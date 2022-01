ביקורת קשה נגד הרשויות בקזחסטן, אחרי שאנשי הצבא שם תועדו עם הקסדות הכחולות המפורסמות של האו"ם בזמן דיכוי המהומות. זאת כשהדבר נעשה שלא במסגרת משימה של האו"ם ובלי שניתן לכך אישור רשמי. בהודעה שנמסרה מטעם האו"ם נכתב כי הוגשה תלונה הרשמית על השימוש הלא חוקי.

החיילים והשוטרים מקזחסטן תועדו על ידי כלי תקשורת מקומי כשהם חמושים ברובי סער ומקלעים, כמו גם רימונים לפיזור הפגנות, בזמן שלראשם הקסדות הכחולות המפורסמות שמזוהות עם אנשי האו"ם כשהם במשימות לשמירה על השלום. הם תועדו כך כשהם עומדים לצד כלי רכב כבדים, משאיות וג'יפים מסוג האמר אותם קיבלו מארה"ב.

באו"ם ציינו כי על פי סעיפי האמנה, "מדינות התורמות לכוחות האו"ם, ישתמשו בסמלי האו"ם רק כאשר הן מבצעות את משימות תחת המנדט של הארגון כשומרי שלום, בהקשר של היערכותם במסגרת מבצע שמירת השלום של האו"ם כפי שהונחה על ידי מועצת הביטחון של האו"ם". מה שכמובן לא קרה במקרה הנוכחי.

The UN condemned the decision from „CSTO peace-keeping forces“/ Kazakh authorities in Kazakhstan to wear blue UN helmets after footages went viral on social media. The UN confirmed that the troops (which reportly was involved in a violent crackdown of protests) aren’t part of UN pic.twitter.com/5zB5LTnMlz — Matt Davio (@MissTrade) January 10, 2022

גורמים בקזחסטן טוענים כי מדובר ביחידה ששמרה על מתקנים אסטרטגים ואינה קשורה לפיזור המהומות במדינה. עוד טענו שם כי מחצית מאותה יחידה נמצאת מאז שנת 2018 בלבנון כחלק ממשימה של האו"ם, לכן האנשים שלה מצוידים בקסדות וסמלים של האו"ם. למרות הדברים, הצבת אותם חיילים עם הקסדות הכחולות עדיין לא ברורה והיא עוררה זעם רב.

בינתיים ממשלת קזחסטן טוענת שהצליחה להשתלט על המהומות במדינה. זה קרה אחרי שיותר מ-150 בני אדם נהרגו שם, כולל צעיר ישראלי שנורה בזמן שהיה בדרכו לעבודה. בקזחסטן נמצאים גם למעלה מ-2,000 צנחנים רוסים שהגיעו לשם ברכבת אווירית במטרה לסייע "לשמור על השלום".

נשיא רוסיה פוטין אף אמר ביום שני כי הברית הצבאית של רוסיה וקזחסטן, לצד מדינות נוספות, הצליחה לסכל "מהפכות צבע" במדינות האזור, כלומר מהפכה נגד השפעה רוסית. פוטין אף הכריז על "ניצחון" שהושג על מי שהוא הגדיר כ"טרוריסטים זרים".

יש לציין כי לצד הצנחנים הרוסים הגיעו לקזחסטן גם חיילים בלארוסים, ארמנים ועוד. אלה סייעו לדכא את המהומות ולדברי פוטין, אין בכוונת הכוחות להישאר שם מעבר לנדרש. לרוסים יש אינטרס ברור שהוביל אותם להתערב במשבר שפרץ בקזחסטן והוא שמירה על אזור השפעה רחב ככול שניתן סביב רוסיה עצמה. "אנחנו לא נאפשר לערער את המצב מבית", אמר פוטין על כך. צנחנים רוסים. פוטין מיהר לשלוח אותם לקזחסטן | צילום: Mikhail Svetlov, GettyImages