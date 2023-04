מסמכי המודיעין האמריקאי שהודלפו ממשיכים להכות גלים. לאחר הדיווחים על מעצרו של ג'ק טשיירה, איש מודיעין במשמר הלאומי האמריקאי בן 21 ממסצ'וסטס, נחשפו מסמכים נוספים מהם עולה שהמלחמה באוקראינה חיסלה את הספצנאז - הכוחות המיוחדים של רוסיה, ולמוסקבה יידרשו שנים לבנות אותם מחדש. ההערכות מסווגות אלו שלא דווחו עד כה, פורסמו בסוף השבוע ב"וושינגטון פוסט".

על פי הפרסום, המודיעין האמריקאי מעריך שהמפקדים הרוסים הסתמכו על היחידות המיוחדות באופן שאינו סביר ואף הפעילו אותם ככוחות חי"ר בחזית, צורת לחימה שאינה מאומנים אליה, מה שהביא למספר עצום של הרוגים ופצועים.

ספצנאז, שם כולל ליחידות הקומנדו של רוסיה, פועלים לרוב במשימות חשאיות או לוחמה בטרור. משימות ממוקדות בסיכון גבוה. בעבר, נטען שצוותי ספצנאז אף נשלחו לחסל את נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי.

אימון כוחות מיוחדים במכללת הספצנאז | צילום: ALEXANDER NEMENOV/AFP/GettyImages

מדובר בכוח לחימה איכותי, שזוכה לאימונים ברמה הגבוהה ביותר ולציוד האיכותי והחדיש ביותר. אולם ממסמכי המודיעין האמריקאי עולה שמיד עם פרוץ המלחמה, כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, המפקדים הרוסים היו ספקנים לגבי כושר הלחימה של החיילים שלהם, והעריכו באופן מוגזם את אנשי הספצנאז. לכן הורו ללוחמי יחידות העילית להיכנס ללחימה ישירה נגד האוקראינים.

האבדות היו קשות מאוד ומעבר לזה, ההידלדלות המהירה של יחידות הקומנדו הרוסי, נטען בדוחות המודיעין, שינו את הדינמיקה של המלחמה מלכתחילה, והגבילו מאוד את יכולתה של מוסקבה להפעיל "טקטיקות לחימה חשאיות לתמיכה בפעולות קרב קונבנציונליות". האמריקאים מעריכים שהאבדות הקשות שספגו יחידות אלה, יהפכו אותן לפחות יעילות, לא רק באוקראינה אלא גם בחלקים אחרים של העולם שבהם פועלים כוחות רוסים.

הוושינגטון פוסט חשף בפרסום גם תמונות לוויין של חטיבת ספצנאז ה-22 בדרום מערב רוסיה. בתמונות ניתן לראות כוח מדולדל לאחר שובו מאוקראינה בקיץ שעבר. "פרט לאחת מחמש חטיבות ספצנאז רוסיות שחזרו מפעולות קרב באוקראינה בסוף קיץ 2022, כולן סבלו הפסדים משמעותיים", נטען בפרסום האמריקאי.

#PentagonLeak: 'All but 1 of 5 Russian Separate #Spetsnaz Brigades that returned from Ukraine suffered significant losses. The 22nd and two other spetsnaz brigades suffered an estimated 90 to 95 percent attrition rate, the assessments say.' @washingtonpost pic.twitter.com/Xq7b6jkQzV — Tip of the Spear (@SOFDoctor) April 14, 2023

חטיבות הספצנאז ה-22 ושתי חטיבות נוספות סבלו משיעור שחיקה מוערך ב-90 עד 95%, לפי ההערכות. זה הפסד שייקח שנים לכסות עליו. חיילי ספצנאז דורשים לפחות ארבע שנות הכשרה מיוחדות, נכתב במסמכים של האמריקאים, שהגיעו למסקנה כי עשוי לקחת אפילו עשור עד שיקימו מחדש את היחידות הללו, משום שמעבר להכשרה יש גם את עניין הניסיון.

המסמכים אינם חושפים כמה חיילי ספצנאז נהרגו או נפצעו באוקראינה, אך החומרים, בהם ציטוט של מסמכים מודיעיניים כולל יירוט מידע רוסי, מעריכים שיחידה אחת לבדה - ה-346 - "איבדה כמעט את כל החטיבה ונשארה עם 125 איש פעילים בלבד מתוך 900 שנשלחו לאוקראינה".

מנתחי מודיעין אמריקאים עקבו אחר כל יחידת הספצנאז ששבו מאוקראינה. בכולן הם זיהו אבדות שהגיעו למעל 90%. ככל הנראה, לאחר שחיילי החטיבות של רוסיה הוכיחו את עצמם כלא יעילים, המפקדים ביקשו לפצות על ידי שליחת יחידות מובחרות מוטסות, חי"ר ימי מובחר וספצנאז לחזית. התוצאה המידית לאסטרטגיה הזו, הייתה שהם "שרפו" את הלוחמים המיומנים ביותר, תוך שוויתרו על הכישורים היקרים שלהם, כולל איסוף מודיעין וסיור.

קרב במריופול בין "אזוב" לקומנדו הרוסי | צילום: azov.org.ua

גם כאשר פעלו על פי הכישורים שלהם, למשל לוחמי היחידות המוטסות וספצנאז שנשלחו לאזור קייב, חרקוב ו-מריופול, הם לא קיבלו סיוע מהצבא הרגיל, היו מנותקים זמן רב מדי והושמדו. מותו לכאורה של מפקד חטיבת ספצנאז בווהלדר בפברואר, כך נכתב בפרסום של הפוסט, ממחיש את היקף הבעיה. עצם המיקום שלו בחזית מעיד על הפסדים גדולים של היחידה והפעלה לא נכונה של הספצנאז.

האם מפקדים רוסים למדו ממה שקרה באוקראינה כיצד להשתמש בצורה הטובה ביותר בכוחות העילית הללו? נכון להיום זה לא ברור ובכל מקרה, ייקח להם זמן להסתגל למצב החדש ולהבין את היקף הנזק שנגרם להם.