Did you know that the Order of Malta passport is the rarest in the world? Only about 500 people have it, and they are mostly diplomats and officials of the ancient Catholic order. #FunFact #Travel #History pic.twitter.com/ZPis3xnO0v — PassportBull (@passportbull) January 3, 2024

המסדר הצבאי הריבוני של מלטה – הידוע גם בשם אבירי מלטה – הוא לא רק מסדר קתולי דתי עם כמעט 1,000 שנות היסטוריה. הוא גם לא רק ארגון סיוע הומניטרי בתקציב של מיליוני דולרים, עם פעולות הכוללות מחנות פליטים ותוכניות סיוע באסון בכ-120 מדינות ברחבי העולם.

זוהי גם אומה ריבונית, עם מעמד של משקיפה באו"ם וחוקה משלה, אך באופן יוצא דופן אין לה כלל אדמה. היא מנפיקה לוחיות רישוי לרכב, מבלי שיהיו לה כבישים לנהוג בהם, כמו גם חותמות, מטבע ודרכונים משלה.

מקורם של האבירים כמסדר אבירי החל בירושלים בסביבות שנת 1099, שם קיבלו במתנה את הארכיפלג המלטזי בשנת 1530 על ידי מלך ספרד. נפוליאון בונפרטה הכריח את האבירים לצאת ממלטה בפלישה הצרפתית ב-1798, ובימים אלה מטה המסדר נמצא ברומא. דניאל דה פטרי טסטפראטה, נשיא המסדר הממוקם במלטה, אומר ל-CNN שרק כ-100 מתוך 13,500 האבירים, הנשים והכמרים המפוזרים כעת ברחבי העולם חיים בארכיפלג המלטזי.

לא כל אבירי המסדר מחזיקים את הדרכון | צילום: Anibal Trejo, shutterstock

הדרכונים הראשונים הונפקו על ידי מסדר מלטה במאה ה-13, כאשר הדיפלומטים שלו נסעו למדינות אחרות עם מסמכים המעידים על תפקידם כשגרירים. לאחר מלחמת העולם השנייה, השימוש בדרכון הדיפלומטי קיבל מאפיינים של דרכונים המשמשים במדינות אחרות. כיום, ישנם רק כ-500 דרכונים כאלה – מה שהופך אותו לדרכונים הנדירים ביותר בעולם.

דרכון הארגמן של המסדר שמור לחברי המועצה הריבונית ומנהיגי נציגויות דיפלומטיות ובני משפחותיהם. הוא מעוטר באותיות זהב המציינות את שם הארגון בצרפתית, "Ordre Souverain Militaire de Malte". תוקף הדרכונים מחולק לחברי הממשלה של המסדר למשך תקופת המנדט שלהם. דרכוני הגראנד מאסטרים תקפים לתקופה הארוכה ביותר שכן הם נבחרים ל-10 שנים, יכולים לכהן שתי קדנציות, ועליהם לפרוש עד גיל 85. דרכונים אחרים תקפים לארבע שנים ומשמשים רק לשליחות דיפלומטית. לדרכונים יש 44 עמודים עם סמל הצלב המלטזי ללא הרבה עיטורים אחרים – ללא תמונות או ציטוטים.

לפי דה פטרי טסטפרטה, שני שלישים ממדינות החברות בארגון שנגן מכירות בדרכון הדיפלומטי והמסדר עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מדינות רבות ללא יחסים דיפלומטיים רשמיים כמו צרפת, בריטניה וארצות הברית. "אנחנו מספקים אספקה רפואית והומניטרית מהירה לנפגעי סכסוך או אסונות טבע. אנחנו מפעילים בתי חולים, חיל אמבולנס, מרכזים רפואיים, בתי קשישים ונכים, בתי תמחוי ועמדות עזרה ראשונה", מסביר דה פטרי טסטפרטה.

לעיתים נדירות אפשר לראות את האבירים עם התלבושות המסורתיות | צילום: Dimitrina Lavchieva, shutterstock

גם במהלך המלחמה הנוכחית נמצאים אנשי המסדר בלבנון ובגדה המערבית כדי לספק סיוע הומניטרי. כמו כן, זרוע נוספת של הארגון ממוקמת בירושלים, ובמהלך המלחמה תרמה השלוחה בירושלים 24 טון של אורז לתושבי ישראל.

אומנם לא סביר שתתקלו באבירים בביקור במלטה, אך ישנם מקומות רבים ברחבי האיים המלטזיים בהם תוכלו ללמוד על המאבק והגורל של המסדר. אם יתמזל מזלכם ותבחינו באחד האבירים הבודדים בארכיפלג, אולי תוכלו לזהות אותם לפי הגלימות המסורתיות שלהם שאותן הם לובשים רק במהלך טקסים דתיים. הטוניקה השחורה עם החפתים הלבנים כוללת את הצלב המלטזי בעל שמונה הקצוות. עיטור נוסף סביב הצוואר מתאר את דרגת האביר במסדר.