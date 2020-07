אחרי חודשים ארוכים של בניה, איראן הוציאה לים את נושאת המטוסים המדומה שבנו בנמל בנדר עבאס. כצפוי, האיראנים שידרו בערוצי הטלוויזיה שלהם תקיפה של נושאת הדמה במגוון טילים, רקטות, מל"טים ואף פשטו עליה, כשהמסר שלהם: יש לנו כביכול אפשרות להשמיד נושאת מטוסים מסוג "נימיץ". מה שקרה מאחורי הקלעים ברחבי המפרץ הפרסי היה לא פחות סוער מאשר התרגיל עצמו.

במסגרת התרגיל שזכה לשם "הנביא הגדול 14" האיראנים שיגרו לעבר נושאת המטוסים טילי קרקע-ים, רקטות שנורו מהיבשה ומהסירות המהירות של משמרות המהפכה ועל פי תיעוד שהפיצו גם טיל נגד ספינות ממסוק בל 206 שהותאם על ידי התעשייה המקומי .

מבחינה של התיעוד נראה שמדובר רק בראשון מבין סדרה של סרטונים שהאיראנים ישחררו בתקופה הקרובה, משום שכמעט ולא נראו פגיעות בספינת הדמה. האיראנים גם הציגו את אנשי הקומנדו הימי שלהם כשהם פושטים על הספינה. המסר הם מבקשים להעביר ברור, יכולת כביכול לפשוט על נושאות המטוסים של ארה"ב ואף להשמיד אותן. ככל הנראה, כמו בתרגילים דומים שניהלו בעבר, השמדה מלאה שלה תגיע בסיום התרגיל.

בארה"ב ניסו לשדר קור רוח ביחס לתרגיל האיראני ובאופן רשמי הסתפקו בהצהרות כמו "פוקחים עין, זו התנהגות חסרת אחריות". אולם מתברר שבניגודלכך צבא ארה"ב דווקא הכניס את כל הבסיסים שלו באזור לכוננות גבוהה.

אחרי שהצדדים כבר החליפו כמה מהלומות בעקבות חיסול קאסם סולימאני, בצבא ארה"ב חששו בין השאר שהאיראנים ינצלו את הרגיל כדי לשגר טילים ומל"טים לעבר בסיסים שלהם במפרץ. במיוחד בסיס הענק אל-ד'פרה באבו דאבי שבאיחוד האמירויות והבסיס האווירי אל-איידד בקטאר, שם שוכן המטה הקדמי של פיקוד המרכז של הצבא האמריקאי.

זאת למרות ששני הבסיסים מרוחקים מאות ק"מ מאזור התרגיל. "הכוננות נמשכה מספר דקות עד לסיום הירי והסרת האיום", נמסר מצבא ארה"ב.

Iran shows air and naval force in attack on a dummy US warship in the Persian Gulf. Missiles were fired from land and air at a mock-up US aircraft carrier with dummy fighter jets on its landing strips. The drill, named Prophet Mohammed 14th, was broadcast on state TV.

כלי תקשורת זרים טוענים שבמהלך הירי האיראני התרחשו עוד כמה אירועים לא שגרתיים. בהודו טענו שטילים שנורו על ידי האיראנים נחתו סמוך לבסיס אל דאפרה בו היו מספר מטוסי ראפאל של חיל האוויר ההודי.

מדובר במטוסים חדשים שנרכשו על ידי ההודים והמריאו לפני מספר ימים מצרפת. הם עצרו לחניית ביניים בבחריין, ובדיוק אז נחתו שלושה טילים סמוך לבסיס אחרי שנורו במהלך התרגיל האיראני, טענו גורמים הודים בפני כלי התקשורת המקומיים. בחיל האוויר ההודי ציינו שלא נרשמו נפגעים בתקרית החריגה והמטוסים ימשיכו בטיסה שלהם להודו כמתוכנן.