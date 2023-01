טילים רבים נגד טנקים ומטוסים כבר סופקו על ידי ארה"ב ומדינות נאט"ו לאוקראינה מתחילת הפלישה הרוסית ועד היום. טילי הג'אוולין והסטינגר כבר הפכו ל"כוכבים הגדולים" של המלחמה שם, אולם נראה שבשטח יש עוד כמה "כוכבים" לא פחות חשובים, שהאוקראינים דווקא מקפידים להסתיר.

על אותם "כוכבים נסתרים", ניתן ללמוד מהרשימה אותה ממשיך לדרוש נשיא אוקראינה. בנאומיו האחרונים, פנה וולודימיר זלנסקי למדינות המערב וזעק כי אוקראינה זקוקה לטנקים ומטוסי קרב. "אחוז אחד מהטנקים והמטוסים של נאט"ו, לא יותר", ביקש זלנסקי.

הבקשה של הנשיא מעידה על תחום לחימה שמקבל פחות ביטוי תקשורתי. מהחזית באוקראינה יוצאת כמות אדירה של סרטונים מדי יום, אך מעטים אלו בהם נראה חיל האוויר האוקראיני או כוחות השריון שלו.

#Ukraine: An excellent demonstration of some of the captured Russian tanks that are now being prepared for use by Ukrainian forces; a T-90A, a T-72B3, and a rather older T-72B.



However, from this lineup, only this particular T-72B3 has never been seen before. pic.twitter.com/QYzxMTYR5q — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 27, 2022

העובדה שזלנסקי מבקש טנקים ממדינות המערב, מעידה שהם חלק מהמערכה מול רוסיה, אפילו חלק חשוב. על הרקע הזה, גם עיתונאים שסיקרו את הנעשה באוקראינה עוד לפני הפלישה הרוסית, סיפרו על אוקראינים שמאוד פתוחים ומשתפים במידע, אך הפתיחות והשיתוף הללו מסתיימים כשמדובר בכוחות הצבא הסדיר.

הרוב המכריע של כלי התקשורת מתעדים את המלחמה מהצד האוקראיני של המשוואה. הם מסקרים באופן נרחב את תחום הנ"ט, את יחידות האזרחים ולגיון הזרים. אולם נאסר עליהם לסקר או לתעד את יחידות הצבא הסדיר, מסיבות של ביטחון מידע, אותו האוקראינים אוכפים בקפדנות יתרה.

למרות הצנזורה האוקראינית, ניתן לומר בסבירות גבוהה מאוד שישנה התנגשות נרחבת בין יחידות היבשה של צבא אוקראינה ורוסיה, כולל גדודי השריון. הדבר עולה גם מתיעוד של הכלים שנפגעו, ומרשימות מאומתות של אבדות טנקים בצד האוקראיני.

על פי אתר "Oryx" המפרסם רק אבדות מאומתות ברמת סבירות גבוה ביותר, צבא אוקראינה איבד 97 טנקים בלחימה, אולם מנגד תפס 142 טנקים רוסים, את רובם הכניס לשירות. להם יש להוסיף גם כמות גדולה של משוריינים.

המערכות המתקדמות שאוקראינה תפסה

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.



It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 22, 2022

במהלך הקרבות האוקראינים הצליחו לתפוס עוד ציוד רב של הצבא הרוסי, כולל כמה מערכות מתקדמות. בין היתר נתפסה על פי הדיווחים מערכת לוחמה אלקטרונית מסוג "Krasukha-4". הרוסים התאימו את המערכת הזו למכולה ניידת אותה ניתן לנייד על משאית. מדובר בלא פחות מ"אוצר מודיעיני" עבור אוקראינה, וסביר מאוד שבהמשך עבור מדינות המערב בראשן ארה"ב.

מערכת זו יודעת לזהות מגוון רחב של מכ"מים, מוטסים או יבשתיים כמו גם לוויינים, ולשבש את הפעילות שלהם. לטענת הרוסים למערכת טווח של כ-300 ק"מ וחוץ מיכולת הטעייה של מערכות גילוי, הם טוענים שהיא גם יודעת לגרום להן נזק פיזי. נזכיר שמערכת זו הוצבה על ידי הרוסים גם בבסיס חמיימים שבסוריה כשלא פעם דווח שהיא פגעה במכ"מים באזור.

מערכת נוספת שנתפסה על ידי האוקראינים היא מכ"ם נייד מסוג "1L260-E". מדובר במכ"ם לאיתור מקורות ירי מרגמות, ארטילריה וטילים של האויב. בעבר הרוסים טענו שהמכ"ם הזה מסוגל לאתר פצמ"רים ועד טילים בטווחים של 20 עד 65 ק"מ ולסגור מעגלי אש מקבילים על 12 מטרות שונות.

מערכות אלה כמו רבות אחרות הן לא פחות מאוויר לנשימה עבור צבא אוקראינה, שבעצמו מפעיל מערכות לחימה מתוצרת רוסית. מה שמקל על ההכנסה המידית שלהן לשירות מבצעי ולחימה נגד הרוסים.

שיירה אוקראינית. זקוקה למשוריינים | צילום: Aris Messinis/AFP/GettyImages