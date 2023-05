האלשטאט (Hallstatt), אוסטריה, אחת העיירות היפות באירופה, שהיוותה את ההשראה לכפר ארנדל (Arendelle) מהסרט "לשבור את הקרח", מושכת אליה לא מעט מטיילים מהעולם שמגיעים לצלם את המקום הקסום. הבעיה היא שבעיירה השלווה גרים כ-800 תושבים, וכמות המבקרים מגיעה לכמיליון בשנה. בעבר כבר דווח שבמקום חוששים שבקרוב תיירות היתר תגרום להרס שלו.

המקום היפהפה החל למשוך תשומת לב עולמית עוד בשנת 2006, לאחר שהופיע בתכנית טיולים דרום קוריאנית, ומשם כדור השלג כבר היה בלתי נמנע ואנשים מכל העולם התחילו להכיר אותו. בנוסף לכך, ההצלחה של הסרט לשבור את הקרח, שיצא בשנת 2013, גרם להאלשטאט להפוך למפלצת תיירות.

השבוע, לאחר שנראה ששום דבר לא השתנה לאחר סיום הקורונה, התושבים המקומיים החליטו לצאת ביוזמה אקטיבית על מנת להילחם בכמויות התיירים הגדולות שמפריעות לחייהם השקטים, והקימו גדר שמפריעה לצל את התמונה המפורסמת במקום, במטרה קצת למנן את כמות האנשים שמתקבצים בנקודה אחת.

למאבק הצטרף גם ראש העיירה שטען בעיתונות המקומית שכל מה שתושבי העיירה רוצים זה להישאר לבד ולחיות בשקט.

המהלך הוביל לתגובת נגד ברשתות החברתיות, וכעבור כמה ימים, המחסומים המאולתרים הוזזו מקוממם.

Le village de Hallstatt, qui ressemble à celui du film « La Reine des Neiges », veut protester à sa façon contre le tourisme de masse.



Une clôture en bois bloquant partiellement la belle vue du village de Hallstatt, en Autriche, le 15 mai 2023.https://t.co/8DFCt8vl1h pic.twitter.com/8y9mpRdEu6 — radio sisko fm (@radiosiskofm) May 15, 2023

Popular tourist destinations need to manage visitors but not spite them like this. Must allow locals to benefit from visitors without tourists ruining what they come to see. Also - I think Hallstatt is famous for a lot more than "Frozen"! https://t.co/42SRAk1qR3 — Hywel Davies (@HywelCymru) May 18, 2023

מאבק נגד תיירים - לא רק באוסטריה

מאז שנגמרה הקורונה, נראה שיותר מקומות החלו להילחם בכמויות הגדולות של התיירים שמגיעים לאזורים בהם חיים אנשים ומפריעים לשגרה שלהם, זאת לאחר כשלוש שנים בהם כולם זכו לקצת שקט מהמוני המבקרים.

כך למשל, לאחרונה נערכה הפגנה בברצלונה נגד תיירות היתר והכניסה לפארק גואל המפורסם נחסמה. ברצלונה היא אחת הערים המזהות עם המלחמה בכמויות התיירים, זאת לאחר שהמקומיים טוענים כבר שנים שהכמויות הגדולות הובילו לפגיעה באורח חייהם ולעלייה משמעותית במחירי הדירות, בעקבות כניסה של אייר בי אנד בי.

באיטליה החליטו לאחרונה לתת קנסות לתיירים שהולכים לאט מדי ברחובות עיר הנופש הציורית פורטופינו (Portofino), על מנת לצלם תמונה. בנוסף, לא מעט מקומות החלו לדרוש הגבלה יומית של כמות המבקרים. עוד ערים מרכזיות שמנהלות מאבק על עומסי התיירים ברחובות שלהן ניתן למצוא את ונציה, דוברובניק, אדינבורו, פריז ועוד.