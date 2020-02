ברשת תוהים איך הגיע טנק רוסי לכביש בארה"ב

באתרי אינטרנט ורשתות חברתיות שונות מסתובבת ביממה האחרונה תמונה שמציגה טנק רוסי מתקדם שתועד על פי הדיווחים בכבישי ארה"ב, לא עניין שבשגרה.

על פי הדיווחים מה שתועד הוא טנק מערכה מסוג T-90 של הצבא הרוסי על גבי מוביל. פרשנים אמריקאים אחרים העריכו שמדובר בכלל בטנק T-72 רוסי עם תוספות שלא נראו עד היום.

אם הדיווחים והתיעוד אכן נכונים ועדכניים, לא ברור איך הגיע הטנק לארה"ב. בעבר כבר היו כמה דיווחים ותמונות של טנקים רוסים בארה"ב וחלקם אפילו נשלחו לשם ונבחנו על ידי אנשי מקצוע ומודיעין כדי להעביר מידע רלוונטי לכוחות בשטח. בחודש מאי הבאנו כאן דיווחים על צילומי לוויין שחשפו חלקי מערכות הגנה אווירית רוסית 300-S בארה"ב.

Am I seeing it right, a Russian MBT, T-90 in USA???#T90#tank pic.twitter.com/MDlHPZ7ZaQ