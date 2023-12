שלוש שנים לנורמליזציה בין ישראל למרוקו ומצבם של היהודים והתיירות הישראלית במדינה הגיע לאחרונה לשפל המדרגה. בעקבות המלחמה בישראל, ברחבי המדינה מתנהלות מחאות אנטי-ישראליות, והאווירה במדינה הופכת לחשש מפני פגיעה בקהילה היהודית ולסיום היחסים עם ישראל לאחר ההסכם שנחתם בין המדינות בדצמבר 2020.

"מפחיד להיות היום יהודי במרוקו. ההפגנות נגד ישראל בגלל המלחמה בעזה רק הולכות ומחריפות. יש קריאות פה ושם לפגוע ביהודים", מספר ר', יהודי המתגורר בקזבלנקה. "אנשים בקהילה משתדלים לא להתבלט ולצאת מהבתים. מבחינת המרוקאים מדינת ישראל רוצחת פלסטינים תמימים ומחריבה את עזה, וחלקם הגדול מצדיק את הטבח ב-7 באוקטובר וקוראים להשמדת מדינת ישראל".

לפני כשבועיים צוין יום השנה השלישי להסכם הנורמליזציה בין ישראל למרוקו, אך במקום חגיגות נערכו הפגנות סוערות ברחבי המדינה בין השאר על ידי יהודים שעומדים בראש השלוחה של ארגון BDS במרוקו וחברי פרלמנט שרובם פרו-פלסטינים.

עוד טרם ההפגנות והקריאות לפגיעה ביהודים, המלחמה בעזה גרמה לאלפי ישראלים לבטל את החופשות והטיסות למרקש, חלקן תוכננו לשנת 2024. גם חברות של טיולים מאורגנים מדווחות על ביטולים נרחבים, זאת בזמן שחברת התעופה המרוקאית "רויאל אייר מרוק" הפסיקה את הטיסות אל ומישראל.

עשרות מדריכי טיסות נאלצו לחפש יעדים אחרים להדריך בהם תיירים ישראלים. "מרוקו למעשה ריקה מתיירים ישראלים", מסביר מדריך טיולים ישראלים. "יש חשש כבד שהמקומיים יפגעו בהם או יעשו בהם לינץ' כנקמה על המלחמה בעזה. הרבה עסקים של ישראלים נסגרו. יש אבטחה כבדה סביב הקהילה היהודית וההפגנות סוערות מאוד. אני בספק מאוד אם ישראלים יחזרו למרוקו בזמן הקרוב. אני חושש שזה בהמשך יפגע בהסכם נורמליזציה בין המדינות ועלול לגרום לביטולו".