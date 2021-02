שנה אחרי ששר ההגנה האיראני, אמיר חתאמי, חשף כי טהראן מפתחת טיל שיוט ארוך טווח לנוכח הסנקציות הקשות של ארה"ב, האיראנים מדווחים כעת כי ביצעו ניסוי מוצלח בטיל השיוט החדש שמגיע לטווח של יותר מ-300 ק"מ.

בכלי התקשורת באיראן ציטטו את מפקד צבא היבשה האיראני, שאמר כי הניסוי בחן את מפרט הביצועים של הטיל החדש שכולו מיצור עצמי ובנוסף את יכולתו של הטיל לפעול בכל מזג אוויר ולפגוע במטרה באופן מדויק.

"כל הטילים של הרפובליקה האסלאמית בעלי כושר תמרון גבוה ומדויקים. זהו כוח הנפץ הדרוש כדי לשמור על ההרתעה ולהגן על המדינה", אמר שר ההגנה האיראני במעמד חשיפת הניסוי.

במקביל, באיראן ורוסיה מדווחים כי בימים הקרובים יחל תרגיל צבאי גדול המשותף לציים הימיים של המדינות כמו גם היחידות האוויריות של הצי באזור האוקיינוס ההודי. באימון המשותף ישתתפו גם הכוחות הימיים והאוויריים של משמרות המהפכה. עוד ציינו כי הכוחות יתרגלו יחד תקיפה של יעדים מסוגים שונים כמו גם הגנה על נכסים חשובים.

#Israeli jets reportedly targeted the suburbs of #Damascus city last night. According to @SANAEnOfficial, #Syrian air defenses repelled the attack pic.twitter.com/SY9NmYGJOa — SMM Syria (@smmsyria) February 15, 2021

האירועים האלה קורים על רקע דיווחים על עוד תקיפה אווירית בסוריה המיוחסת לישראל. גם הפעם נטען שהושמדו אמצעי לחימה שאיראן ניסתה להבריח לסוריה כדי להעביר לידי חיזבאללה ומיליציות הנאמנות לה. למרות המאמצים של ישראל תנועת המטוסים האיראנים לסוריה לא הפסיקה מעולם ולמעשה רק התגברה.

באיראן ממשיכים לאיים על ישראל. ביממה האחרונה צוטטו מספר בכירי משטר כשאמרו כי: "ישראל תצטער על הפעילות שלה". עלי אסגר חאג'י, עוזרו הבכיר של שר החוץ האיראני, הזהיר את ישראל מפני חציית "קווים אדומים" בסוריה, בעקבות התקיפה האחרונה יוחסה לישראל. הבכיר האיראני טען כי: "אם ישראל תחצה את הקווים האדומים, היא תעמוד בפני תגובה קשה ביותר, מה שיגרום להם להתחרט על מעשיהם".