חודש אחרי ששריפת ענק פגעה קשות וכנראה השביתה לצמיתות נושאת מסוקים מתקדמת בשווי 761 מיליון דולר בסאן דייגו ארה"ב, ה- NCIS - שירות החקירות הפלילי של הצי האמריקני – עצר חשוד בהצצת הספינה – אחד מאנשי הצוות.

פרטיו של המלח שחשוד בהצתה לא פורסמו. בביתו בוצע חיפוש שככל הנראה העלה כמה ממצאים ובנוסף הוחרמו המחשב האישי, הטלפון ואמצעים אלקטרוניים נוספים השייכים לו.

מדובר בשריפה דרמטית שפרצה על נושאת המסוקים "בונהום ריצ'רד" ונמשכה ארבעה ימים רצופים למרות מאמצי הכיבוי האדירים. אירוע שזכה לתיעוד נרחב וכותרות בכל העולם, במיוחד אחרי שפיצוץ אדיר הרעיד את הספינה והעשן השחור נראה למרחקים.

ARSON: Suspected as Cause of USS Bonhomme Richard Fire pic.twitter.com/moL5RbaFge — SEGAMI (@segamihcfund) August 27, 2020

בצי חששו שהשריפה תגרום לפיצוץ נוסף שיטביע אותה ויזרים מיליון גלונים של דלק למי מפרץ סאן דייגו, חשש שעדיין קיים ועלול לזהם את המים למשך שנים רבות.

על סיפון הספינה שהייתה בתקופת שיפוצים ושדרוג היו 160 בני אדם ו-60 מהם נפצעו. בצי בטוחים שמדובר בהצתה ולא בתקלה שהובילה לשריפה הקשה. היא גרמה לנזק כבד ב-11 מ-14 הסיפונים שלה והצי עדיין לא החליט האם לתקן אותה או שהנזק כבד מדי.

ישנה אפשרות שיוחלט למחוק אותה מהסד"כ (סדר כוחות) משיקולים כלכליים ושהיא תשלח לגריטה. אם זה יקרה, אז היקף הנזק הכולל פלוס ייצור של נושאת מסוקים חדשה יגיע על פי הערכות ל-4 מיליארד דולר.

V-22 אוספריי. אחד מכלי הטיס שעל סיפון הבונהום ריצ'רד | צילום: IIIMEF@Twitter

בונהום ריצ'רד היא נושאת מסוקים מסוג "וואסאפ" עליה משרתים אלף אנשי צוות. היא נכנסה לשירות ב-1998 ונמצאת בשיפוצים כבר שנתיים, אחרי תקופה של שש שנים ביפן. זו הסיבה שרוב הצוות שלה היה במגורים בבסיס ולא על הספינה, מה שבלי ספק הוריד את פוטנציאל הנפגעים.

כשהיא בים על סיפונה יש בין היתר שישה מטוסי קרב מסוג הארייר, ובנוסף 4 מסוקי סופר קוברה, 12 יחידות של מטוס-מסוק V-22 אוספריי ו-4 מסוקי תובלה כבדים CH-53E.

לצדם מערך מכ"מים, טילים ותותחים, הכל כדי להוביל גדוד מארינס, 1,600 לוחמים על ציודם, לכל נקודה בעולם בכל זמן ולחפות עליהם. את כל זה על פי החשד השמיד מלח אחד, מסיבה שעדיין איננה ברורה. נושאות מטוסים של הצי האמריקאי. שוות הרבה כסף כשהן תקינות | צילום: הצי האמריקני, GettyImages