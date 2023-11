#Milano, soliti nullafacenti imbrattano l’Arco della Pace.



Ora si spenderanno migliaia di euro e centinaia di migliaia di litri d’acqua andranno persi per pulire. pic.twitter.com/bP7bxdKN5C — Francesco (@SaP011) November 15, 2023

צבע על הקשתות ההיסטוריות, צעירים דבוקים לאדמה, פצצות עשן וכרזות. אתמול (רביעי) אחר הצהריים, פעילי איכות הסביבה של תנועת Ultima generazione (הדור האחרון), הגיעו לאתר ההיסטורי של Arco della Pace, שער השלום במילאנו, והשחיתו אותו כדי למשוך את תשומת הלב למצב החירום האקלימי. בנוסף לאג'נדה האקלימית, המוחים גם הדגישו כי המלחמה בעזה היא נושא שבו מתמקדת המחאה שלהם.

האירוע שהתרחש אתמול במילאנו, החל בסביבות השעה 16:00 כאשר התאספו הפעילים האקולוגיים מתחת ל"שער השלום" ופגעו באנדרטה באמצעות סילוני צבע שנורו ממטף. לפחות שבעה נשים וגברים, נעצרו על ידי המשטרה, למרות שחלקם הדביקו את עצמם למדרכה מתחת לאנדרטה. חמש הנשים ושני הגברים, בני 19 עד 42, נחקרו בגין פגיעה באיכות הסביבה.

קבוצת פעילי איכות הסביבה, עורכת הפגנות במשך חודשים במספר מוקדים ברחבי העולם. בחודש ספטמבר הפעילים בגרמניה ריססו את שער ברנדנבורג האייקוני בברלין בצבע כתום המזוהה אם התנועה, וקראו להפסקת השימוש בחומרים מזהמים. הפעולה הזו הובילה לביקורת קשה כלפי הקבוצה, כשרבים טוענים כי השחתת הסמלים ההיסטוריים פוגעת בשיח וביכולת של אחרים להצטרף למחאות, מאחר ובנוסף למפגע הסביבתי שהמחאות מייצרות עם שימוש בחומרים מזהמים כמו צבע, דבק ועשן, הן מאלצות את הרשויות להשתמש בכמויות גדולות של מים וחומרי ניקוי שפוגעים בסביבה.

#Italy. #Latestgeneration blitz in #Milan: Arco della Pace vandalized with paint on Wednesday afternoon. The monument was vandalized with orange paint pic.twitter.com/926vUl4NR8 — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 15, 2023

Ora colorato di arancione l'Arco della Pace a #Milano



Vogliamo ridare colore alla parola PACE, pretendiamo che il governo rispetti almeno la nostra Costituzione.

Invece... pic.twitter.com/ndti70Yk1c — Fondo Riparazione | Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) November 15, 2023

"העשירים והחזקים הם תמיד אלה שפועלים לרעתנו ומחמירים את משבר האקלים ואת הקריסה החברתית במשך שנים. זו הסיבה שחובתנו לצעוק ופעול בהתנגדות אזרחית", הסבירו המפגינים ברשתות החברתיות שלהם. "רצח העם שמתרחש כעת בעזה הוא רק האישור המי יודע כמה לאופן שבו המערכת הזו מגנה רק על האינטרסים של החזקים והרב-לאומיים", הם המשיכו, ובכך ערבבו את הסוגיות הסביבתיות הרגילות עם המצב הגיאופוליטי הבין-לאומי. "הנשק שנמצא בשימוש כרגע בצד השני של הים התיכון ממומן על ידי Leonardo (תאגיד רב-לאומי איטלקי לייצור נשק) שלמדינה יש 30 אחוזי בעלות. Eni (חברת אנרגיה רב-לאומית איטלקית שבסיסה ברומא) קיבלה 12 רישיונות חדשים להפקת גז טבעי מול חופי ישראל, אז השקפותיהם לא משפיעות על הפוליטיקה?".

Milano, dieci attivisti di 'Ultima Generazione' hanno colorato con vernice arancione l'Arco della Pace utilizzando degli estintori e srotolando nel frattempo uno striscione arancione con la scritta "Fondo Riparazione". Portati tutti in questura @ultimoranet pic.twitter.com/lNS2VdQwFj — Ultimora.net (@ultimoranet) November 15, 2023

Milano, imbrattano l’Arco della Pace, nuovo blitz di Ultima Generazione: fermati 7 attivisti https://t.co/5QfSuzDh4u pic.twitter.com/NbJgW6Ghtu — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) November 15, 2023

התנועה אחר כך המשיכה והאשימה את הממשלה האיטלקית בבגידה בערכים האיטלקיים בכך שהיא לכאורה מייצרת נשק ומוכרת אותו למדינות שבמלחמה וביניהן אוקראינה וישראל. "איטליה שותפה ישירה בתרחישי המלחמה הטרגיים ביותר בעולם: מאוקראינה ועד המזרח התיכון בסכסוך בין מדינת ישראל לארגון הטרור חמאס, שבחודש אחד בלבד של מלחמה הוביל לרצח עם של ממש ברצועת עזה, עם למעלה מעשרת אלפים אזרחים פלסטינים חפים מפשע שנהרגו בפשיטות של הצבא הישראלי. מחיר עצום בחיים, בלתי נסבל למצפוננו, בעוד שאיטליה בזירה הבין-לאומית נמנעת מלקדם גישור בסכסוך המתמשך", נכתב בהצהרה של התנועה.

רק ביום שני האחרון חסמו חברי "הדור האחרון" את התנועה ברחוב וויאלה לוקניה המרכזי והציגו את הבאנר "תקנו את התקציב עכשיו". במרץ האחרון הם היו אלה שהשחיתו את האתר ההיסטורי בגלריית ויטוריו עמנואלה השני בפיאצה דואומו. המונומנט, שהושחת גם הוא בצבע כתום, נותר מכוסה במשך חודשים בברזנט, ונחשף מחדש רק לפני מספר שבועות לאחר עבודות שיקום ממושכות.