צילומי לוויין שנחשפו אתמול (שישי) מעלים את האפשרות שנזק נגרם לסוללת ההגנה האווירית האחראית על הגנת המתקן הגרעיני בנתנז. חוקר המודיעין העצמאי Chris Biggers הציג תמונת לוויין שמצביעה על נזק שנגרם לסוללת ההגנה האווירית הרוסית S-300 המוצבת סמוך לאיספהאן.

Umbra synthetic aperture radar imagery acquired 0648Z 19APR2024 showed evidence of damage to the Iranian S-300PMU2 strategic surface-to-air missile battery in Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar was visible in imagery still on the radar… pic.twitter.com/eqMFTanPOH — Chris Biggers (@CSBiggers) April 19, 2024

גם בדיווח שפורסם בניו יורק טיימס נכתב כי סוללת ההגנה האווירית באזור נפגעה כתוצאה מהתקיפה הישראלית. "התקיפה הישראלית המדויקת פגעה בחלק חשוב במערכת ההגנה האווירית", נכתב. עוד עולה כי בצילום של האתר לפני התקיפה נראים באזור רכבים הנושאים טילים מיירטים של המערכת, ובצילום שלאחר התקיפה לא ניתן לזהות את הרכבים. העובדה שלא נראית פגיעה חזותית בצילום מעידה, על פי ניו יורק טיימס, כי התקיפה הייתה מדויקת מאוד.

Evidence of damage to the Iranian S-300PMU2 strategic surface-to-air missile battery in Isfahan since 15APR2024 was revealed by Umbra SAR imagery obtained 0648Z on 19APR2024. Imagery still showed a likely damaged 92N6E target engagement radar on the radar hardstand. #Iran pic.twitter.com/g46WbqUKBf — Quantica (@QuanticaScience) April 19, 2024

מוקדם יותר פורסמה תמונת לוויין אחרת, ברשת CNN, שמראה כי לא נגרם נזק לבסיס חיל האוויר האיראני סמוך לאיספהאן, שבתחילה נטען כי הוא היה יעד תקיפת הכטב"מים בלילה שבין חמישי לשישי. אתמול חשפו גורמים בארה"ב כי היעד האמיתי של התקיפה הייתה סוללת הגנה אווירית של מתקן הגרעין החשוב בנתנז, הסמוך לאיספהאן.

בארה"ב דיווחו כי מטוסי קרב שיגרו טילים מתקדמים לעבר המטרה באיראן, בזמן שהיו מחוץ למרחב האווירי האיראני. אתמול פרסמו בעיראק תמונות של שרידי טילים, ונטען כי אלו טילים ששוגרו על ידי ישראל ויועדו לפגוע באיראן. במקביל, רשת אל-ערבייה דיווחה כי שרידי הטילים האלה עשויים להיות טילי מערכות ההגנה האווירית של איראן.

Remains of a missile in Iraq this morning, looks to be air launched from the hangers, possibly a rampage? pic.twitter.com/KJs18aplWa — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 19, 2024

העיתון "פייננשל טיימס" הציג סקירה של ממצאי שרידי הטילים מעיראק, והצביע על כך שמדובר בחלקים מטילים ישראלים מסוג Blue Sparrow או Silver Sparrow, או טיל מסוג Rocks. טילים אלה מורכבים ממספר חלקים, והטיל עצמו מתנתק לאחר השיגור מהחלק המניע שנופל על הקרקע.

תקיפה באספהאן, איראן

עוד עולה מהדיווח כי ייתכן שהתקיפה בדרום סוריה שיוחסה לישראל באותו לילה נועדה לסייע לכלי הטיס הישראליים ששיגרו את הטילים לנוע בחופשיות. במקביל לתקיפה באיראן, דווח בסוריה כי מטוסי קרב של צה"ל השמידו מערכות מכ"ם צבאיות באזור דרעא שבדרום המדינה. ההערכה היא שהושמדו יכולות נ"מ - שהיו עלולות להפריע למטוסים הישראליים בפעולתם, מכיוון שפעלו מהמרחב האווירי של סוריה ועיראק.

באיראן פרסמו היום הבהרה רשמית על כך שנפגעה מערכת ההגנה האווירית באזור המתקן הגרעיני בנתנז. גורמים שונים בישראל ובארה"ב הצביעו על כך שהפעולה בוצעה במטרה לראות לאיראן את היכולת שלה לפגוע באזור.