מליסה המילטון, מורה בת 38 מנורפולק שבאנגליה, נסעה לחופשה בגראן קנריה שבאיים הקנריים בשנת יחד עם אחותה לאחר שנאלצה להתמודד עם מחלת כליות קשה. הן החליטו לצאת לחופשה בת שלושה שבועות, ושכרו דירה דרך אתר ההזמנות Booking.com תמורת 740 פאונד (3,465 שקלים) והיו אמורות להישאר בדירה מה-1 ביולי עד ה-22 ביולי 2023.

אבל ברגע ששתי האחיות הגיעו לדירה, הן נחרדו לגלות עדר של ג'וקים: על הרצפה, מתעופפים לכל עבר, מטפסים על הקירות ואפילו בתוך הטוסטר במטבח. מאחר שהן הגיעו בשעת לילה לא הייתה להן ברירה אלא להישאר בדירה, ולמחרת בבוקר הן עזבו אותה במהירות. האירוע גרם למליסה "להרגיש חולה ומוטרדת", היא מספרת לאתר החדשות האנגלי Bristol Live, ומוסיפה שלמרות פנייתה ל-Booking.com ולבעלת הדירה, נמנע ממנה החזר כספי. לטענתה של מליסה, בעלת הדירה התנהלה מולן בציוניות גמורה ואמרה להן שהן "לא היו צריכות להגיע למדינה חמה שבה ג'וקים נמצאים בכל מקום", והוסיפה כי "אף אחד אף פעם לא התלונן על זה".

שלושה ימים בלבד לאחר שיצאה לחופשה, מליסה החלה לחוש תשישות וחוותה סחרחורות ודפיקות לב. היא אושפזה בבית החולים והתגלה כי רמות האשלגן שלה היו "נמוכות במיוחד", וקיבלה חוות דעת רפואית כי מצבה נבע מהלחץ שבו הייתה.

האחיות יצאו לחופשה מרגיעה אבל גילו דירה מזוהמת. גראן קנריה, האיים הקנריים | צילום: marako85, shutterstock

בעלה של מליסה טס לגראן קנריה כדי לסייע, ונאלץ לשלם 1,600 פאונד (כ-7,500 שקלים) עבור אירוח במלון. בשובן הביתה, הוצע לאחיות החזר חלקי מתוך "רצון טוב" של כ-200 פאונד (כ-1,000 שקלים) מ-Booking.com, אבל הסיוט שהחן חוו "כבר הרס את החופשה שלנו", אומרת מליסה ל-Bristol Live.

בראיון לאתר PA Real Life, מספרת מליסה: "הרגשתי כעס על כך ששילמתי עבור החופשה שלי ולא קיבלתי את השירות שהגיע לי", אמרה. "היו ג'וקים בכל מקום. זה היה מעבר לניקיון, זו הייתה בעיה תברואתית שצריך לטפל בה, זה לא היה בידיים שלנו". היא המשיכה להביע את סלידתה מהדירה: "אמרתי לאחותי שאנחנו חייבות לצאת משם, צריך לחטא את הדירה. זה הרגיש לא בטוח, וזה גרם לי להרגיש ממש בחילה והרס את מה שהיה אמור להיות חופשה מרגיעה".

באתר Booking.com מתעקשים שבעלת הדירה הציע פתרון לבעיית הג'וקים, אך מליסה חולקת על כך. היא אומרת: "בעלת הדירה לא סיפקה פתרונות בכלל, כל מה שהיא עשתה זה להסתכל על המקקים ולקפוץ מעליהם. הייתי ממש עצבנית וזה פשוט לא היה מה שציפינו לו, רק רצינו מקום שבו נוכל להירגע וליהנות ובמקום זאת היינו צריכות להתמודד עם שירות הלקוחות של Booking.com שהיה נורא. הם למעשה אמרו לנו שזה מה שהיינו צריכות לצפות לו בגלל המחיר הנמוך, אבל אני לא חושבת ש-800 פאונד זה מחיר נמוך".

במטרה להשיג החזר כספי, מליסה ואחותה רדפו ללא הפסקה אחרי שירות הלקוחות של Booking.com, ובמשך חודשים רבים שלחו אימיילים מספר פעמים ביום והתקשרו ללא הרף. אך למרות כל הניסיונות, באתר ההזמנות לא היו מוכנים להחזיר להן יותר מ-200 פאונד. "אני חושבת ש-Booking.com צריכים לבדוק יותר טוב את הדירות שלהם לפני שהם מפרסמים אותן באתר האינטרנט שלהם".