזמנה. פרטים באתר.

האקווריום של לונדון SEA LIFE London Aquarium

מבנה תת-קרקעי ענק, הבנוי כולו סביב גליל מרכזי שהוא למעשה אקווריום שבו שוחים להנאתם עשרות סוגי דגים ובהם גם כרישים. כל מפלס במבנה מוקדש לאוקיינוס אחר וליצורי ים החיים בו, ויש אפילו פינת ליטוף שבה אפשר לגעת בצלופחים.

Westminster Bridge Road

מוזיאונים וגלריות

שוחרי התרבות והדעת ימצאו בלונדון גן עדן אמיתי של ידע - במסגרת עשרות המוזיאונים והגלריות הפועלות כאן מדי יום ביומו, רובם חופשיים לקהל ומציעים הדרכות וסיורים בנושאים שונים ומגוונים, שיוציאו אתכם מלונדון אפילו עוד יותר אינטליגנטים ממה שאתם עכשיו.

הגלריה הלאומית National Gallery

המוזיאון מכיל 2,300 ציורים מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-20. תוכלו לראות פה את "המדונה מאחורי הסלעים" של דה-וינצ'י, את "ונוס בחדר הרחצה" של דייגו ולאסקז או את "בכחוס ואריאדנה" של טיציאן.

כתובת: Trafalgar Square, WC2N 5DN

טיוב: Charing Cross

גלריית הדיוקנאות הלאומית National Portrait Gallery

ממש מאחורי הגלריה הלאומית נמצאת הגלריה הזו, ובה פורטרטים מרפרטואר ההיסטוריה הבריטית. אחד הציורים המפורסמים ביותר הוא פורטריט צ'נדוס, שמציג, כביכול, את ויליאם שייקספיר. במתחם המודרני יותר אחד הציורים הפופולריים יותר הוא דווקא זה של דניאל רדקליף – או הארי פוטר, אם תרצו.

כתובת: National Portrait Gallery, St Martin's Place, WC2H 0HE

בריטיש מוזיאום British Museum

ההיכל האימפריאליסטי של ההיסטוריה הגנובה – זו שנלקחה על ידי הבריטיים מכל הקולוניות שלא הצליחו להתנגד. מצרים, לפני כמה שנים, דרשה מבריטניה להשיב לה את אבן הרוזטה – מבין המוצגים החשובים ביותר במוזיאון. להגנתה של אנגליה אפשר להגיד שהיא השכילה להפוך את המקום לאוניברסיטה קטנה ללימודי היסטוריה ואנתרופולוגיה – באמצעות מגוון רחב של סיורים, הרצאות וסרטים, וספרייה מדהימה הממוקמת במרכזו (ההשראה לספרייה ב"יפה והחיה"). אין שום סיכוי להשלים את הסיור ביום אחד – כך שכדאי להתמקד במקומות מועדפים, או, פשוט, להשלים עם רוע הגזירה.

כתובת: Great Russell Street, WC1B 3DG

מוזיאון ההיסטוריה של הטבע Natural History Museum

אחרי שסגרנו פערים בעניינים תרבותיים-אנתרופולוגיים, מוכרחים לעבור לעולם הביולוגיה והגיאוגרפיה. המוזיאון מציע יריעה עצומה בת 70 מיליון מוצגים שנאספו במשך 400 שנה, וטוען שהוא מכסה את כל סוגי המינים, האבנים, המאובנים והצמחים הקיימים בעולם.

כתובת: Cromwell Road, SW7 5BD

טיוב: South Kensington

Victoria and Albert Museum V&A

היכל עצום של תרבות ואמנות. אחד הדברים הנפלאים במוזיאון הזה הוא שהוא לא כל כך "מוזיאוני" במובן השמרני של המילה, וחלק מהמוצגים ניתנים לנגיעה ומישוש. גם לילדים יש כאן הרבה תעסוקה – מתחפושות ועד הרכבת רהיטים. מומלץ מאוד להציץ בתצוגות האופנה והמלבושים, שחוקרות תקופות שונות וצבעוניות – מקורי במיוחד על רקע הקונטרסט הלונדוני עטור החליפות.

כתובת: Cromwell Road, SW7 2RL

טיוב: South Kensington

טייט מודרן Tate Modern

אסור בתכלית האיסור לפספס את מוזיאוני ה-Tate הנפלאים – הטייט מודרן והטייט בריטניה. הראשון ממוקם על גדות התמזה מול קתדרלת סנט פול, בתוך מבנה תעשייתי קרמטוריומי במיוחד, ומכיל אוספי אמנות מהמאה האחרונה על פני שלוש קומות, פלוס תצוגה אחת גדולה במתחם העצום שבמרכז המבנה. מומלץ לעלות לקומה העליונה ולחזות בנוף הנשקף מבית הקפה – אל התמזה והקתדרלה.

כתובת: Bankside, SE1 9TG

טיוב: Southwark

הטייט בריטניה Tate Britain

האח הקלאסיקן של הטייט מודרן מסתתר בבניין בעל חזות מפוארת בהרבה. מוצגות כאן תערוכות אמנות מהמאה ה-16 ועד היום, כולל המון יצירות של טרנר, בלייק ובייקון.

כתובת: Millbank, SW1P 4RG

טיוב: Pimlico

מוזיאון המלחמה Imperial War Museum London

זה אולי נשמע מוזר להגיע ללונדון לחופשה וללכת למוזיאון המלחמה – אך בוודאי יש כמה מבינינו שישמחו למשש קני תותחים שעזרו לאימפריה הבריטית לנצח בכמה וכמה מלחמות, למרות המדים המצחיקים. המוזיאון מציג שש קומות של קונפליקטים, נשקים וזוועות אחרות, החל ממלחמת העולם הראשונה ועד היום, כולל תערוכה מיוחדת המוקדשת לשואה. יש שם מטוסים, טנקים, תותחים ושאר צעצועים, וגם את צדדיה האישיים יותר של הלחימה – מכתבים, קטעי סאונד, מוזיקה ואמנות.

כתובת: Lambeth Road, SE1 6HZ

טיוב: Lambeth North מוזיאון המלחמה. מזכרות מכל מלחמות הבריטים | צילום: סתיו שפיר

מוזיאון ג'פרי Geffrye Museum

אבל אל תדאגו לבריטים, לא כולם היו צריכים לסבול ממלחמות חמישה ימים בשבוע לכל אורך ההיסטוריה. הנתינים האמידים של הממלכה, למשל, נהנו ממגוון תענוגות. מוזיאון Geffrye יציג בפניכם את חדריהם של בני המעמד הבינוני, בסדרה של עיצובי חדרים מהמאה ה-17 ועד היום. תרצו תה?

כתובת: 136 Kingsland Road, Shoreditch, E2 8EA

טיוב: Liverpool Street, Old Street

מוזיאון לונדון Museum of London

המוזיאון סוקר מוצגים ארכיאולוגיים לצד חומרים מודרניים יותר, הבאים לתאר את ההיסטוריה של לונדון. אחת התצוגות המעניינות מתעניינת בהיסטוריה הסוציולוגית של העיר ואנשיה, כפי שהם מיוצגים בארכיטקטורה, במזון, בצעצועי ילדים ובמקצועות העבודה. אוסף התצלומים יפה במיוחד, וסקירת האירועים הגדולים שעברו על העיר (עם התמקדות בשריפות, כאמור מקור טראומתי עקבי) תעזור לכם להכיר לעומק את המקום שבו אתם מטיילים.

כתובת: London Wall, EC2Y 5HN

מוזיאון המותגים, האריזות והפרסום The Museum of Brands, Packaging and Advertising

עוד בענייני נישה, מוזיאון יחסית חדש יציג בפניכם את התוצר הבלתי מוגמר של תרבות הצריכה, אשר לונדון, כידוע, היא אחת מבירותיה. האוסף מקיף תחומים רבים – ממוזיקה ועד תיירות, מגזינים, טכנולוגיה וצעצועים.

כתובת: 2 Lonsdale Road, Notting Hill, W11 2AR

טיוב: Notting Hill Gate

אוסף ולקם Wellcome Collection

אסופה של גלריות המתיימרות לחקור את הסיטואציה האנושית ואת עולם הרפואה תוך שימוש במגוון מתודות – מתערוכות ועד פסטיבלי הרצאות וסדנאות יצירה. שלוש תערוכות מרכזיות מוצגות בבניין, ובהן עבודות של פיקאסו ואנטוני גורמלי.

כתובת: , 183 Euston Road, NW1 2BE, UK

טיוב: Euston

מוזיאון העיצוב The Design Museum

מוזיאון יחסית קטן הנמצא בצמוד לתמזה, ליד ה-Tower Bridge. אוסף המוצגים מנסה לחקור מוצרים תעשייתיים, גרפיים ואופנתיים.

כתובת: , 28 Shad Thames, SE1 2YD

טלפון: 020 7403 6933

טיוב: Tower Hill

מוזיאון הילדות V&A Museum of Childhood

ילדים שמעניין אותם לשמוע על ילדים אחרים בעולמות אחרים, מוזמנים להגיע למוזיאון הילדות, המציג תערוכות הקשורות לילדים ולחייהם. בין המוצגים הקבועים יש צעצועים מכל המינים והסוגים וגם תערוכות המעודדות יצירה ומשחק – כמו בניית צעצועים מחפצים מיותרים או תחפושות.

Cambridge Heath Road E2 9PA

טיוב: Bethnal Green

מוזיאון המדע Science Museum

קומפלקס מדהים, הן בעיצובו והן באטרקציות שהוא מציע – הולוגרמות, כוכבים, שעשועי מחשבה וכל דבר אחר שיש בו טכנולוגיה או הרבה דמיון. כדאי במיוחד להיכנס ל-Launchpad, שבו יותר מ-50 מוצגים אינטראקטיביים, כמו למשל חתיכת מתכת שכשנושכים אותה שומעים מוזיקה בתוך הראש. לא לפספס!

Exhibition Road, South Kensington, SW7 2DD

טיוב: South Kensington

מדאם טוסו Madame Tussauds

מוזיאון שכמוהו תמצאו בהרבה ערים אירופיות – אבל אם טרם הייתם, תמיד נחמד לבקר בו ולהצטלם בחברת גדולי עולם, או לפחות עם בריטני ספירס. מארי טוסו, שעל שמה המוזיאון – הסתובבה בסוף המאה ה-18 בחברת בובות שעווה מעשה ידיה ברחבי בריטניה ואירלנד, מציגה לראווה את הסלבריטאים בזמנו, וגם את קורבנות המהפכה הצרפתית. המוזיאון שבנתה הפך לאחד ממוקדי העלייה לרגל בלונדון וגם בברלין, אמסטרדם, ניו יורק והונג קונג.

Marylebone Road, NW1 5LR

טיוב: Baker Street

פארקים

כבר בראשית המאה ה-20 הוגשה הצעה להגביל את ההתפתחות האורבנית של לונדון על ידי חגורה ירוקה – רצועת פרקים וגנים אשר תאפשר מרחב נשימה סביב מרכז העיר במטרה לשפר הן את איכות החיים והן את האוויר והחזות. לונדון מוצפת בפארקים כאלה, שמאפשרים לתושביה להסתתר מענן העשן של הרחובות בתוך גומחה פרחונית. פעם בשנה, כשמזג האוויר מאפשר, אפשר אפילו לעשות פיקניק. אבל ברצינות: אין כמו מראה הבריטים ביום קיץ, שרועים בעירום על המדשאות הרחבות של העיר וממתינים לשיזוף קל שיופיע על הריבועים בבטנם השדופה – וכל זה כשבחוץ בקושי 21 מעלות צלזיוס.

הייד פארק Hyde Park

בוודאי הפארק הכי מפורסם בעיר – אולי בשל פינת הנואמים המבדרת שמתקיימת בקצהו בכל יום ראשון, ובה מקבלים כל מוזרי העיר במה לשאת את נאומם. אם לא הייתם והקשבתם, אתם לא יודעים קומדיה מהי. המסורת ארוכת השנים מצליחה להפתיע בכל שבוע מחדש: דוכן הנואמים ממוקם בכניסה לפארק שבקצה רחוב אוקספורד, ומדי שבוע טיפוסים משונים מציבים בו במות קטנות ומטיפים לקהל על הכול - מהשפעת הפינגווינים על הבחירות בארצות הברית ועד תיאוריות קונספירציה. מה שבאמת מרשים הוא היכולת של הקהל להצטרף לדיון.

בפארק יש אגם גדול והמון שבילי אופניים ומדשאות, שישכיחו מכם כל זכר להמולה ולבלגן שבחוץ. מומלץ להעיף מבט בגן הזיכרון לנסיכה דיאנה, שבו אפשר לטבול קצת את הרגליים, וגם ללכת לאורך האגם וליהנות מהברבורים.

טיוב: Marble Arch / Hyde Park Corner

גני קנזינגטון Kensington Gardens

נמצאים ממש צמוד להייד פארק, וקצת קשה להבדיל ביניהם ויזואלית. לקנסינגטון יש אטרקציה מרכזית אחת והיא פסל הברונזה של פיטר פן, אשר יוצרו, ג'יימס מתיו ברי, התגורר ממש ממול לפארק. הפסל נבנה לבקשתו של הסופר, ב-1912. ארמון לידתה של המלכה ויקטוריה (ומגוריה של דיאנה) נמצא גם הוא בגן והכניסה אליו בתשלום. בפארק נמצאת גם גלריית Serpentine ובה תערוכות משובחות לאמנות מודרנית וארכיטקטורה.

ריג'נטס פארק Regent’s Park

טיוב: Baker Street, Camden Town

המפסטד הית' Hampstead Heath

גולת הכותרת של הפארקים בלונדון נמצאת בשכונת Hampstead מלאת טירות המגורים המפוארות. במרכזה נמצא הפארק שבחלקו הוא כמעט יער ולא פארק – ובשל העובדה שהוא שכוב, בחלקו, על גבעה – התחושה היא של משהו עילאי לעיר, המשקיף עליה ולא ממש חלק ממנה. בפארק יש אגמי שחייה נפרדים לנשים וגברים (ואחד משותף), וגם מגרשי משחקים, שבילי אופניים ואת Kenwood House, בית אצילים משומר היטב שניתן להיכנס אליו ולהתבונן בחדרים המפוארים ובאחד מאוספי הציורים המובחרים במדינה.

פארק גריניץ' Greenwich Park

מצדו השני של הנהר נמצא ה-Greenwich Park, שיאפשר לכם תצפית יפה על לונדון מהכיוון הנגדי – אל התמזה, קתדרלת סיינט פול ומגדלי העסקים. בפארק נמצא מצפה הכוכבים המלכותי שבו תוכלו לגעת בזמן גריניץ', נקודת ההתחלה של ספירת הזמן בעולם (GMT). בימי ראשון קיציים נערכים כאן קונצרטים קלאסיים, אידאלי לפיקניקים רומנטיים וגם כשילוב עם יום בשוק גריניץ' היפה ושיט בנהר.

סירות יוצאות מה-Tower Pier ליד ה-Tower of London ומה-Westminster Pier שליד בית הפרלמנט.

פארק סנט ג'יימס St. James Park

הפארק צמוד לארמון בקינגהאם, ואפשר ליהנות מנופו של הארמון ברקע. הפארק מצוין לפיקניק משפחתי בסופי שבוע ובקיץ מתקיימות בו פעילויות באוויר הפתוח, ובכללן הצגות תיאטרון ותערוכות.

SW1A 2BJ

טיוב: SW1A 2BJ

הגן הסודי בצ'לסי Chelsea Physic Garden

הליכה קצרה מההמולה ברחוב King's Road תוביל אתכם אל אחת הפינות השקטות והנעימות ביותר בלונדון. זהו הוא אחד הגנים הבוטנים העתיקים ביותר בבריטניה, ואחד ממקומות הרגיעה החביבים על תושבי העיר. הגן הוקם ע"י קבוצת רוקחים במאה ה-17, ומאז ועד היום הוא משמש מקום מחקר כללי ורפואי לאלפי צמחים. הוא אינו גדול כשאר הפארקים הממלכתיים של לונדון, אך בהחלט מצדיק את מחיר הכניסה.

66 Royal Hospital Road

טיוב: Sloan Square

יער אפינג Epping

מחוץ למרכז לונדון נמצא פארק שהוא באמת ובתמים יער. אם אתם מגיעים לטיול קצר בלונדון לא כדאי להיסחב רחוק כל כך – אך למי שמתכוון להגיע לזמן ארוך יותר ומשתוקק לתחושה של טבע פראי ואמיתי (בסדר, וגם כמה מגרשי גולף) מוכרח להגיע לפה לפחות פעם אחת. מדובר בגבעות מלאות הפתעות – ביצות, פרפרים, סבך מבוכי ואינסופי וגם בתי אחוזות נסתרים שיושביהם יוצאים מהם רכובים על סוסים.

כתובת: מרכז המבקרים נמצא ב-High Beach, Loughton, Essex IG10 4AF.

טיוב: תחנות Woodford Green – Epping נמצאות בסביבה, אך תצטרכו ללכת ברגל משם עד היער.

Coram’s Field

על שלט הכניסה כתוב שהכניסה אסורה למבוגרים ללא ליווי ילדים. מדובר בפארק גדול וחביב במרכז לונדון, מלא בשעשועים, בעלי חיים ומתקנים לילדים, וגם בריכה לסירות פדאלים. מבוגרים משועממים יכולים בינתיים להתפנק בבית הקפה הצמוד.

93 Guildford Street

טיוב: Russell Square

העולם הרטוב London Wetland Centre

פארק מרשים יותר נמצא מדרום לנהר. מדובר במתחם רחב של אגמים, שלוליות וביצות, וגם מבנה המאפשר תצפית נסתרת על הדיירים בעלי הכנף של הפארק.

Queen Elizabeth's Walk, SW13 9WT

טיוב: Hammersmith

פארק ת'ורפ Thorpe Park

אין מה לעשות. פארקים ירוקים ומוזיאונים מתורבתים לעולם לא יוכלו לנצח את הדבר שלמענו רוב הילדים יעדיפו לנסוע לפריז מאשר ללונדון – יורודיסני. או כל דבר אחר שיש בו רכבת הרים לפורקן נפשי. למזלנו, יש אחד כזה ממש קרוב ללונדון: Thorpe Park ממוקם 20 מייל ממרכז לונדון, ב-Staines Road, Surrey, KT16 8PN. ה-South West Trains מגיעות לשם מתחנת Waterloo. רדו בתחנת Staines.

סיורים מודרכים

הסיור האלטרנטיבי ALTERNATIVE LONDON

סיור פופולרי בן שעה וחצי בשכונת שורדיץ' שבמזרח לונדון, שבה נחשפים המטיילים לאמנות רחוב מדהימה וגם להיסטוריה ולהווה המעניין של האזור, שהיה אזור היפסטרי וכעת הופך אט-אט להייטקיסטי. משלמים כמה שרוצים. הייד פארק | צילום: מערכת ONE

סיור בעקבות הביטלס London Beatles Walks

מדריכי הסיורים בעקבות הביטלס יראו לכם את הסטודיו של Abbey Road, את הבית של פול ואת אתרי הצילום של Hard Day’s Night, ויספרו לכם, כמו תמיד, שהם הכירו את החבר'ה אישית, ושג'ון, איך אומרים? לא באמת מת.

טיולי אופניים

מספר חברות טיולים מציעות לכם אופניים להשכרה וגם סיורים מודרכים בתשלום. ה-London Bicycle Company עורכים מספר סיורים לאזורים השונים של לונדון (מרכז, מערב ומזרח). פארק המפסטד הית'