Satellite photos analyzed by @AP show the aftermath of a suspected Ukrainian strike on the Russian-held Kherson International Airport and Air Base. The images show helicopters and vehicles ablaze. https://t.co/KEEej8Efxo pic.twitter.com/gmZh0OeyWP — The Associated Press (@AP) March 16, 2022

לפחות שלושה מסוקים רוסים הושמדו ונוסיפים נפגעו בין ימים שלישי לרביעי השבוע, בתקיפה שביצע צבא אוקראינה על שדה התעופה בחרסון. על המקום השתלטו לאחר הפלישה כוחות צבא רוסיה, שהחלו להפעיל אותו כבסיס אווירי קדמי.

נראה כי מדובר בחלק מהתקפת הנגד עליה הכריז אתמול נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. בנוסף, על פי חלק מהדיווחים, הבסיס הרוסי הותקף מהאוויר, מה שמראה כי גם ביום ה-22 ללחימה - הרוסים לא הצליחו להשיג עליונות אווירית בשמי אוקראינה - מה שפוגע בהם קשות. יש לסייג כי יתכן גם והתקיפה בוצעה בירי רקטות וארטילריה, מה שלא משנה את התוצאה על הקרקע.

בתמונות לוויין שהתפרסמו ניתן לראות את עמודי העשן הכבד בבסיס שתפסו הרוסים, וכמה מסוקים שבוערים על הקרקע. מהתמונות ניכר שזאת לא התקיפה הראשונה של אוקראינה נגד הבסיס הזה. יש סימנים של מכתשים וסימני שריפה במנחת המסוקים. כנראה שכבר היו שם כלי טיס שנפגעו בתקיפות קודמות ופינו אותם מהמקום.

#Ukraine: Earlier today, Ukrainian forces stuck #Kherson Air Base with Indirect fire, resulting in the destruction of approximately 4 Russian Helicopters and likely damage to 3 more.



The precise type is unknown, but regardless this is a serious attack. pic.twitter.com/1y2NrKrfQz — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 15, 2022

התקיפה הזו יצאה לפועל זמן קצר אחרי שהרוסים טוענו כי הצליחו להשיג שליטה מלאה על חרסון. על פי אתר "Oryx", בעקבות התקיפה עלה מספר המסוקים שרוסיה איבדה מתחילת הפלישה ל-30. בצבא אוקראינה, טוענים כי השמידו למעלה מ-75 מסוקים רוסים.

במקביל לתקיפת שדה התעופה הקדמי של חיל האוויר הרוסי, התפרסם גם תיעוד של סוללת נ"מ אוקראינית, מפילה מה שנראה כמו מטוס קרב של חיל האוויר הרוסי. מהצד השני, ניתן היה לראות משגר טילי S-300 אוקראיני נטוש, אחרי שנתקע בגלל תנאי הדרך או מסיבות טכניות.

Video consistent with aftermath of apparent #Ukraine strikes on #Russia forces at Kershon airport pic.twitter.com/gn70OC1m7z — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 16, 2022

המשמעות של זה, היא שחוץ מטילי כתף נגד מטוסים, לצבא אוקראינה גם מערך סוללות טילי נ"מ פעיל. כלומר הרוסים כשלו בהשמדת מערך ההגנה האווירית האוקראיני. זה מאלץ את הטייסים הרוסים לטוס בגובה נמוך מאוד, מה שהופך אותם פגיעים לטילי הכתף.

יחד עם תקיפת הבסיס הקדמי של חיל האוויר הרוסי, מדובר בהישג משמעותי של הצד האוקראיני, אל מול מה שנראה כמגמה של יכולות גרועות מצדו של חיל האוויר הרוסי, המתקשה בניהול של מבצעים אוויריים מורכבים, מגלה יכולת נמוכה בתחום הפעלת החימוש המדויק, ועוד.