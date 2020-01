רק בחודש הקודם נבחרה סנה מרין, בת ה-34 לעמוד בראשות ממשלת פינלנד והפכה לאישה הצעירה ביותר בעולם, המכהנת כראש ממשלה; והשבוע היא כבר יצאה בהצהרה שמייצרת כותרות. ראש הממשלה הצעירה קראה להנהיג במדינה שבוע עבודה גמיש, הכולל ארבעה ימי עבודה בלבד, ורק 6 שעות עבודה בכל יום. המטרה מאחורי היוזמה- לאפשר לעובדים לבלות יותר זמן עם בני משפחתם. "אני מאמינה שאנשים ראויים לבלות יותר זמן עם משפחותיהם והאנשים היקרים להם, ובתחביבים ותחומי חיים שונים כמו תרבות", אמרה מרין, "זה יכול להיות הבא הבא עבורנו בעולם העבודה."



נכון להיום שבוע העבודה בפינלנד הוא בן 5 ימים, ובהם כ-8 שעות, ואף מונהג שם הסכם שעות עבודה גמיש, לפיו כל עובד ראשי להתחיל או לסיים יום עבודה עד 3 שעות מוקדם או מאוחר יותר. מעבר לתועלת האישית לעובדים, ההצעה החדשה לצמצום שעות וימי העבודה צפויה גם להעלות את רמת הפרודוקטיביות של העובדים. View this post on Instagram A post shared by Sanna Marin (@sannamarin) on Nov 17, 2019 at 3:27am PST מחקרים רבים אכן הוכיחו שצמצום שעות העבודה יכול לתרום לפרודקטיביות ולעליה בפריון וניסויים רבים בנושא נערכו בחברות ברחבי העולם. כך למשל, מייקרוסופט יפן, הנהיגה במהלך חודש אוגוסט האחרון באופן נסיוני שבוע עבודה מקוצר של 4 ימים בלבד, למשך חודש; מה שהוביל לעלייה של כ-40 אחוז בפריון החברה. פינלנד לא תהיה המדינה הראשונה לבצע מהלך כזה- שכנתה, שוודיה עשתה זאת כבר ב-2015' אז הונהג שם יום עבודה בן 6 שעות; מה שהביא לתוצאות חיוביות מאוד ונמצא כי העובדים אכן פרודוקטיביים יותר, וגם מאושרים יותר. אמנם בישראל החלטה מדינית גורפת שכזו נראית עוד רחוקה, אך המגמה ללא ספק קיימת, ובנוסף לעובדים מאושרים ויעילים יותר יש לקחת בחשבון גם את היתרון הסביבתי שבצמצום כזה. ירידה לארבעה ימי עבודה בשבוע יכולה לחולל שינוי הן ברמת כלי התחבורה על הכבישים וההקלה בפקקי התנועה, והן ברמת המשאבים השונים שמשקיעות החברות בעובד. בישראל קיימות כבר מספר חברות שאימצו שיטה זו, או שמציעות לעובדיהן יום עבודה מהבית כדי להפחית את תנועת הרכבים בכבישים ואת זמני העמידה בפקקים. {title}





