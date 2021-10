הוכחת יכולת קטלנית ופחות מוכרת מחיל האוויר הסעודי. במהלך תמרונים משותפים של צבאות סעודיה ופקיסטן, מטוסי קרב מסוג F-15SA סעודים שיגרו טילי אוויר-ים מסוג AGM-84 "הרפון" שהשמידו שתי מטרות ימיות.

במסגרת האימון המשותף הסעודים גם הציגו את היכולת שלהם לפעול בטווחים ארוכים. זאת אחרי שמטוסי ה- F-15 המריאו מבסיס בסעודיה, משם ביצעו טיסה ישירה כולל תדלוקים באוויר עד למקום האימון באזור פקיסטן, שם פגעו במטרות שלהם.

מבחינת הסעודים מדובר בהפגנת יכולות מול איראן, וכחלק מהציר המשותף למצרים ויוון גם מול הטורקים.

השיגור שהביא להשמדה מהאוויר של שתי מטרות לפחות, התרחש במסגרת תרגיל שנתי משותף למדינות, "Naseem Al Bahr" שמו.

In a demonstration of its long reach flying directly from King Abdulaziz AB in Dhahran, #RSAF F-15SA Advanced Eagles join the #Saudi- #Pakistani Naval Forces live fire exercise in the #ArabianSea and launch AGM-84 anti-ship missiles https://t.co/1slaAFfhtP pic.twitter.com/JF0KGqRSgD — محمد بن خالد (@MbKS15) October 7, 2021

עיקר האימון כולל תמרונים אוויריים וימיים, כולל באש חייה. יכולות החימוש הגבוהות של מטוס הקרב הסעודי שהוצגו בתרגיל היו ידועות והסעודים לא הסתירו אותן, במיוחד כאשר רצו להעביר מסרים לאיראן. יכולת השמדת הספינות פחות מוכרת.

קדמו לה פרסומים בנושא בשנת 2016 אז סעודיה ביקשה לרכוש לא פחות מ-400 טילי הרפון מדגם "AGM-84L", דגם האוויר-ים, שנרכשו במסגרת של עסקה רחבה בהיקף של 6.8 מיליארד דולר. הטיל המגיע לטווח של עד 300 ק"מ ובעל ראש קרבי במשקל 220 ק"ג. לסעודים יש מאות טילים מסוג זה לשיגור מספינות ומטוסי קרב.

סעודיה השקיעה מאמצים ברבים ביכולות הימיות שלה, כולל בפלטפורמות אוויריות. זאת כמענה למאות רבות של ספינות הצי האיראני ובעיקר נחילי הספינות המהירות של משמרות המהפכה ואף נגד הצוללות של הציים האיראנים.

הסירות החמושות של איראן | צילום: Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency

תורת ההפעלה של הנחילים האיראנים כוללת הפעלה של עשרות כלי שיט נגד מטרות. מטוסי קרב חמושים בטילים הרפון יכולים להגיב ולהשמיד במהירות נחילים כאלה. גיחה כמו זו שהוצגה בתרגיל האחרון מציגה את העוצמה של הסעודים, שספגו מכה קשה לאור הביצועים במלחמה ארוכת השנים בתימן.

בדרך הזו הם מקרינים כוח גם מעבר לאזור המפרץ הפרסי, מציגים דרך הגיחה הזו יכולות תקיפה גבוהות כמו גם יכולות הגנה על הספינות שלהם, כששוב הכתובת היא איראן.

מטוס F-15SA הסעודי נחשב כיום לדגם המתקדם ביותר של מטוס הקרב המפורסם. מדובר בדגם דו מושבי בעל יכולת נשיאה של למעלה מ-10.5 טון חימוש. מייחדים אותו "מכ"ם סריקה אקטיבי" מסוג 3 (AESA), מערכת לוחמה אלקטרונית דיגיטלית (DEWS), תא טייס מתקדם "גלאס קוקפיט" ומערכת "טוס על חוט" וקסדה מתקדמת לטייסים.

לסעודים יש לא פחות מ-84 מטוסי קרב מהסוג הזה אותם רכשו מבואינג בעסקת ענק בשווי 29 מיליארד דולר. ע"פ דיווחים זרים ישראל התנגדה לעסקה בשל צמצום הפער הטכנולוגי מול חיל האוויר, אולם בסופו של דבר היא יצאה לפועל, בין השאר בזכות רכש מטוסי 35-F הישראלים. מטוס הקרב 15-F מהדגם של סעודיה. שדרוג רציני | צילום: Boeing