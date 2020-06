רוסיה ומצרים ינהלו תרגיל הגנה אווירית משותף בתחומי רוסיה בשנה הבאה - 2021. כך הצהיר מפקד מערך ההגנה האווירית של צבא רוסיה, גנרל אלכסנדר ליאונוב. "במסגרת שיתוף הפעולה המתמשך שלנו עם אנשי ההגנה האווירית של מצרים, נערוך תרגיל משותף בשטחי הפדרציה הרוסית".

גנרל ליאונוב ציין בנוסף שבין מערך ההגנה האווירית של רוסיה ומצרים יש קשרים טובים ובין השאר אלה באו לידי ביטוי בתרגיל דומה שנערך בשנת 2019. לדבריו חלק מההצלחה בשת"פ והתקשורת הטובה בין הגופים האלו, היא בין השאר בגלל שהרוב המכריע של קציני ההגנה האווירית של מצרים עברו הסמכות והכשרות ברוסיה.

במקביל להודעה של הגנרל ליאונוב, צילומי לווין שנחשפו השבוע הציגו מספר מטוסי סוחוי SU-35 שרוסיה מכרה למצרים עבור חיל האוויר שלה, כשהם חונים ברחבת המטוסים של מפעל הייצור. בתמונות נראו המטוסים כשהם כבר צבועים בסכמת ההסוואה של חיל האוויר המצרי. מצרים רכשה 24 מטוסי סוחוי 35 בשווי של כ-2 מיליארד דולר.

First photos of the su-35 with egyptian camouflage in Komsomolsk-on-Amur, Russia pic.twitter.com/7KyMgcfOIh — KAD-GHANI (@kad_ghani) June 14, 2020

אלה לא אמצעי הלחימה היחידים שהמצרים רכשו מהרוסים בשנים האחרונות, מה שעורר לא מעט זעם בארה"ב, הנחשבת כיום לספקית הנשק העיקרית של מצרים. עד כדי כך זעמו האמריקאים שאחרי עסקת מטוסי הסוחוי 35 ארה"ב איימה בסנקציות על מצרים, אולם כרגע לא בצעה את המהלך.

נראה כי בשנים האחרונות המצרים מנסים לגוון את מקורות האמל"ח שלהם, בין השאר אחרי שנשיא ארה"ב ברק אובמה עצר לזמן מוגבל את האספקה אליהם לאור אירועי האביב הערבי, מהלך שהמצרים לא לקחו בקלות.

חוץ ממטוסי הסוחוי 35, המצרים קנו מהרוסים גם מסוקי קרב מסוג קאמוב 52. למסוק שמכונה "כריש שחור" יש מאפיין ייחודי הכולל שני רוטורים שנמצאים אחד מעל לשני. בניגוד למסוקי הקרב המערביים, אנשי הצוות יושבים אחד לצד השני. דבר ייחודי נוסף בו הינו כיסא מפלט שמופעל אחרי שהרוטורים מתנתקים.

לצד זה המצרים רכשו מהרוסים גם מטוסי קרב מסוג מיג 29, מטוסי תובלה מסוג איליושין 76 וגם סוללות S-300 שיפעלו לצד סוללות נ"מ אחרות שנרכשו בעבר מהרוסים. עוד רכשה מהם גם טנקים מסוג T-90 כולל רישיון הרכבה במצרים עצמה, נגמ"שים ועוד. רק בשנת 2019 המצרים השקיעו למעלה מ-11 מיליארד דולר ברכש של נשק.