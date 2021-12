בלילה שבין רביעי לחמישי, ה-16 בדצמבר, יוחסה לישראל תקיפה בסוריה. על פי פרסומים זרים בסוף השבוע, בתקיפות נרשמה פגיעה מדויקת במסלולי שדה התעופה הבינלאומי של דמשק, במטרה לשבש נחיתות של מטוסי מטען מאיראן, שעל פי מידע מודיעיני מבריחים אמצעי לחימה לסוריה ומשם לחיזבאללה בלבנון.

דיווחים משם מלמדים כי אכן המסלול נסגר לצורך שיפוצים, מה שגם פגע בתנועת הטיסות הנכנסות, אולם מסלול ההמראה השני של שדה התעופה נותר פעיל. על פי הדיווחים במסלול הזה נוחתות גם טיסות מטוסי מטען איראנים עם אמל"ח מוברח.

Dubious curiosity satisfied, despite the runway at #Damascus Intl. Airport, #Syria currently under refurb and closed per NOTAM A0208/21, imagery courtesy of @capellaspace confirms three impacts 600m’s each apart, reportedly from an #Israel|I airstrike in the early hours yesterday pic.twitter.com/GQUftXOvVC — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 17, 2021

כמו שקורה במרבית התקיפות המיוחסות לאחרונה, הגנרל ואדים קוליט מ"המרכז לפיוס בין הצדדים הלוחמים בסוריה", צוטט בתקשורת הרוסית, טען כי ארבעה מטוסי 16-F ישראלים ביצעו את התקיפה סמוך לשעה 2:00 בלילה וכי מערכות הגנה אווירית מסוג פנציר 1-S יירטו שבעה מסך שמונת טילי השיוט ששוגרו.

אולם במהלך סוף השבוע עלה לרשת צילום לוויין שדווח כי מציג תיעוד של המסלולים בשדה התעופה לאחר אותה תקיפה ובו נראות מספר פגיעות בקרקע. הצילום מלמד שבמסלול יש הרבה יותר מפגיעה אחת. אם אכן מדובר בנזק שנגרם על ידי חיל האוויר הישראלי, הרי שהדבר שולל את הטענות של הרוסים בדבר יירוט החימושים.

טענות אלו חוזרות על עצמן בכל פעם שמיוחסת לישראל תקיפה בסוריה ויש לקחת אותן בערבון מוגבל, כשמומחים מעריכים שמדובר בעיקר ברצון רוסי להציג הצלחה כביכול של מערכות ההגנה האווירית שלהם לצרכי שיווק ותעמולה. מחזקים זאת הדיווחים על נפגעים ונזק בתקיפות שכביכול "מיורטות". בתקיפה המדוברת דווח על חייל סורי שנהרג ועל נזק שנגרם למחסן.

אין זו הפעם הראשונה שבה לישראל מיוחסת תקיפה על שדה התעופה הבינלאומי של דמשק, ממנו פועלות חברות תעופה אזרחיות וגם חיל האוויר הסורי. בדרך כלל תקיפות של האזור הזה ודרום סוריה יוחסו למטוסי חיל האוויר, כשהם משגרים את החימוש מאזור רמת הגולן ולבנון. סביר להניח שזו גם לא תהיה הפעם האחרונה. מערכת ה"פנציר". נטען שיירטה את מרבית הטילים, לוויין הוכיח אחרת | צילום: MAXIME POPOV/AFP/GettyImages