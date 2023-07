מגמת ההתחמשות של אירופה על רקע המלחמה באוקראינה נמשכת. מחלקת המדינה האמריקאית אישרה בימים האחרונים למכור לצ'כיה 24 מטוסי F-35 חמקנים ובנוסף ציוד, חלקי חילוף ואמל"ח בהיקף של 6.5 מיליארד דולר. "המכירה תשפר את יכולות ההגנה של צ'כיה ותתמוך בפעולות נאט"ו, על ידי הגנה מפני איומים ונוכחות מתמדת באזור", נמסר בהצהרה של מחלקת המדינה.

24 מטוסי ה-F-35 שיימכרו לצ'כיה יהיו מדגם A של המטוס. כבר לפני שנה הצ'כים הודיעו שבכוונתם לרכוש את מטוסי החמקן אותם הם מעדיפים על פני מטוסי ה-F-16 והגריפן השבדי (מטוס אותו הם מטיסים כיום בדגם ישן יותר) שהוצעו להם.

Czech Republic to buy 24 F-35 Joint Strike Fighter Conventional Take Off and Landing (CTOL) Aircraft

25 Pratt & Whitney F135-PW-100 Engines

70 AIM-120C-8 AMRAAM missiles

86 GBU-53 Small Diameter Bombs

12 BLU-109 2,000-lb Penetrator Bombs

50 AIM-9X Sidewinder Missiles

"ההחלטה שלנו לבחור באפשרות זו מבוססת על ניתוח שביצעו הכוחות המזוינים של צ'כיה, שקבעו בברור שרק מטוסי הדור החמישי המתקדמים ביותר יוכלו לעמוד בדרישות המשימה בשדות הקרב העתידיים", אמרה אז שרת ההגנה הצ'כית יאנה צ'רנוכובה.

מעבר למטוסי ה-F-35 של לוקהיד מרטין עצמם, העסקה הפוטנציאלית כוללת גם שורה של טילים, פצצות, מערכות לוחמה אלקטרונית, כמו גם "תוכנה מסווגת" ופיתוח תוכנה. הרכישה כוללת גם 25 מנועי F135-PW-100 של חברת "פראט אנד וויטני".

צבא החמקנים של אירופה והמערב

משרד החוץ הצ'כי דיווח כי העלות הסופית של העסקה תהיה ככל הנראה פחות מ-5.6 מיליארד דולר, "בהתאם לדרישות הסופיות, סמכות התקציב והסכמי מכירה חתומים, אם וכאשר יסגרו". בהנחה שהמכירה, שנדרש לה גם אישור של הקונגרס, תצא לפועל, צ'כיה תצטרף לתשעה קונים צבאיים זרים נוספים, בנוסף לשבעה "שותפים" זרים של פרויקט F-35.

מטוס 35-F מדגם A | צילום: PAUL CROCK/AFP

עסקה זו היא חלק מעסקאות ענק רבות שנחתמו בתקופה האחרונה באירופה, ארה"ב וקנדה, על רקע המלחמה באוקראינה. מדינות אירופה הבינו שגם בימי שלום נדרש צבא מתקדם וחזק כדי להגן על כל אחת מהמדינות והיבשת כולה. בין השאר מדינות כמו גרמניה (35 חמקנים ב-8 מיליארד דולר), פינלנד (64 חמקנים ב-9.4 מיליארד דולר) וקנדה (88 חמקנים ב-19 מיליארד דולר) הן בין האחרונות שסגרו רכש של מטוסי ה-35-F, כשגם רומניה ויוון מעוניינות בהם.

מבחינת האירופאים, השנים הקרובות יהיו הזמן בו יבנו את הצבאות שלהן כדי להיות מוכנים ליום שבו הרוסים ישקמו את הצבא שלהם, אחרי המלחמה באוקראינה. בחלק מהמדינות אף מדברים על הכנה מפני האיום של סין הרחוקה.