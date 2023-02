ארה"ב מכינה חבילת סיוע צבאי נוספת לאוקראינה בשווי של יותר מ-2 מיליארד דולר. כך עולה מדיווחים שיוצאים בשעות האחרונות (רביעי) מוושינגטון ופורסמו בין השאר בסוכנות הידיעות "רויטרס". חבילת הסיוע החדשה צפויה לכלול לראשונה גם רקטות ארוכות טווח, אמצעי לחימה וכלי נשק נוספים.

חבילת הסיוע החדשה צפויה להתפרסם באופן רשמי עוד השבוע או בתחילת שבוע הבא. גורמים בארה"ב דיווחו שזו צפויה לכלול גם ציוד תמיכה למערכות ההגנה האווירית מסוג פטריוט, תחמושת מונחית מדויקת וטילי נ"ט מסוג "ג'אוולין". עוד דווח כי חבילה זו תכלול לראשונה פצצות גולשות קטנות מדויקות משוגרות מהקרקע (GLSDB) לטווח של 150 ק"מ. ארה"ב נמנעה עד ביום מלהעביר לאוקראינה אמל"ח המשוגר לטווחים בינוניים וארוכים וכעת זה צפוי להשתנות.

משמעות הסיוע הצפוי

משגר MLRS. אוקראינה רוצה טילים לטווח ארוך יותר | צילום: SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images

אם אמל"ח זה אכן יסופק לאוקראינה, מעגל הטווחים של סוללות הרקטות והטילים שלה יגדל משמעותית ויכניס מטרות רוסיות רבות לטווח האש האוקראינית ובכלל זה מפקדות, שטחי כינוס ומרחבים לוגיסטיים, שהרוסים הרחיקו מהחזית.

עוד צפויים להיכלל בחבילה כמות נוספת של נגמ"שי ה"בראדלי" שהחלו להישלח לאוקראינה וגם כלי רכב משוריינים MRAP. החבילה תכלול גם עשרות אלפי פגזים לטנקים ולתותחים. מאז פרצה המלחמה כאשר הרוסים פלשו לאוקראינה בפברואר 2022, ארה"ב סיפקה לאוקראינה חבילות סיוע ונשק בהיקף כולל של כ-27 מיליארד דולר.

במושגים אמריקאים מדובר במלחמה בעלות מאוד נמוכה. בתמורה לסכום הזה, ארה"ב שוחקת את אחד משני הצבאות שהם האיום המרכזי והאסטרטגי עליה. זאת מבלי שהצבא שלה נפגע כלל ואף לא חייל אמריקאי אחד מאבד את חייו. בוושינגטון מבינים שגם אחרי שהמלחמה באוקראינה תסתיים, לצבא הרוסי ייקח שנים רבות עד שיחזור להיות איום אפקטיבי על ארה"ב והאינטרסים שלה.

Transportation Command is delivering the first shipment of Bradley Fighting Vehicles to Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year.



The shipment — containing more than 60 Bradleys pic.twitter.com/III6XRPD9Z — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 31, 2023

ההערכה היא שלמרות שנשיא ארה"ב לא מאשר בשלב הזה העברת מטוסי קרב מסוג F-16 לאוקראינה, גם הנושא הזה ייפתר ומטוסי הקרב מתוצרת ארה"ב יגיעו בסופו של דבר לאוקראינה. זאת כאשר גם צרפת דוחפת למהלך שיביא להעברת מטוסי קרב מתוצרתה.