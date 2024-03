צילומי אבטחה מנמל התעופה של סולט לייק במדינת יוטה בארצות הברית, חושפים כיצד בשבוע שעבר נוסע צילם בדיסקרטיות את כרטיס העלייה למטוס של נוסע אחר, והשתמש בו כדי לעלות על טיסת חברת דלתא.

הנוסע וויקליף פולירזארד, בן 26, השתמש בכרטיס סטנד-ביי לטיסת Southwest כדי לעבור את האבטחה. עם זאת, כשנודע לו שהטיסה שיוצאת מנמל התעופה הבינלאומי של סולט לייק סיטי למקום מגוריו בטקסס הייתה מלאה, הוא החליט לעבור על החוק.

Apple accountant Wicliff Fleurizard 'snuck onto Delta flight without a ticket after taking photo of child's boarding pass then hid in plane toilet'

via https://t.co/XoxEcXA3ux https://t.co/1Mih5m6eat — Smudgy smith (@Samsmit64727750) March 21, 2024

קטעי מצלמות אבטחה מנמל התעופה מציגים כיצד פלוריזארד מתרוצץ ליד שער הטיסה, מנסה להבין איך הוא יעזוב את סולט לייק סיטי, שאליה הגיע לשם חופשת סקי. הצילומים מראים אותו אורב ליד נוסעים אחרים, מנסה לצלם את הכרטיס שלהם ומביט מעבר לכתפיהם של אנשים שישבו ליד השער.

פלוריזארד, שעובד כרואה חשבון ופתרונות עסקיים גלובליים בחברת אפל, נעמד באופן חשאי לצד נוסע תמים ומבוגר שהסתכל על כרטיס העלייה למטוס שלו. פלוריזארד נראה נשען לאחור ורגע אחרי מצלם את הכרטיס של הנוסע המבוגר ועולה למטוס. הוא התחבא בתא השירותים, שם בילה זמן מה והמתין עד להשלמת העלייה למטוס של שאר הנוסעים וסגירת הדלתות.

Wicliff Yves Fleurizard, 26, was arrested Sunday after he was found hiding in the lavatory on a Delta flight to Austin, according to court records. https://t.co/MOlwxxL6Sd — KYTX CBS19 (@kytxcbs19) March 23, 2024

בשלב זה פלוריזארד עשה את דרכו לחלק האחורי של המטוס המלא ואמר לדיילת שהכרטיס שלו מיועד למושב 21F. הדיילת בדקה וראתה שהנוסע שישב באותו מושב מחזיק בכרטיס תקף, ולא הצליחה למצוא את שמו של פלוריזארד ברשימות, ולכן הטיסה נאלצה לחזור לשער.

לאחר שהורד מהטיסה, הגיעו מאבטחים של נמל התעופה ותחקרו את פלוריזארד. לאחר שחשדו כי מדובר בהונאה, המאבטחים בחנו את סרטוני האבטחה וראו כיצד פולירזארד צילם את הכרטיס של הנוסע. לאחר שהוגשה תלונה פלילית בעניין, ה-FBI חוקר כעת את האירוע, ובמידה שיימצא כי הוא אשם בעבירה פלילית, פלוריזארד עלול להישלח לחמש שנות מאסר.