Strong winds rock the carriages of a cable car in the Alpine region of Valle d'Aosta, Italy, March 28, 2024 pic.twitter.com/RmQmBvo3Bp — Valdis (@valdisjansonsn) March 29, 2024

בסוף השבוע האחרון גולשי סקי מבועתים חששו לחייהם לאחר שרוחות חזקות של 112 קמ"ש נשבו בהר המטרהורן שבין שווייץ לאיטליה. בתיעודים שצולמו במקום ניתן לראות כיצד הרכבל שמוביל את המטיילים מתנדנד בפראות לפני שגולש חסר אונים נפל אל האדמה.

סטפני ברט, גולשת שהייתה בחופשה, אמרה לדיילי מייל הבריטי שהיא נתקעה יחד עם חברה ברכבל, וכי הייתה עדה לגולש שצרח כאשר הוא נפל מגובה של כ-10 מטרים. "40 דקות נאבקנו על חיינו. אף אחד לא הגיע לעזור לנו ולא בדק אם אנחנו בסדר. אנחנו בטראומה ובשוק", אומרת ברט והוסיפה ביקורת על מנהלי אתר הסקי שלא הביעו עניין באירוע: "הם חושבים שהחיים שלנו לא היו בסכנה. זה לא שפוי".

Just rewatched the video I made… pic.twitter.com/qkItCXGcWx — Peter Achten (@pr3) March 28, 2024

על פי הטענות של המטיילים, מנהלי אתר הנופש Breuil-Cervinia שליד פסגת מטרהורן, ניסו לכאורה להמעיט בחומרת הסכנה שהייתה לגולשים. ברט אומרת כי "לא הצלחנו לשבת על המושבים, החזקנו את מגן הפלסטיק הקדמי וממש התנדנדנו באוויר", היא נזכרת ומוסיפה כי "הסיבה היחידה שאני חיה היא בגלל שהייתי שם עם חבר ששוקל 100 ק"ג".

עם זאת, לגולש הבודד שהיה ברכבל שמאחוריהם לא היה כל כך מזל. "הצרחות של האיש היו מצמררות לפני שהוא נפל על האדמה המושלגת", נזכרת ברט. "זה נשמע כאילו הוא נופל אל מותו. זו הייתה החוויה המפחידה ביותר בחיי". בשלב מסוים, חשבה ברט שאולי לא תראה שוב את בעלה וילדיה. "המושב משמאל התנדנד סנטימטר מאיתנו, אז חשבתי לקפוץ, חשבתי על זה שלוש פעמים. חשבנו שניפול ונמות. דיברנו בינינו אם עדיף לשבור רגל או אגן אבל להישאר בחיים".

נופשים החלו לפרסם סרטונים של החוויה הקשה ברשתות החברתיות. מורה מבריטניה פרסם סרטון ב-X (לשעבר טוויטר), המראה שהרכבלים התנודדו בפראות. לדבריו, הרכבל נסגר סגורות רגע לפני שעלה, בעוד ש"כמה אנשים תקועים וחלקם נפגעו בבירור על ידי רכבלים אחרים". מספר אנשים נפצעו והאדם שנפל הוטס לבית החולים. המעליות שוב פתוחות כעת, אבל הנהלת המקום הסירה עשרה רכבלים שניזוקו.