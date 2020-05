בחודש שעבר סיפרנו כאן על מטוס תובלה של סוריה שבכל פעם שהוא ממריא, מיוחסות אחר כך לישראל תקיפות של אתרים צבאיים במדינה.

בשעות האחרונות מתפרסמים דיווחים באתרים למעקב אחר טיסות וכן באתרי חדשות ערביים, על כך שאותו מטוס טס ישירות מאיראן לבסיס חמימיים - המרכזי של חיל האוויר הרוסי בסוריה. בעבר כבר היו דיווחים על נחיתת מטוסים כאלו בבסיס, אבל לא בהכרח מטוסים של איראן, לכן מדובר במשהו חריג.

אם הפרטים אכן נכונים עלול להיות לדבר משמעות מבחינת ישראל, לאחר פרסומים על עזיבה אפשרית של האיראנים את סוריה. המשך סיוע רוסי עשוי לאפשר לאיראן להמשיך ולהבריח אמצעי לחימה לסוריה ולהקשות על התקיפות המיוחסות לצה"ל כנגד מטרות כשהן בשטח של הרוסים, מסיבות פוליטיות ומדיניות מובנות.

#Syria|n Air Force IL-76 YK-ATA flies the #IRGC support Shi'a Express from Damascus to Tehran/Mehrabad, #Iran and back to Damascus via the #Russia|n air base at Latakia/Humaymim. These flights are sporadic, not yet back to the almost daily pace before COVID19. pic.twitter.com/1c1bmQ8SRn — Rick Francona (@MiddleEastGuy) May 4, 2020

על פי הדיווחים, המטוס מסוג איליושין 76 המריא ביום שני השבוע משדה התעופה "מהראבאד" באיראן, המוכר היטב לגופי המודיעין במערב כנקודת משלוח של אמל"ח איראני, ישירות לבסיס הרוסי בסוריה.

עוד ניתן לראות באתרי מעקב אחר טיסות שאחרי אותו מטוס, המריא מאיראן באותו הציר מטוס תובלה נוסף, של חברת מאהן אייר, השייכת למשמרות המהפכה ומוכרת כגורם בציר הברחות הנשק. בהמשך ניתן לראות ששתי הטיסות המריאו לכיוון לבנון.

נחיתת מטוס התובלה המוכר מציר ההברחות האיראני בבסיס הרוסי, מגיעה על רקע דיווחים בישראל בדבר מחלוקת בין הרוסים שרוצים לשלוט בסוריה, לבין האיראנים להם אינטרסים משלהם. אך הדיווחים על הטיסות האחרונות עשוי להעיד על שיתוף פעולה קיים ביניהן, אם או בלי קשר למחלוקת עליה מצביעים במערב וגם בישראל.

אחרי התקיפה שיוחסה לישראל ב-31 למרץ השנה פורסמו צילומי לוויין בהם נראתה פגיעה במסלולים ובמתקנים של בסיסי התעופה הסורים, מהלך שנועד לכאורה למנוע נחיתה של מטוסי הברחה מאיראן. אם הרוסים אכן נלחצו לעזרת האיראנים, זה עשוי להיות פתרון עבורם ובעיה לישראל.

#Thread 1/3: #ISI #intelligence report reveals: After two weeks of repairing due to a massive airstrike (31 March 2020), #Shayrat airbase, #Syria, shows signs of returning to operational activity. It is soon to tell if Shayrat airbase will serve for weapon transfer from #Iran. pic.twitter.com/FKf4fuomJD — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) May 1, 2020