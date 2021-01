אחרי סוריה, לוב ומדינות נוספות כוחות צבאיים רוסים נצפו גם ברפובליקה המרכז אפריקנית.

על פי דיווחים בטלוויזיה הרוסית ותמונות שמופצות ברשתות חברתיות, נצפו במדינה לוחמים המאמנים כוח צבא מקומי וכלי רכב משוריינים של כוח וגנר, חברת שכירי חרב ממשלתית המזוהה עם המשטר במוסקבה ולרוב נחשבת כוח חלוץ לפני הגעת כוחות הצבא הרשמי.

בתמונות שהופצו ניתן לראות משאית אורל 6 טון משוריינת, כזו המזכירה את רכבי ה-MRAP האמריקאים ומזוהה מאוד עם כוח וגנר שנוסעת בכביש מקומי. את כלי הרכב המשוריין הזה מכנים בעולם כ"עגלת וגנר" (Wagner-wagon) רכב המשמש אותם לתנועה באזורים מאוימים והגנה עליהם מאש נשק קל ומטענים.

The same MRAP used by #WagnerGroup in #Libya, based on the Ural-432007-0111-31 chassis, used by Wagner in #CAR.

It was built by Evro Polis, Yevgeny Prigozhin's company. @BenDoBrown @hansdemarie @AbraxasSpa @nicolasdepedro

Via @new_militarycolumnist pic.twitter.com/jL1Ptl42ek — Fran Matías (@FranMatiasBueno) January 2, 2021

כוח וגנר היא חברת קבלן ביטחונית ואפופת מסתורין המשמשת את ממשלת רוסיה למעורבות בסכסוכים תוך שמירה על חשאיות.

הם היו הראשונים שהופיעו באוקראינה, סוריה, לוב ודיווחים קודמים מדברים גם על סודן, שם הרוסים בונים בסיס צבאי גדול. בכל המקומות האלה הרוסים הכחישו את הפעילות שלהם אולם בהמשך הגיע הצבא הרשמי.

In #CAR President Touadera's New Years speech, he thanked the Russian instructors for their contribution to the victory over the rebels that tried to disrupt democratic elections and seize power in the country.#WagnerGroup pic.twitter.com/B0OyP1v80w — Fran Matías (@FranMatiasBueno) January 1, 2021

ישראלי שהדריך בעבר בווגנר, חשף בעבר בראיון ל-mako ש"האנשים האלה עושים את כל העבודה השחורה של רוסיה. אלה חבר'ה צעירים שדווקא אוהבים את החיים. אנשים אמיצים שחלק גדול מהם חשב שיעשה כסף קל וחלק אחר חיפש את החוויה והאתגר. לצערי הרבה מהם חזרו בארון ואחרים בטראומה. הם לוחמים טובים אבל סובלים מפיקוד באיכות נמוכה".

עוד הוסיף כי: "רוב המתגייסים הם יוצאי הצבא הרוסי. המון חבר'ה שהיו בנחתים ובצנחנים, יש כמה יוצאי יחידת העילית הספצנאז וגם חבר'ה שהיו בשריון, תותחנים, אפילו ג'ובניקים. הם מקבלים סכום שנע בסביבות ה-4,000 דולר, הרבה כסף במושגים רוסיים".