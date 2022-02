עיניי העולם כולו ממשיכות להיות נשואות לאוקראינה, כשעל פי הערכות גורמי מודיעין מערביים רוסיה עלולה לפלוש למדינה בכל רגע. בינתיים משלוחי נשק ממשיכים לנחות באוקראינה, בגלוי ובחשאי.

על פי משרד ההגנה של אוקראינה, ביום ראשון השבוע נחתו לא פחות מ-17 מטוסי תובלה של מדינות שונות, שהביאו על סיפונם 1,500 טון אמל"ח. בהם כמות לא ידועה של טילי נ"מ מסוג "סטינגר".

שר ההגנה של אוקראינה, אולכסיי רזניקוב, פרסם ציוץ בחשבון הטוויטר הרשמי שלו עם תיעוד מנחיתת משלוח טילי הסטינגר, שהגיעו מליטא. ההערכה היא שמשלוח דומה הגיע באופן חשאי יותר גם מארה"ב דרך פולין.

the same bird. the same landing. the same Stingers pic.twitter.com/IAWmBKfKrX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022

הסיוט של טייסי רוסיה חוזר

מדובר בטיל כתף לטווחים של כ-8 ק"מ. הטילים שמופעלים על ידי לוחם בודד נועדו ליירט כלי טיס בגובה נמוך, בהם מטוסי הקרב המסייעים לכוחות היבשה בחזית, ומסוקים.

זהו אתגר משמעותי עבור הטייסים הרוסים במצב של פלישה לאוקראינה, בעיקר עבור טייסי קרב במטוסי הסוחוי 25 ומסוקי קרב כמו ה-MI-24 ו-MI-28 שמשימתם העיקרית היא סיוע אווירי לכוחות היבשה.

בעבור הטייסים הרוסים, טיל הסטינגר הוא גם זיכרון מר מאוד מהעבר. ב-1986, כמעט שבע שנים אחרי שברית המועצות פלשה לאפגניסטן, ה- CIA האמריקאי ניהל מבצע במסגרתו סופקו ללוחמי המוג'אהדין כ-500 טילי סטינגר. חלק מהמחקרים מדברים על כמות כפולה.

מהר מאוד הטילים עשו שמות בחיל האוויר הרוסי. המוג'אהדין שיגרו את טילי הסטינגר בכ-340 אירועים ובהם הפילו 269 כלי טיס רוסים, רובם מסוקים ומטוסי סוחוי 25 שטסו בגובה נמוך, בשל אופי המשימות שלהם. לוחמי מוג'אהדין עם שרידי כלי טיס שהפילו בטיל סטינגר, 1987 | צילום: AFP/GettyImages

כדי להבין את סדר הגודל, לאורך כל אותה מלחמה אבדו 451 כלי טיס רוסים. הסטינגר הפך סמל לתבוסה הרוסית באפגניסטן לפני שמוסקבה הוציאה משם את כוחותיה בשנת 1988.

נציין כי מצד אחד מדובר בטיל מאוד פשוט להפעלה. אולם למרות זאת, כדי להשיג יעילות של הטיל אל מול חיל האוויר הרוסי, נדרשת הכשרה של הלוחמים בהפעלת הסטינגר. לא פחות חשוב, נדרשת הכשרה באופן הפעלת הטיל וזה לוקח יותר מכמה ימים.

במקרה של אפגניסטן, ה-CIA דאג להכשיר אלפי אפגנים בהפעלת הטיל במחנות שהוקמו במדינה או במדינות שכנות, ורק אחרי זה הם נשלחו עם הטילים לשדה הקרב.

יש לציין כי על פי דיווחים לא רשמיים של בלוגרים בתחום, חלק מהטילים שנמסרו לאוקראינה ישנים והיו להם כבר כמה מקרים של תקלות איתם, אך כאמור אלו דיווחים שאותם יש לקחת בעירבון מוגבל. משלוח סטינגרים נוחת באוקראינה ביום ראשון השבוע | צילום: SERGEI SUPINSKY/AFP/GettyImages