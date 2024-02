בחודשים האחרונים מטוסי בואינג עוררו חששות כבדים בקרב נוסעים, שהגיעו לשיאם כשבחודש שעבר דלת מטוס אלסקה איירליינס נתלשה ממקומה במהלך הטיסה. האירוע הוביל לסקנדל שבו הודיע מנהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (FAAׂ) מדגם בואינג 737 מקס-9 ופתח בחקירה מעמיקה לגבי הנסיבות.

ה-FAA בלאו הכי עסק בחקירה של בואינג בחודשים האחרונים בשל מספר רב של מקרים בטיחותיים חמורים, כשאתמול (שלישי) הוא פרסם את תוצאותיו והוציא הודעות גינוי שעוסקת בליקויים בחטיבת המטוסים המסחריים בה נכתב כי "אין דרך עקבית לעובדים לדווח על פגמים". ישנן גם עדויות שלדיווח על בעיות במטוסים עשויות להיות השפעות שליליות על העובדים ועל המשך העסקתם בחברה. כלומר, עובדי תחזוקה של מטוסי בואינג עלולים לאתר בעיה במטוס אך לא לדווח עליה מחשש שיפוטרו ובכך מעמידים את הנוסעים וחברי הצוות בסכנות כמעט יומיומיות.

This was the scene inside the Alaska Airlines plane that made an emergency landing in Portland, Oregon, on Friday after losing a chunk of its body. Regulators have ordered U.S. airlines to stop using some Boeing 737 Max 9 planes until they are inspected. https://t.co/pWcGzL0uMF pic.twitter.com/vdDgAyA2EF — The New York Times (@nytimes) January 6, 2024

זו לא הפעם הראשונה שטענות כאלה עולות, וכבר בשנת 2017, שני עובדי בואינג עלומי שם דנו ביניהם על הבדיקות הנעשות, או למעשה לא נעשות, במטוס הבואינג 737 מקס. חילופי הדברים המפורסמים עוררו סערה מכיוון שעובד אמר שאלו שתיכננו את דגם זה של מטוס בואינג לא ידעו מה הם באמת עושים וכך גם אלו שמפקחים עליו: "המטוסים האלה תוכננו על ידי ליצנים ומפוקחים על ידי קופים".

השלכות חמורות על בואינג

"בואינג כבר לא יכולה לצאת מהבור של התדמית שלה", אומר עיתונאי התעופה האמריקני הוותיק פטריק הובר. לטענתו, מתחרות כמו איירבוס נהנות מהמצב, אבל הובר זוכר שגם לאיירבוס היו בעיות דומות בשנות ה-90, מהן בואינג עצמה נהנתה, לכן מוקדם מדי למחוק אותה לגמרי.

עם זאת, חמש השנים האחרונות היו כרוניקה של זוועות עבור יצרנית המטוסים האמריקנית. באוקטובר 2018, מטוס בואינג 737 מקס מסוג Lion Air כמעט חדש התרסק זמן קצר לאחר ההמראה מג'קרטה שבאינדונזיה, והותיר 189 הרוגים. ב-10 במרץ 2019, מטוס בואינג 737 מקס חדש של חברת הדגל האתיופית אתיופיאן איירליינס התרסק זמן קצר לאחר ההמראה בבירה אדיס אבבה אתיופיה וכתוצאה נהרגו 157 בני אדם.

ב-13 במרץ 2019, נאסר על מטוסי בואינג 737 מקס לטוס ברחבי העולם. חקירות שנעשו מצאו כי בואינג לא עדכנה את הטייסים כראוי על הסכנות של מערכת בקרת הטיסה וועדה מיוחדת אף הגיעה למסקנה ששתי ההתרסקויות נבעו מכשלים ברורים בבואינג וב-FAA. לא רק התיכנון והפיקוח של החברה היה לקוי, אלא גם תהליך האישור.

בסוף ינואר 2020, בואינג דיווחה על הפסד שנתי ראשון מזה למעלה מ-20 שנה וזמן קצר לפני כן, המנכ"ל דניס מילנבורג נאלץ לפרוש. מטוס הבואינג 737 מקס לא שוחרר לטיסות עד 18 בנובמבר 2020, וב-7 בינואר 2021, בואינג הסכימה לשלם יותר מ-2.5 מיליארד דולר בקנסות כחלק מהסדר עם משרד המשפטים האמריקני בגין "הטעיית רגולטורים במרמה", כלומר החברה הואשמה בכך שהיא למעשה הסתירה מידע חשוב מהרשויות בידיעה שקיימים אצלה ליקויים חמורים במטוסים.

כאמור, בינואר 2024 התעוררו שוב בעיות במטוס מסוג זה. דלתות רופפות וגלגלים נופלים שהתגלו במטוסי בואינג עודדו חברות תעופה רבות לבדוק את המטוסים שלהן. לעת עתה, בואינג אינה רשאית עוד להגדיל את הייצור של סדרת מקס מעבר לרמה האחרונה של 38 מטוסים בחודש.

המרוויחה הגדולה: איירבוס

בעוד המתחרה האמריקנית בואינג נמצאת עמוק במשבר תוצרת בית, איירבוס יכולה למכור יותר מטוסים וכך היא עושה. אספקת 800 מטוסים מתוכננת לשנת 2024 - זאת בהשוואה לשנת השיא של 2019 שבה מכרה החברה 863 מטוסים. איירבוס החליפה את בואינג כיצרנית המטוסים הגדולה ביותר באותה שנה לאחר שהשנייה, בואינג, רושמת הפסדים כבדים במשך חמש שנים ברציפות. איירבוס לעומת זאת הרוויחה בשנה שעברה סכום אדיר של 22 מיליארד שקל.