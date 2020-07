איראן קידמה דגם-דמה של נושאת מטוסים אמריקאית שבנתה למיצרי הורמוז, כך מדווחות סוכנויות הידיעות על סמך צילומי לוויין חדשים שפורסמו. על פי הדיווחים המטרה עשויה להיות דימוי של מתקפה על ספינת ענק במפרץ בו שוררת מתיחות בין האיראנים לאמריקאים.

"נושאת המטוסים" שבנו האיראנים, בהשראת ספינת המלחמה הענקית "נימיץ" של הצי האמריקאי, תועדה בצילומי לוויין בחודש ינואר השנה, אז פורסם על אקט אפשרי שבו הם יפוצצו אותה ויעבירו מסר תודעתי שכך הם מסוגלים לעשות כביכול לספינות הענק ששולחת ארה"ב לאיזור.

The #Iran|ian mock up of a #US Navy Nimitz-Class Carrier has been moved into the Strait of Hormuz, highlighting the potential forthcoming of a military exercise. Imagery captured and released by @Maxar shows the mockup being tugged and also a fast boating approaching in situ. pic.twitter.com/s3Gyth1bl7 — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) July 27, 2020

בתמונת הלוויין הנוכחית שצולמה על ידי חברת "מקסר" האמריקאית ביום ראשון השבוע נראות על פי הדיווחים סירות תקיפה מהירות של איראן מקיפות את "נושאת המטוסים" בדרך למיצרי הורמוז.

דוברת מטעם בסיס הצי האמריקאי בבחריין צוטטה בסוכנות הידיעות רויטרס, כשציינה שלא תוכל לומר מה איראן מנסה להשיג בבניית ספינת הדמה ומה תפיק מכך ברמה הטקטית, אך בכל מקרה הוסיפה: "אנו בטוחים ביכולות הצי שלנו להגן על עצמו מפני כל איום".

בחודש אפריל האחרון איימה איראן להשמיד ספינות מלחמה אמריקאיות במפרץ אם תותקף ולחסום את מיצרי הורמוז אם לא תוכל להוציא משם מכליות נפט. ארה"ב הגיבה והצהירה שחסימה כזו תהיה חציית קו אדום והזהירה את איראן שלא תאפשר זאת.

בשנת 2015 תרגלו משמרות המהפכה השתלטות על נושאת המטוסים דמה שבנו. "נושאות המטוסים האמריקניות הן מטרות קלות להטבעה", אמר אז מפקד חיל הים של משמרות המהפכה: "הן מלאות טילים, תחמושת, דלק מטוסים וטורפדו, מספיקה פגיעה אחת על מנת לעורר גל פיצוצים משניים".

למרות האיומים של האיראנים, יש לציין שנושאת מטוסים היא כלי עמוס באמצעים שונים להגנה עצמית מהמתקדמים בעולם. לצד זאת היא מלווה בקבוצה של ספינות קרב, שכל מטרתן הגנה על הנושאת מפני איומים אוויריים, ימיים ותת ימיים. כוח איראני על גבי אופנועי ים. בינתיים רק מאיימים | צילום: sayyed shahab-o- din vajedi, Wikipedia Commons