חייל בצבא רוסיה דרס את מפקד היחידה שלו עם טנק, במחאה על האבדות הכבדות במלחמה עם אוקראינה. כך דיווח אמש (רביעי) העיתונאי האוקראיני רומן צימבליוק. לדבריו, החייל זעם על כך ש-750 מתוך 1,500 הפקודים של אותו קצין נהרגו עד כה במלחמה ורבים נוספים נפצעו.

"החייל חיכה לרגע המתאים בזמן הקרבות, דרס את מפקד החטיבה שלו וגרם לו לפציעה בשתי רגליו", טען העיתונאי, שצוטט בשורה של עיתונים בבריטניה שדיווחו על התקרית החריגה. נטען כי מדובר במפקד חטיבה 37 הרוסית, הקולונל יורי מדבדב, שכתוצאה מהדריסה פונה לבית חולים בבלארוס, עם פציעות קשות בשתי רגליו. לא דווח מה עלה בגורלו של החייל.

הדיווח של העיתונאי האוקראיני

In retaliation for death of 50% out of 1,500 servicemen of his 37th Russian infantry brigade at #Makariv near #Kyiv, a Russian tankist with his tank ran over his brigade commander Col. Yuri Medvedev. He survived but his legs were broken. Source: #Ukraine journo R. Tsimbaliuk. pic.twitter.com/nE9Wgad1vB — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 23, 2022

בתיעוד שהופץ כבר ב-11 במרץ בחשבון הטלגרם המזוהה עם שליט צ'צ'ניה רמזן קדירוב, נאמנו של פוטין, נראים הכוחות הצ'צ'נים במה שהתברר אמש כפינויו של הקצין מדבדב לטיפול בבית חולים בבלארוס, הגובלת באוקראינה. משם כבר הגיעו מוקדם יותר דיווחים על בתי חולים שעמוסים בפצועי הצבא הרוסי.

"פוטין נוקט צעדים קיצוניים בתגובה לדיווחים על מורל נמוך בקרב כוחותיו. הקרמלין שולח חוליות הוצאה להורג בפקודה לירות בכל חייל שינסה לברוח", נטען בדיווח של ה"דיילי מירור", שמקורו בעדויות של שבויי מלחמה רוסים שסיפרו על כך בחקירתם לשירותי הביטחון האוקראינים.

תיעוד פינוי המפקד

Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz — Mike Sington (@MikeSington) March 23, 2022

על פי הדיווחים, גם חלק מהכוחות הצ'צ'נים, הידועים באכזריותם, נשלחו למשימת "לכידת עריקים" בצבא הרוסי. מתחילת הפלישה לפני חודש ימים הפיץ הצד האוקראיני תיעוד של שבויים רוסים, שטענו כי לא ידעו שהם הולכים להילחם באוקראינה ואחרים אף השאירו את נשקם וברחו.

מהחזית באוקראינה מגיעים בימים האחרונים דיווחים כי צבא רוסיה ממשיך לשקוע בבוץ האוקראיני, איבד כמות גדולה של חיילים ומפקדים, דבר שגורם לטלטלה גם בקרמלין, שם מרבים הדיווחים על חשדנות רבה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בכוורת המקצועית שלו, ואף שמועות על ניסיונות חיסול ונטרול של חלק מהבכירים בצמרת הרוסית, בין השאר שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו. ש"נעדר" במשך 12 ימים ברציפות.

תיעוד פינוי הפצוע לקבלת טיפול | צילום: Kadyrov_95