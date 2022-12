הצי המצרי הנחשב כבר היום לאחד מהחזקים במרחבי הים התיכון, ממשיך להתעצם. במצרים מדווחים שהממשל האמריקאי מאשר למכור להם ספינות קרב מסוג "ליטורל" (Littoral) בעלות יכולת חמקנות מסוימת.

המצרים לא סיפקו מידע לגביי העסקה אותה הם מנסים להוציא לפועל כבר כמה שנים. לא ברור כמה ספינות הם מתכננים לרכוש וגם לא איזה מבין שני תתי-הדגמים, LCS Freedom ו-LCS Independence, מתוצרת חברת "לוקהיד מרטין".

היצרנית צברה ניסיון רב בתחום חתימת המכ"ם הנמוכה במטוסים ו"הורידה" את היכולת הזו גם לתחום הימי. ה-Littoral Combat Ship, או בקיצור LCS, מיועדות לפעול בעיקר באזור החופים ומסוגלות להתמודד עם מגוון איומים, בהם גם ספינות מהירות וצוללות. הן נחשבות לספינות הקרב הקטנות ביותר בצי האמריקאי.

ספינת Littoral Combat Ship - LCS - של הצי האמריקאי | צילום: U.S. Navy/Lockheed-Martin/GettyImages

ספינת LCS 11 בתעלת סואץ, מאי 2022 | צילום: MC1 Brian G. Reynolds/US Navy

ספינות הקרב האלה מצוידות במשגרי טילים מסוג Mk 41 מהם ניתן לשגר טילי "הרפון", C-RAM ועוד. יש להן משגרי טורפדו, תותח מוכוון מכ"ם 76 מ"מ ומקלעי 0.5. בנוסף מצוידות ספינות אלו בכלי שיט לא מאוישים זעירים.

לצד החימוש הזה, לספינה מכ"ם וחליפת מערכות משולבת, ללוחמה אלקטרונית ואיסוף מודיעין. לספינות גם מנחת מסוקים המסייעים להן בסיור, איסוף מודיעין והארכת טווח החיישנים.

בארה"ב, יש לציין, התגלו תקלות רבות וגם נוכחו לגלות שהספינות האלה יקרות מדי לתחזוקה והפעלה. עד כדי כך שהצי האמריקאי הוציא חלק מהספינות שלו לשימוש במערך המילואים בלבד. נראה שאת המצרים זה לא עוצר.

.@skynewsarabia reported that the White House has approved the sale/transfer of U.S.-made Littoral Combat Ships (LCS) To the Egyptian Navy, without providing further details, whether those LCSs will be from Fredoom-class or Independence-class.https://t.co/06Fr3YOQY3 pic.twitter.com/RnOnOUHyt5 — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 24, 2022

ספינות וצוללות: הכוח הימי המצרי

על פי הדיווחים ממצרים, הספינות האלה אמורות להחליף ספינות טילים ישנות מסוג "פרי" ו-"אוסה". בשנים האחרונות הצי המצרי קלט מספר גדול של ספינות טילים מתקדמות וצוללות מגרמניה, רכש דומה היה גם מצרפת ואיטליה.

למצרים יש כיום את אחד מהציים הגדולים והחזקים במזרח התיכון. בין השאר יש להם 8 צוללות, מהן ארבע גרמניות חדשות שקיבלו במהלך השנים האחרונות.

לצי המצרי 20 ספינות טילים גדולות ולהן, ניתן להוסיף עוד מספר גדול של ספינות מהירות עם יכולת שיגור טילים. הם אפילו מפעילים נושאות מסוקים מסוג "מיסטראל" אותן הן רכשו מצרפת. לצורך ההשוואה, לחיל הים הישראלי יש סד"כ שהוא פחות מחצי מזה.