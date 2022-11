דובר צבא ירדן האשים אתמול (שני) כי חיילים סורים מעורבים בהברחות סמים שיוצאות מסוריה לירדן ומשם למדינות נוספות, בהן ישראל. "כוחות צבא ירדן מתמודדים עם מלחמת סמים מלאה שמתנהלת בגבול", אמר דובר צבא ירדן. "ההברחות מנוהלות על ידי ארגונים חיצוניים, שמקבלים סיוע מהחיילים הסורים".

דובר הצבא סרב לנקוב בשמות הארגונים שמעורבים בהברחות הסמים, אולם באופן לא רשמי הירדנים מדווחים כי עיקר ההברחות מנוהלות על ידי פעילי חיזבאללה בסוריה, כמו גם אנשי מיליציות פרו-איראניות נוספות שם.

גורמים במודיעין הירדני טוענים כי עיקר הפעילות של קרטלי הסמים של חיזבאללה והפרו-איראנים, מתנהלת באזור הנשלט על ידי הדיביזיה הרביעית בצבא סוריה, עליה מפקד מאהר אל-אסד, אחיו של הנשיא הסורי בשאר.

בעבר, גורם באגף המודיעין של צה"ל התייחס לנושא בשיחה עם עיתונאים ואמר כי "דיביזיה 4 הפכה למנוף כלכלי אדיר להפצת סמים, הברחות ועוד תחומים פליליים". מבחינת ישראל ישנה דאגה, לאור העובדה שמדובר במקור מימון לארגוני טרור.

הסמים שמממנים את האיראנים בסוריה

And another seizure in Jordan along with violent clashes between Jordanian mechanized units and Syrian smugglers along the Jordan-Syria border.



637,000 pills seized and four smugglers killed.



Interesting use of packets, rather than plastic bags.



Photo credit: @TheNationalNews pic.twitter.com/C5tHmDGV0M — Caroline Rose (@CarolineRose8) May 23, 2022

ייצוא הסמים מהווה מקור הכנסה כלכלי לאותם ארגונים שפועלים בסוריה ולא רק להם. בשל המצב הכלכלי החמור בסוריה, יש מי שלוקח את הנתח מההכנסות כדי לממן את הכלכלה המקומית, כמו גם את פעילות הצבא הסורי. מנגד, כל סיכול מוצלח של אותן הברחות הוא מנוף לחץ כלכלי על אותו ציר בין המשטר הסורי וארגוני הטרור.

ירדן מנסה להילחם ברשתות הברחות הסמים, כשבין השאר הצבא הירדני תגבר את הכוחות שלו לאורך הגבול הסורי ואף שלח לשם כוחות מיוחדים. רק לאחרונה נהרגו ארבעה מבריחים סורים מאש החיילים.

הלחימה שם דומה מאוד למה שמתנהל לאורך גבול מצרים-ישראל, כשבין השאר היא כוללת קרבות בין החיילים הירדנים למבריחים, בהם נהרגו כבר עשרות בני אדם.

גם צבא רוסיה שלח כוחות לגבול הסורי-ירדני, לצד מאמצים לתיווך בין הצדדים. הדאגה הרוסית היא מכך שלא מעט מהסמים האלה מגיעים בסופו של דבר לידי החיילים הרוסים בבסיסים בסוריה, שמשתמשים בהם.