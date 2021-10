בלוגרים המסקרים את תחום חילות האוויר בזירה הבינלאומית, מדווחים על מטוס ריגול מסקרן שביקר לאחרונה בבסיס חיל האוויר הבריטי וואדינגטון. מדובר על מטוס בואינג מדגם TASS (מערכות איסוף מודיעין אווירי טקטי) RE-3A מספר סידורי 1901 שהגיע היישר מבסיס "הנסיך סולטן", ביתה של טייסת המודיעין וסיור ה-19 בסעודיה.

מדובר באחד ממטוסי הריגול המתקדמים ביותר של חיל האוויר המלכותי הסעודי, נדיר למדי ממנו יש לסעודים רק שלוש יחידות. אחד המטוסים המסקרנים הפועלים בזירה שלנו, בין השאר מול איראן ומול החותים בתימן.

ההערכה היא שהמטוס שנחת בבריטניה, נמצא בדרכו לעבודות תחזוקה ושדרוג מערכת בארה"ב. למרות שאין לכך כל אישור רשמי, נראה שהבואינג של חיל האוויר הסעודי דומה ל- RC-135V/W, מטוס ריגול מתקדם של חיל האוויר האמריקאי.

#RSAF RJ or R-3 aircraft from the 19th Sqn at #PSAB on its way to the U.S. for an upgrade. The 35-yr old ‘1901’ was the stepping stone upon which the #Saudi Recce Sqn was built.

Before. After. pic.twitter.com/OqAcvDQTqT — محمد بن خالد (@MbKS15) October 1, 2021

מדובר בפלטפורמה מתקדמת המאפשרת לסעודים לבנות תמונת מודיעין איכותית ורחבה, לשלוט במידע הרב שבזירת הלחימה. במעט המידע שהתפרסם על המטוס נטען שיש עליו לא פחות מ-40 מערכות איסוף מודיעין שונות. כדי להפעיל את מגוון המערכות שלו, יש על סיפונו מלבד צוות הטייסים 30 מפעילי מערכות ומומחים בל"א (לוחמה אלקטרונית) ומודיעין.

לא מעט מערכות מסתתרות באף המוארך של המטוס ומאחורי הבליטות החריגות שעל גופו. למטוס הסעודי יכולת לאסוף אותות כמו גם תעבורת קשר בתדרים ואמצעים שונים. בנוסף יש עליו מערכות לפיצוח אותן תעבורת קשר ואותות מאובטחים של האויב.

כמו כן, שלל הסנסורים והמכ"ם העוצמתי שעל המטוס הסעודי מאפשרים לו לייצא אלפי מטרות, בתמונה אותה ניתן לעדכן בזמן אמת ולהעביר למגוון רחב של פלטפורמות באוויר, יבשה וים.

מערכות המטוס יודעות לזהות מטרות ממרחקים גדולים במיוחד, כולל שיגורים של טילים ומטוסים ללא טייס. לצד כל זה מטוס הריגול הסעודי בעל יכולת לוחמת ל"א (לוחמה אלקטרונית), המערכות שלו יודעות לשבש מכ"מים ומערכות פיקוד ושליטה של האויב, להטעות אותן ולשתול מידע שגוי.

הסעודים קיבלו שמונה מטוסים מדגם בואינג E-3 Sentry בסוף שנות ה-80 ובשנת 2001 הם שלחו שלושה מהם כדי שיעברו הסבה למטוסי ריגול מתקדמים, פרויקט שהסתיים שלוש שנים לאחר מכן. בשנת 2009 הם עברו שדרוג נוסף בארה"ב, בהיקף של חצי מיליארד דולר. מטוסי חיל האוויר הסעודי, ארכיון | צילום: MbKS15, Twitter