בתיעוד שעלה לרשתות בימים האחרונים, ניתן לראות טנקים מתקדמים של רוסיה מסוג T-80U ו-T-80BV שנפלו שלל לידי האוקראינים והוכנסו לשירות במסגרת החטיבה הממוכנת ה-93 בצבא אוקראינה. מאז החלה הפלישה, הצבא הרוסי נטש בשדה הקרב מאות טנקים, נגמ"שים ותותחים שנתפסו על ידי האוקראינים וכעת משמשים אותם נגד הרוסים.

מדובר בדגמים מתקדמים ומשופרים של הטנק הרוסי. לצבא רוסיה יש סך כולל של כ-500 טנקים מכלל דגמי ה-T-80 ועל פי הבלוג "Oryx" כמאה מהם אבדו במהלך המערכה, כאשר מהסך הכולל הזה נפלו 20 לידי הצבא האוקראיני, שהכניס אותם לשירות בחטיבות שלו.

על פי אותו מקור הרוסים איבדו 643 טנקים מפגיעות טילי נ"ט, מתקיפות מהאוויר ואף בקרבות שריון. חלק מההערכות מדברות על מספר גבוה יותר של טנקים שנפגעו, ועל 230 טנקים שננטשו על ידי הרוסים, נתפסו והוכנסו לשירות מבצעי בצבא אוקראינה. כך קרה שהרוסים הפכו מבלי שהתכוונו לאחד ממוקדי אספקת האמל"ח החשובים של צבא אוקראינה.

Ukraine's 93rd Mechanized Brigade with captured Russian T-80BVM and a T-80BV tanks.https://t.co/2lLTcPKhYk pic.twitter.com/IW1EQXTqlM — Rob Lee (@RALee85) May 10, 2022

בינתיים צבא רוסיה מתקשה להשיג גם את היעדים המוגבלים שהנשיא ולדימיר פוטין הציב לו, אחרי כישלון הפלישה רחבת ההיקף של החודש הראשון ללחימה. באוקראינה מדווחים כי בידיהם אלפי גופות של חיילים שרוסיה מסרבת לקבל בחזרה ובינתיים, מוחזקות בקרונות וחדרים מקוררים. נראה שהרוסים מסרבים לקבל את גופות החיילים כדי להימנע מתיעוד של לוויות רבות. לאור זאת, באוקראינה שוקלים לקבור אותם בשטחם.

גם באוויר הרוסים מתקשים לתפקד, למרות שעדיין יש להם יתרון מספרי ברור. אתמול (ראשון) טען דובר צבא רוסיה כי לחיל האוויר האוקראיני כמעט ולא נשארו טייסים עם ניסיון וגם מספר כלי הטיס שלהם ירד.

מנגד, שירותי המודיעין במערב דווקא מדווחים על עלייה בפעילות חיל האוויר האוקראיני, בעיקר במשימות סיוע לכוחות היבשה ותקיפת יעדי איכות של הצבא הרוסי ובכלל זה מפקדות, מרכזי שליטה, תשתיות ועוד.

לאחרונה אף דווח כי רמטכ"ל צבא רוסיה נפצע בתקיפה של אוקראינה וכמה מאנשי המטה שלו נהרגו, מה שמצביע על היכולות הגבוהות של האוקראינים לסגור מעגלי אש ועל השת"פ המודיעיני עם המערב, בעיקר ארה"ב.