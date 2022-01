עליה במספר הטיסות החשודות כהברחות נשק מאיראן לסוריה. מאתרי מעקב אחר טיסות עולה כי תדירות טיסות אלו עלתה מטיסה ביום בממוצע, לטיסה שבועית בממוצע בחודש שעבר.

כך לדוגמה, ב-26 לינואר בשבוע שעבר תועדה טיסה שכזאת של מטוס מסוג בואינג 747 המוכר ככזה שמופעל במסגרת משמרות המהפכה כשהוא חוזר מדמשק לטהרן. טיסה דומה תועדה יום לאחר מכן, ב-27 לינואר כשמטוס של חברת התעופה "מאהאן אייר", תועד כשהוא חוזר מדמשק לאיראן.

מדובר בחברת תעופה השנייה בגודלה באיראן, הידועה כגוף המסייע להבריח אמל"ח לסוריה ובכלל כמסייעת למשמרות המהפכה. בנובמבר האחרון האקרים אלמונים אף פרצו לאתר החברה ושלחו ללקוחות שלה הודעות כי החברה מסייעת למשמרות המהפכה לחמש את חיזבאללה.

#BREAKING: Another suspected Iranian weapons smuggling flight left to #Damascus from #Tehran. #IV7960 from #IRGC-lined Caspian Airlines is a known flight code for flights used by Iran to smuggle military equipment to their militia proxies in #Syria and #Lebanon. pic.twitter.com/8yXeWWQdd3 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) January 26, 2022

איראן מגבירה את הקצב?

גם ב-8, ב-10 לינואר וכך כל שלושה ימים תועדו טיסות החשודות שהן לצורכי הברחת נשק בין איראן לסוריה. חלק מכלי הטיס האלה תועדו במסלול שעבר מעל לעיראק. תדירות טיסות גבוהה יחסית גם למה שמקובל בציר ההברחות הזה.

תקיפות המב"מ – המערכה שבין המלחמות – המיוחסות לישראל בסוריה הפכו לסוג של מלחמת התשה מול איראן. בחודשים נובמבר ודצמבר האחרונים מממוצע התקיפות שיוחסו לישראל עלה לעשר כאלו בחודש ויותר, בעוד חודש סוריה היה שקט יותר. נראה שהאיראנים מצידם מבקשים לנצל זאת להגברת מאמצי ההברחות.

בשבוע שעבר דווח על מטס חריג בו שערכו טייסים מחילות האוויר של רוסיה וסוריה יחדיו סמוך לגבול בין ישראל וסוריה. במערכת הביטחון בחנו את הנושא כשחלק מהערכות סברו שמדובר במסר הנוגע לתקיפות בעוד אחרים טענו כי אין בכך כדי לפגוע בחופש הפעולה של חיל האוויר בפעולות המיוחסות לו בגזרה זו. סרטון שהפיץ צבא סוריה מהסיור המשותף | צילום: Syrian Defense Ministry, YouTube