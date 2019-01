עיני העולם כולו נשואות בשעות האחרונות לוונצואלה, שם מתרחש ניסיון הפיכה של יו"ר האופוזיציה, לאחר שנשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ הודיע כי הוא מכיר בו כנשיא הרשמי.

למי שלא מצוי בפרטים להלן "אמלק" קצר: הנשיא ששלט במדינה הוגו צ'אבז מת ב-2013, סגנו ניקולס מאדורו תפס את השלטון במקומו ומאז הבלאגן חוגג במדינה הדרום אמריקאית שיושבת על מצבורים של נפט, עם משבר כלכלי חריף ומיליוני פליטים שעזבו אותה.

אז האם אנחנו בדרך להפיכה בחסות כוחות הביטחון בוונצואלה? על רקע ההצהרות והעימות המתגבר, ביקשו ב"ניוזוויק" האמריקאי לבדוק עד כמה חזק הצבא של ונצואלה.

הכוחות החמושים בוונצואלה מונים כ-515,000 איש, 130 אלף מתוכם לוחמים בחזית. צי הטנקים שלה עומד על 700. חיל הים שלה צנוע עם 50 כלים, ללא נושאות מטוסים או סט'י"לים. באוויר יש לה 280 מסוקים ו-42 מטוסי קרב. האתר "גלובאל פאוואר" מדרג את צבא ונצואלה במקום ה-46 מבין צבאות העולם. ישראל, לשם השוואה, מדורגת שם במקום ה-16.

בימי הוגו צ'אבז הטילה ארצות הברית אמברגו על מכירת נשק למדינה שהייתה מזוהה עם יריבותיה רוסיה וסין, והפעילות הצבאית שלה באה לידי ביטוי בעיקר במצעדים צבאיים ראוותניים.

לאחר מותו של צ'אבז, ניקולאס מאדורו תפס את השלטון, כלא יריבים פוליטיים והמדינה נכנסה למשבר כלכלי קשה. הגבולות נפרצו, 3 מיליון אזרחי ונצואלה הפכו לפליטים ברחבי דרום אמריקה, כשרוסיה וסין השקיעו משאבים רבים כדי לתמוך במשטר הרעוע. מבחינה צבאית החלו במדינה סימנים ראשונים לניסיונות הפיכה צבאית.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK