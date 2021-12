קצת קשה לסכם שנה שהייתה רצופה בכל כך הרבה תהפוכות ושינויים ומגבלות והקלות, מדינות כתומות, אדומות, צהובות וירוקות, בדיקות מסוגים שונים, המון מסמכים ובירוקרטיה, מסיכות בד, מסיכות מנומרות, התרגשות לקראת טיסות וחרדות מהבלתי ידוע. עם זאת, רובנו עדיין הצלחנו לצאת לחופשה קצרה, פחות מ-72 שעות או יותר, עם מזוודה או רק תיק גב, בטיול עצמאי או מודרך, אבל העיקר שיכולנו לחזור וליהנות מיופיה של המזרקה ונפלאות הדיוטי בנתב״ג.

והנה, בפתחה של שנת 2022, אנו שוב נמצאים במצב של "עולם במצב אדום", על כן החלטנו לפנק אתכם בהמלצות לחופשות סופשבוע שוות במיוחד בארץ, כל אחת וההיילייטס שלה. בכל זמן שתוכלו, סעו לטייל בארץ בלי דרכונים ובלי בירוקרטיה.

מירב טלמור-קשי, מתכננת טיולים בארץ ובחו״ל, מומחית בתחומי תקשורת ויחסי ציבור ונותנת שירותי ייעוץ בנושאים אלו. כתבת תיירות ובעלת הבלוג "חלומות ומסעות" גם בפייסבוק ובאינסטגרם

סופשבוע אורבני: ירושלים

לשים את הראש

אם אתם מתכננים סופשבוע רומנטי ומוכנים להשקיע ולהרגיש כמו בוינה אוסטריה, הזמינו לעצמכם חדר מפנק במלון וולדורף אסטוריה. נכון זה לא זול, אבל זה ברמה של 5 כוכבים, עיצוב משגע והרבה פינוקים. מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | צילום: עמית גירון

איפה כדאי לאכול?

המלצה אחת רותחת על מסעדת גורמה, הממוקמת ברחוב המלך ג׳ורג׳ – ״צ׳אקרה״ (chakra). התפריט משתנה מדי יום וכולל מבחר מנות מיוחדות המתבססות על חומרי הגלם הקיימים בעונה הספציפית ותפריט אלכוהול עשיר.

טיול בטבע

עמק הצבאים שהינו פארק עירוני בירושלים. הפארק פתוח מידי יום בשעות האור ואין צורך לתאם מראש.

עמק הצבאים בירושלים | צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

טיפ שתרצו לשמור

שווה להשאיר את הרכב בחניה קרובה למלון (כל מלון שתהיו בו) ולטייל ברגל, או ברכבת הקלה.

אקסטרים ואקשן

איזי ריידר בירושלים עצמה או בעין כרם.

המלצה נסתרת

המרכז למורשת יהדות צפון אפריקה, אשר לצידו נמצא גן מרהיב בעיצוב מרוקאי. הגן עצמו, מכיל הרבה מאוד פסיפסים ומבנה המרכז משלב בין סגנון בנייה ירושלמי מהמאה ה 19 וסגנון אנדלוסי. הכניסה בחינם וכל אחד מוזמן לראות את הגן היפה.

סופשבוע מדברי: ערבה תיכונה

לשים את הראש

"נוף צוקים" - 12 בקתות אבן פרטיות, אשר משתלבות בנוף המדברי ומקפידות על עיצוב, נוחות ופינוק יחד עם פשטות. בכל הבקתות ניתן למצוא ג׳קוזי פרטי גדול ובריכת שכשוך משותפת לכל המתחם, אשר בחורף היא מחוממת. בקתות האבן משתלבות בנוף המדברי. נוף צוקים | צילום: אריאלה אפללו

איפה כדאי לאכול?

מסעדת "פרם אורסולה" בצוקים, היא מסעדת פיוז׳ן בסגנון של מסעדה כפרית אירופאית, אבל ממוקמת במדבר ומבוססת על חומרי גלם מקומיים.

טיול בטבע

שמורת נחל שיזף, שמורה קסומה המאופיינת בחולות אדמדמים, צמחייה ייחודית, עדרי צבאים ובעלי חיים נוספים החיים בשמורה ללא הפרעה. שמורת נחל שיזף | צילום: RnDmS, shutterstock

טיפ שתרצו לשמור

ביקור במרכז ויידור בצומת חצבה. סיור מרתק הכולל סרט תלת מימד, ביקור בחממות המציגות את גידולי הערבה, מרכז מבקרים ייחודי וחוויתי, המכוון זרקור לחקלאות הערבה, לטכנולוגיה ולחקלאים עצמם.

אקסטרים ואקשן

חוויה מוטורית בערבה – נהיגה עצמאית ברכבי תומקאר, בליווי מדריך מקצועי. ניתן לבחור את אורך המסלול ואת אופיו. מסלול טעימה, מסלולים של שעה או של מספר שעות, אפשר לתאם זאת כולל לינת לילה.

המלצה נסתרת

בצוקים תוכלו למצוא אמנים רבים שעברו להתגורר וליצור ביישוב, ניתן לבקר בסטודיו של האמנים, לתאם ביקורים, להשתתף בסדנאות שמתואמות מראש, לרכוש מהיצירות , לשבת בקפה גלריה במקום וליהנות מכפר אמנים מדברי.

סופשבוע אירופאי: גליל עליון

לשים את הראש

"חלומות נפתלי" - מלון בוטיק אשר ממוקם במושב שדה אליעזר, כולל סוויטות מפנקות, כרם גפנים, מטע זיתים ומתקנים השייכים לכלל אורחי המלון. מיקום נוח בסמיכות לראש פינה, שמורת החולה ושאר אטרקציות תיירות.

איפה כדאי לאכול?

פיצה טראק בקיבוץ דפנה שממוקמת ממש בכניסה לקיבוץ. מבחר פיצות טעימות ברמות, עם תוספות רגילות לכאורה ותוספות היסטריות. אין כמו ארוחת פיצה, אולי סלט קטן ליד ולימונדה. View this post on Instagram A post shared by Meirav Talmor Kashi | מירב קשי (@dreamsandvoyages)

טיול בטבע

מסלול נחל מורן ונחל נריה - טיול קצת פחות מוכר, ממליצה מאוד להגיע אליו גם בעונת החורף (לא במהלך גשמים חזקים ולא מייד אחרי הגשם, משום שהוא עשוי להיות מאוד בוצי וחלק).

טיפ שתרצו לשמור

את ההמלצה הזו כדאי לשמור לעונת האביב, היא בחינם והיא מרהיבה ומכשפת, לא פחות. פריחת הנשירים באזור הגליל העליון, עם דגש על מטולה : אגסים, שזיפים, אפרסקים, תפוחים, דובדבן. פשוט לטייל בדרכים וליהנות מהיופי הזה. יש לזכור שאסור להיכנס לתוך המטעים והשטחים החקלאיים, אלו שטחים פרטיים.

אקסטרים ואקשן

ויה פראטה – טיפוס מצוקים ברכס רמים שבו תוכלו לבחור מבין מספר אופציות לטיפוס ואתגר ממש כמו בחו״ל. חשוב לשים לב לכל הדגשים לפני הגעה : משקל, פחד גבהים, נסיון קודם ועוד. תבדקו היטב, כך שתהיו בטוחים שזה מתאים לכם ולמשפחה.

ויה פארטה רכס רמים | צילום: באדיבות מלונות מטיילים

המלצה נסתרת

פעמים רבות שאנו נוסעים בכביש 90 לטיול בגליל העליון, אנו חולפים על פני מקומות פחות מוכרים. אחד המקומות שפעם חבויים כמעט לגמרי מהעין והיום יותר נוח להגיע אליהם, היא שמורת הטבע עין תאו או עין ג׳וחלה. הבריכה הגדולה והראשית, מיוחדת מאוד ותוכלו לזהות אותה על פי הנופרים הרבים ומגוון הדגים. רחצה ודיג אסורים במקום.

סופשבוע יווני: השרון ומישור החוף

לשים את הראש

מלון חוף נחשולים ממוקם על רצועת החוף הנפלאה, לטעמי מהיפות בארץ. המלון מציע מגוון גדול של יחידות אירוח, החל מחדרי נופש כפרי ועד חדרי בוטיק כולל ה"אגף היווני". מלון חוף מחשולים | צילום: אסף פינצוק חוף דור | צילום: אלון קשי

איפה כדאי לאכול?

המלצה שלי למסעדת "מריפוסה", במתחם מועדון הגולף בקיסריה, מסעדה מעוצבת ונעימה עם מרפסת המשקיפה למגרשי הגולף. תפריט המסעדה המצוין בניצוחם של השפים : מאיר אלאלוף, חביב משה ויומי לוי.

טיול בטבע

שמורת טוף כרם מהר"ל (תאמינו או לא, שרידים של פעילות געשית בלב הכרמל) וסיור בכפר האמנים עין הוד.

View this post on Instagram A post shared by Meirav Talmor Kashi | מירב קשי (@dreamsandvoyages)

טיפ שתרצו לשמור

ממש בסמוך למלון נמצאים שני אתרים מעניינים, שכדאי לבקר בהם. האחד תל דור שחודש ושופץ בשנה האחרונה (רשות הטבע והגנים) והשני "מוזיאון המזגגה", שהוקם על ידי הברון רוטשילד כבית חרושת לזכוכית.

View this post on Instagram A post shared by מוזיאון המזגגה נחשולים (@mizgaga.museum)

אקסטרים ואקשן

פאראדייב Paradive - צניחה חופשית בחוף הבונים. תוכלו לבחור בין צניחת היכרות לצניחה למתקדמים ועוד ורסיות לחובבי הז׳אנר האקסטרימי.

המלצה נסתרת

אם אתם רוצים לבקר בחוף ציורי ומיוחד, לטעמי יפה בעיקר בחורף, אבל כל אחד והעונה שלו. סעו לבקר בחוף ג׳יסר א-זרקא וכפר הדייגים שלו. בעונת הקיץ תוכלו גם לפתוח משרד ליום ב-״ביץ׳ האב״ , או פשוט לטייל לאורך החוף וליהנות ממראות בראשית.

סופשבוע מהדורה מיוחדת: רמת הגולן

לשים את הראש

מלון פרא, מלון בוטיק שנפתח לפני מספר חודשים ועורר באזז רציני. במלון המוקף גנים, תוכלו למצוא 27 סוויטות מיוחדות והכל מעוצב לעילא ולעילא. תוכלו לhהנות מהטבה לשוהים באמצע שבוע ל 2 לילות או יותר, חבילות חופשה בנושאים שונים ואף יום בילוי במלון ללא לינה. הבריכה של מלון פרא בבית המכס ברמת הגולן | צילום: אילן ארנון

איפה כדאי לאכול?

במלון פרא, תוכלו לאכול במסעדת הגורמה של השף רועי דורי ואם תרצו, אפשר גם ליהנות מארוחה באחת מהמסעדות הדרוזיות במג׳דל שאמס או מסעדה, או רק לעבור לקחת כנאפה מעולה. כמו כן, ברמת הגולן ישנם לא מעט פודטראקס שמציעים אוכל איכותי ומהיר.

טיול בטבע

המלצה לטיול קצר למעיין יפה ומיוחד, עין אי״ה (לזכר סמ״ר אילון יעקב הורביץ – ראשי תיבות), יש ללכת בזהירות לכיוון המעיין, בקיץ מאוד עמוס ובחורף , אפשר לhהנות מנופים מרהיבים ודרך מיוחדת. ( סעו בזהירות בירידה לכיוון המעיין).

טיפ שתרצו לשמור

״שביל אלי כהן״ – לאורך השביל, תוכלו לעבור ב 8 נקודות מיוחדות, אשר כולן קשורות לפעילותו של אלי כהן בסוריה (״האיש שלנו בדמשק״). האמן שיצר את הפסלים בנקודות העצירה הוא יובל לופן מקיבוץ גינוסר ויוזם השביל הוא מדריך הטיולים גיל ברנר. עוד מידע באתר תיירות גולן ואתר אלי כהן. שביל אלי כהן | צילום: ארז דגן

אקסטרים ואקשן

קיאקים בסוואנה הישראלית – סיורי זריחה ושקיעה המתקיימים בלגונות של בקעת בית ציידא ושפך הנחלים לכנרת. במידה ואתם רוצים לטייל בחודשי החורף (נובמבר עד מרץ), יש לתאם זאת בנפרד ולא במערכת ההזמנות של האתר.

המלצה נסתרת

המפקדה הסורית (או בית החולים הנטוש בקונייטרה) היא אחד מהמקומות המיוחדים אשר מעוררים את הדמיון. האטרקציה במקום היא הגרפיטי המכסים את כל הקירות. שימו לב כי המבנה עצמו במצב תחזוקה גרוע מאוד, תצעדו בזהירות, בעיקר עם ילדים קטנים. אפשר להחנות את הרכב ממש בסמוך ולצעוד בין החדרים הנטושים והווילונות הנעים ברוח ולהרגיש כמו בתוך סצנה מסרט. המסדרונות של המפקדה הסורית ליד קונייטרה ברמת הגולן | צילום: אלון קשי

