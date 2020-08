בשבוע שעבר ניהלו האיראנים תרגיל צבאי גדול בהובלת משמרות המהפכה, "הנביא הגדול 14" במסגרתו תקפו נושאת מטוסים-דמה אותה בנו במשך כשנה. רגע השיא בתרגיל היה תקיפה של הספינה שנבנתה בהשראת נושאת מטוסים אמריקאית מסוג נימיץ.

כעת נראה שתרגיל התעמולה האיראני הזה יצא משליטה והם הסתבכו איתו. אתר "פורבס" מדווח כי לאחר התרגיל גררו את נושאת המטוסים בחזרה לנמל בנדר עבאס, ככל הנראה במטרה לשפץ אותה לקראת תרגילים נוספים.

אך תמונת לוויין שפורסמה בחשבון הטוויטר "Aurora Intel" מציגה את הספינה במה שנראה כמו סוג של התהפכות. בפורבס ניתחו את הצילום וטוענים כי נזק כבד נגרם לספינה שהותקפה בתרגיל מכלי טיס, בפצצות וטילים יחד עם ירי מסירות מהירות וחמושות.

New imagery from yesterday shows the capsized #IRGC replica of the Nimitz Class Carrier appears to have listed more outside of Bandar Abbas Port, #Iran. She appears more listed here than previous imagery from the 31st July. The depth here is a reported 14m. Fun to reclaim.... pic.twitter.com/tKTHJAaGCS — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) August 2, 2020

הדבר גרם ככל הנראה לחדירת מים והספינה החלה לנטות על צדה בצורה מסוכנת. על פי הפרסומים מאז צילום התמונה לפני כמה ימים המצב החמיר וספינת הדמה טבעה.

הבעיה הגדולה מבחינת האיראנים היא מקום הטביעה, בנתיב שייט לנמל בנדר עבאס העמוס, לא רחוק מהכניסה אליו. על פי הדיווחים עומק המים בהם טבעה ספינת הדמה מעמיד בסכנה את כלי השיט המפליגים שם.

כעת על פי הדיווחים נראה שאיראן תידרש למבצע מורכב כדי לחלץ את גוף הספינה מהים, משהו שלא היה בתוכניות שלהם. חילוץ עזה עשוי לדרוש לא מעט משאבים מהאיראנים וכלל לא בטוח שיש להם כרגע את היכולת לבצע מהלך שכזה. שיגור טיל במהלך תרגיל הנביא הגדול. תקלה לא צפויה? | צילום: RTarabic, YouTube