14:29 - צה"ל מודיע: בין המחבלים שחוסלו אתמול - שני מפקדים שנערכו לפיגוע ברפיח וגורם מוביל במחלקת האספקה של חמאס

המחבל עזמי אבו-דקה, פעיל חמאס ששימש כגורם מוביל במחלקת האספקה של ארגון הטרור וקידם העברת אמצעי לחימה וכספים שמיועדים לטרור ברצועה, חוסל אתמול ע"י כלי טיס של חיל האוויר. במקביל עדכנו בצה"ל על עשרות מטרות שהותקפו אתמול ברצועת עזה, שבאחת מהן חוסלו שני מפקדים בדרג הטקטי של חמאס שנערכו לפגוע בכוחותינו במרחב רפיח.

12:41 - סמוטריץ' קורא להכניס כוחות ללבנון: "ליצור רצועת ביטחון בדרום המדינה"

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא להציב אולטימטום לחיזבאללה, ואם לא ייענה להקים "רצועת ביטחון" בדרום לבנון במטרה "לנצח את נסראללה". לדבריו, על ישראל לפתוח במלחמת מגן בתוך שטח לבנון ולכבוש את דרומה על מנת להישאר שם. במענה על שאלות עיתונאים הוסיף: "אנחנו בדרך למלחמה, זה בלתי נמנע".

11:55 - אזעקות בקריית שמונה והסביבה

בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין, הופעלו התרעות ביישובים רבים בגליל העליון.

11:29 - ניסיון פיגוע סמוך לאבו דיס: לוחמי מג"ב נטרלו את המחבל

המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע דקירה במחסום "הקיוסק": מחבל שלף חפץ חד, והחל בריצה לכיוון הלוחמים. הם הגיבו בירי ונטרלו אותו. עוד נמסר כי אין נפגעים מלבד המחבל.

10:34 - אזעקות נוספות בגליל העליון

בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין, התרעה הופעלה באביבים, יראון וברעם. כעבור זמן קצר הודיעו בפיקוד העורף שהאירוע הסתיים.

10:05 - ירי רקטות וטילים וחשד לחדירת כלי טיס עוין: אזעקות בגליל העליון

רקטה אחת נפלה במרחב יפתח, לא ידוע על נפגעים או נזק.

09:37 - דיווחים בעזה: בכיר במשטרת חמאס חוסל מהאוויר במרכז הרצועה

ברצועה מדווחים כי זאהר חאמד אל-חולי, בכיר במשטרת חמאס בדיר אל-בלח שבמרכז הרצועה, חוסל בתקיפה שבוצעה בידי כטב"ם.

09:02 - צבע אדום בעוטף עזה: רקטה יורטה מעל שדרות, אין נפגעים או נזק

התרעה הופעלה בשדרות, איבים וניר עם. בעיריית שדרות עדכנו כי שיגור אחד יורט בהצלחה

08:15 - לראשונה אחרי 4 חודשים: רה"מ נתניהו ייפגש עם ראשי רשויות בצפון

הפגישה צפויה להתקיים הערב בירושלים בשעה 18:00. גבי נעמן, ראש מועצת שלומי, התייחס לפגישה בשיחה עם N12: "אחרי ארבעה חודשים, ראש הממשלה הזמין אותנו למפגש שבו נדון על המצב הביטחוני בתקווה לקבל אופק שייתן תשובות לאן פני הצפון, ומה צפויה הממשלה להוביל בקרוב בכל הנוגע למאבק נגד חיזבאללה וההשלכות על התושבים".

06:30 - צבע אדום הופעל בכפר עזה שבעוטף, עד כה לא דווח על נפילות או נזק

05:58 - הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בדרום רצועת עזה, 4 נפצעו

דובר צה"ל הודיע הבוקר על נפילתם של שני לוחמי סיירת גבעתי: סמ"ר נחמן מאיר חיים וקנין, בן 20 מאילת, וסמ"ר נועם בטאן, בן 20 ממושב יד רמב"ם. הודעה נמסרה למשפחותיהם. השניים נפלו מפיצוץ מטען בפיר, מזרחית לרפיח.

כמו כן, בתקרית שבה נהרגו שני הלוחמים, נפצעו קשה קצין לוחם ושני לוחמים נוספים מסיירת גבעתי. בנוסף, לוחם מילואים בהנדסה נפצע קשה בתקרית אחרת בדרום הרצועה.

באילת ספדו לנחמן וקנין: "מטובי בניה של העיר, קדוש ישראל".

02:30 - צבא ארה"ב חושף: תמונות חדשות מחיבור המזח הצף בעזה

The men and women of U.S. Central Command are proud to support USAID in the delivery of humanitarian assistance to Gaza.



This corridor is a multinational and combined effort led by USAID and the Department of Defense - alongside the Republic of Cyprus, the United Nations, and… pic.twitter.com/JG04Dvgxsu