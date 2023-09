ארבעה מטוסי קרב מסוג F-35 נחתו בסוף השבוע האחרון בדנמרק החברה בנאט"ו והכניסו את חיל האוויר המקומי לעידן הדור החמישי של מטוסי הקרב. זהו המשלוח הראשון של מטוסי החמקן שדנמרק קיבלה, המיועדים כתחליף למטוסי ה-F-16 שלה, שאותם תעביר לאוקראינה.

ארבעת מטוסי ה-F-35 נחתו בבסיס חיל האוויר המלכותי "סקירדסטרופ" של דנמרק, משלוח ראשון של המטוסים מתוצרת לוקהיד שהוזמנו כדי להחליף את צי ה-F-16 המזדקן שלהם, המונה כ-30 מטוסים ש-19 מהם הובטחו על ידם לאוקראינה. דנמרק הזמינה בסך הכל 27 מטוסי קרב מסוג F-35 תמורת 2.2 מיליארד דולר.

The first F-35 arrived in Denmark today at 14.09 CET! The transition from F-16 to F-35 marks a new era of Danish air defense. The new fighter jets' stealth technology, radar technology and cutting-edge sensors will bolster and Allied security #StrongerTogether #Værdatkæmpefor pic.twitter.com/xPcHzVGl1I