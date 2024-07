Moment tourists are swept off their feet as huge swell from passing ship crashes over Mykonos beach washing away sunbeds and leaving two injured - as 'reckless' ferry captain is arrested https://t.co/wMr8S4FJIi pic.twitter.com/9Eh639Nhzq — Daily Mail Online (@MailOnline) July 22, 2024

אירוע חריג התרחש לפני מספר ימים במיקונוס, יוון, כאשר נופשים שבילו בים הבחינו באוניית ענק שמתקרבת לעברם במהירות, מה שיצר גל גדול שהתנפץ בעוצמה על החוף. על פי עדי ראייה שהיו במקום ואף צילמו, הגל הגדול נוצר בעקבות שיט קרוב ומהיר מדי לחוף הים, במטרה להגיע לעגינה מהירה.

האירוע התרחש בחוף המפורסם אגיוס סטפנוס (Agios Stefanos) שבסמוך אליו נמצא גם הנמל החדש של מיקונוס. הגל שנוצר גרם לכך ששניים מהנופשים על החוף נפצעו, אחת מהם היא אישה מבוגרת ששברה שתי צלעות. בנוסף, כל הציוד של הרוחצים, ביחד על כיסאות הים שהיו במקום נשטפו לכל עבר.

Μύκονος: Λουόμενοι τραυματίστηκαν από κυματισμό πλοίου – Δύο τραυματίες - Συνελήφθη ο πλοίαρχος



Αναστάτωση προκάλεσε σε παραλία της Μυκόνου, ο κυματισμός που προκάλεσε πλοίο, από τον οποίο τραυματίστηκαν δύο λουόμενοι το μεσημέρι του Σαββάτου (21/7) στην παραλία του Αγίου… pic.twitter.com/UKw7rEsvaf — vradini.gr (@VradiniGr) July 21, 2024

טקיס פאפאדאקוס, שצילם את גל המים ושיתף סרטון מהאירוע בפייסבוק, אישר שהאישה שמתועדת בסרטון אושפזה עם שתי צלעות שבורות. הוא טען גם שהקברניט "עבר קרוב ובמהירות כמו תמיד" כשניסה לעמוד בלוח הטיול של האונייה.

במהלך היום, כאשר האונייה עגנה, כוחות משטרה הגיעו למקום ועיכבו את הקפטן לחקירה בשטח.