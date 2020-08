הפיקוד המרכזי של צבא ארה"ב - CENTCOM - פרסם הלילה (חמישי) תיעוד בו לטענתו נראית השתלטות של כוח איראני על מיכלית בשם "ווילה" במפרץ הפרסי ובאזור המוגדר לטענתו כ"מים בינלאומיים".

בתיעוד באורך של כדקה וחצי שפורסם בחשבון הטוויטר הרשמי של הפיקוד האמריקאי, נראה מסוק מגיע בטיסה נמוכה לעבר המיכלית, נעצר מעליה וכוח משתלשל ממנו בעזרת חבלים אל הסיפון שלה. לטענת האמריקאים, הכוח האיראני כלל שתי ספינות ומסוק "Sea King" .

רשת בלומברג דיווחה כי ההשתלטות על הספינה ששטה תחת דגל ליבריה ועגנה קודם לכן בעיראק, בוצעה באזור מיצרי הורמוז במפרץ הפרסי ושארה"ב הסתפקה בשלב זה בדיווח על התקרית בלבד.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

השתלטויות של איראן על מיכליות נפט בנתיבי השיט של המפרץ הפרסי גרמו בשנים האחרונות להגברת המתיחות מול ארה"ב ובעלות בריתה, שהאשימו את האיראנים בתוקפנות, בין השאר לאחר שהשתלטו על מיכלית בריטית ששטה שם והחזיקה בה ובאנשיה במשך שבועות.

לאחרונה איראן קיימה תרגיל גדול במפרץ הפרסי בו ביצעה תקיפה של נושאת מטוסים אמריקאית מדומה שבנתה בטילים שנורו מבטן האדמה. במהלך התרגיל הועלתה הכוננות בבסיסי צבא ארה"ב באזור המפרץ ובכמה מהם דווח על ירידה לבונקרים וטילים שנפלו בסמוך אליהם.

את הספינה המדומה שבנו האיראנים הם תכננו לשמור לתרגילים נוספים ובסופו של דבר לפוצץ אותה לראווה כדי לאיים שהם מסוגלים לעשות זאת. אבל מתברר שהספינה נפגעה קשה מהמתוכנן כבר בתרגיל הראשון ולאחרונה טבעה סמוך לנמל בנדר עבאס בנקודה שאילצה את האיראנים לחלץ אותה משם כדי לא לחסום את נתיבי השייט שלה. דמה נושאת מטוסים אמריקאית שבנתה איראן | צילום: הטלוויזיה האיראנית