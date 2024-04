ישראל תכננה מתקפה גדולה יותר מזו שבוצעה באיראן, כך דווח הבוקר (שני) בניו יורק טיימס. לפי שלושה בכירים ישראלים ששוחחו עם העיתון, התוכנית כללה תקיפת יעדים צבאיים ברחבי איראן כולל טהראן - ונבלמה לאחר לחץ דיפלומטי מצד ארה"ב ומדינות נוספות.

התוכניות הרחבות לפי אותם בכירים נידונו בחדרים הסגורים לאחר המתקפה האיראנית ב-13 באפריל, אך לא בוצעה בשל החשש "שתוביל לתגובה קשה מצד איראן" - ותוביל אולי גם למלחמה אזורית.

לפי הדיווח, הנשיא ביידן, יחד עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה - לחצו על נתניהו שלא ללכת לתקיפה כזו. ואכן ישראל נענתה לבסוף לבקשה - וביצעה תקיפה מצומצמת בשטח איראן, כך לפי פרסומים זרים. לדברי גורמים ישראלים, "המתקפה הייתה מתוחכמת והציגה את הארסנל הצבאי הרחב שיש לישראל".

