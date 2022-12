ממשלת גרמניה הודיעה אמש (רביעי) על עסקה לרכישת 35 יחידות מ"הדור החמישי" של מטוסי הקרב, מסוג 35-F חמקן, מיצרנית המטוסים חברת "לוקהיד מרטין" האמריקאית, בסכום כולל המוערך בכ-8 מיליארד דולר.

הסכום כולל בין היתר ציוד, תחזוקה, הדרכות, סימולטורים ועוד. הכשרת הטייסים הגרמנים על מטוסי החמקן בארה"ב צפויה לצאת לדרך בשנת 2026 כדי שחיל האוויר הגרמני ה"לופטוואפה" יהיה מוכן להפעלה מבצעית שלהם כבר בשנת 2028.

מטוס קרב "טורנדו" גרמני | צילום: שי לוי

מטוסי החמקן צפויים להחליף בחיל האוויר הגרמני את מטוסי ה"טורנדו" הוותיקים, שייצאו משירות בהדרגה. ההחלטה לרכוש חמקנים מגיעה כחלק מהגדלה משמעותית של תקציב הביטחון הגרמני ותהליך התעצמות של הצבא, בין השאר בעקבות המלחמה באוקראינה והרצון של צבאות ברית נאט"ו להתחמש בהתאם.

בדרך ל-550 חמקנים באירופה

ביצרנית המטוסים אומרים כי עד שנת 2030 צפויים לפעול יחד 550 מטוסי 35-F מיותר מעשר מדינות אירופאיות, כולל שתי טייסות אמריקאיות מלאות מבסיס RAF Lakenheath בבריטניה.

The deal is sealed. Germany will buy the F-35 fighter jets from the U.S.! The German parliament's budget committee today approved the procurement of 35 of these state-of-the-art aircraft that will replace the TORNADO fleet in 2026.

pic.twitter.com/K6LycLDkk7 — German Embassy (@GermanyinUSA) December 14, 2022

"הצטרפות גרמניה מבטיחה שמערך ה-35-F האירופאי ימשיך להתחזק ולגדול, כמו גם יכולת הפעולה ההדדית עם מדינות נאט"ו ובעלות הברית", אמרה ברידג'יט לודרדייל, סגנית נשיא לוקהיד מרטין ומנהלת תוכנית ה-35-F.

בין חיל האוויר הגרמני לבין חיל האוויר הישראלי מתקיים בשנים האחרונות שיתוף פעולה נרחב, הבא לידי ביטוי בין השאר בתרגילים משותפים וביקורים של מפקדי חילות האוויר משני הצדדים. ל-mako נודע שישראל הייתה בין הממליצות לגרמנים לרכוש את מטוסי ה-35-F, הפועלים כידוע גם בחיל האוויר הישראלי, שם הם מכונים "מטוסי האדיר".

מטוסי 35-F חמקן "אדיר" של חיל האוויר הישראלי | צילום: JACK GUEZ/AFP/GettyImages

על פי סוכנות הידיעות "רויטרס", החלטת הגרמנים לרכוש מטוסי 35-F מכעיסה את צרפת, שחוששת שהצעד ישפיע לרעה על התכנון המשותף לפתח מטוס קרב צרפתי-גרמני עד שנת 2040.