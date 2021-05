במהלך מבצע "שומר החומות" בעזה פרסמו ארגוני הטרור ברצועה תמונות של מחבלים אשר נהרגו בתקיפות חיל האוויר, הים וכוחות היבשה, בהן הם נראים אוחזים באמל"ח (אמצעי לחימה) של צה"ל. מדובר על מקלעים מסוג "נגב" ו"תבור".

ככל הנראה, מדובר בנשק שארגוני הטרור ברצועה הצליחו לשים עליו את ידם בהיתקלויות עם כוחות צה"ל במסגרת מבצע "צוק איתן" בשנת 2014. אפשרות נוספת היא שלמשל מקלע הנגב הגיע לארגונים ברצועה דרך הברחות של עברייני אמל"ח, שגונבים נשק מבסיסי צה"ל.

#Gaza: A couple of interesting machine guns in al Qassam martyrdom pics- Negev NG5 SF LMG, and "Tactical" RPD. pic.twitter.com/c7PJ4Ob2QN — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) May 23, 2021 #Gaza: A martyr poster from al Qassam Brigades, featuring a captured (Not in recent fighting) Tavor X95 and Meprolight M21 RDS. pic.twitter.com/KAhy0Qd6FM — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) May 22, 2021

לאחר ההכרזה על הפסקת אש בין הצדדים, החלו הלוויות של מחבלים שנהרגו בהפצצות צה"ל וגם "צעדות ניצחון" של חמושים מארגוני הטרור ברצועה.

בתמונה שבראש הכתבה מאותן הופעות פומביות ברחובות עזה, (באמצע השבוע, לפני מסיבת העיתונאים שקיים), נראה למשל מנהיג חמאס יחיא סינוואר מחזיק בן של אחד המחבלים שחוסלו, כשהוא אוחז ברובה קלצ'ניקוב מדגם AKS-74U. מדובר באחד מהדגמים המאוחרים של כלי הנשק, שהאפשרויות הן שהגיע לעזה מלוב או לבנון.

בתמונות וסרטונים נוספים של חמושים בעזה לאחר הפסקת האש נראו דגמים נוספים של רובי הקלצ'ניקוב, ביניהם M70 הסרבי, AMD-65 ההונגרי או ה- AK-103 שהוא הדגם החדש יותר מתוצרת רוסיה. ההערכה הן שאלו הוברחו לרצועה דרך סיני לשם הם הגיעו מלוב, תימן ולבנון.

Gaza City right now. pic.twitter.com/sgjnZ32Rcr — Trey Yingst (@TreyYingst) May 22, 2021

יש לציין כי מחסני הנשק בלוב, שנפתחו עם נפילתו של השליט מועמר קדאפי, הפכו למקור אמל"ח משמעותי של ארגוני טרור בסיני. חמאס וגא"פ (ג'יהאד איסלאמי פלסטיני) הצליחו להבריח מלוב דרך סיני גם מקלעים, רובי צלפים, טילי נ"ט וטילי כתף נגד מטוסים.

בנוסף, איראן היא בלי ספק מקור נשק משמעותי לארגוני הטרור ברצועה דרך הים מלבנון, תעלת סואץ וסיני.

תיעוד של חמאס שפורסם עוד במהלך המבצע, הציג בין השאר מרגמות HM-16 עם פצמ"רים (פצצות מרגמה) מסוג M-48. מאות מרגמות מהסוג הזה עם אלפי פצצות, הוברחו מאיראן לרצועת עזה.

יש לציין כי במבצע שומר החומות, בעיקר בימים האחרונים לפני הפסקת האש, בוצע ירי מאסיבי של פצצות מרגמה לעבר יישובי עוטף עזה ושטחי הכינוס של כוחות צה"ל, מה שהיווה אתגר הגנתי גדול לישראל וגם גבה קורבנות.

איום טילי הנ"ט שבו פגע צה"ל משמעותית בירי מהאוויר והקרקע בעיקר בימים הראשונים למבצע, מקורו באלפי טילים שהגיעו לעזה מלוב ובעיקר מאיראן. מדובר על טילי קורנט ומילאן המוכרים לצד "ראאד" מתוצרת איראן, שמבריחה לרצועה גם כמויות ענק של קליעים למגוון כלי נשק. באחד מסרטוני התעמולה נראו המחבלים בעזה עם טיל נ"ט מסוג "Bulsae-2" מתוצרת צפון קוריאה שלא ברור כיצד מצא את דרכו לרצועה.

כאמור, חלק מהמחבלים וכלי הנשק שתועדו נהרגו בתקיפות צה"ל במבצע שומר החומות. על פי סיכום המבצע שהפיץ דובר צה"ל, סוכלו בין היתר כ-20 מאנשי הדרג הבינוני והבכיר בארגוני חמאס וגא"פ, 200 פעילי טרור, 70 משגרי רקטות רב-קניים, חוקרים, מפתחים ומרכזי מחקר ופיתוח.

ההערכה בישראל היא כי אלו פגעו קשות ביכולות הייצור וההתעצמות של הארגונים. עדיין, המחבלים בעזה מחזיקים בנשק ואמצעי לחימה רבים, אותם מצליחים להעביר לרצועה למרות המאמצים הרבים.