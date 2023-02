אוקראינה מבקשת לקבל מטוסי 16-F (אמנם מהדגמים הישנים), טורקיה ניהלה מו"מ לרכישתם עד שרעידות האדמה טרפו הכל ולאחרונה, גם ממלכת ירדן סגרה עסקה לרכישת מטוסים מסוג זה עבור חיל האוויר שלה. מה הסיבה לביקוש המחודש למטוסים אלו? בעוד אוקראינה מבקשת את הדגמים הישנים, נראה שהדגם החדש "בלוק 70" הוא שהחזיר את המותג 16-F בחזרה לשולחן.

מטוס הקרב האייקוני, ה-F-16 תוכנן עוד בשנות ה-70 ונכנס לשירות מבצעי בחיל האוויר האמריקאי ב-1978. במקור זה היה אמור להיות מטוס קרב קל משקל וזול שנועד להשלים את מטוסי ה-F-15. אולם לאורך השנים הפך להיות מטוס רב-משימתי משוכלל ועמוד השדרה של חילות אוויר רבים ברחבי העולם, בהם גם הישראלי.

למרות השנים הרבות שחלפו מאז המריא לראשונה, המטוס הזה צפוי להישאר באוויר עוד שנים רבות, לאחר שהיצרנית חברת "לוקהיד מרטין" האמריקאית פיתחה דגם חדש המכונה "בלוק 70" שכבר נרכש על ידי כמה מדינות ומעורר עניין אצל אחרות.

מטוס קרב 16-F מבלוק 70 | צילום: Lockheed Martin

נכון להיום ה-F-16 לדגמיו השונים הוא מטוס הקרב הנפוץ ביותר, על פי היצרנית ישנם 3,000 מטוסים מבצעיים כאלו ב-25 מדינות.

"ה-F-16 זה מטוס עם היסטוריה מאוד מכובדת ודי להביט על השירות שלו בחיל האוויר כדי להבין את היכולות שהביא לעולם המבצעי, את הוורסטיליות שהפכה אותו למטוס קו ראשון למשך כל כך הרבה שנים", אומר טייס בדרגת סא"ל שהטיס את המטוס בחיל האוויר הישראלי. "זה מטוס מאוד תכליתי, אלגנטי אבל אגרסיבי. מכונת מלחמה והדגמים שטסים כיום הם משהו שאפשר לדמיין כסוג של מכונית ספורט שהיא מחשב מעופף ומאוד מתקדם".

כבר מההתחלה היה ברור שמדובר במטוס קרב עם יכולות גבוהות. במקור מדובר היה במטוס יירוט, אולם מאוד מהר הבינו שהמטוס הזה יודע להפציץ בדיוק כמו שהוא יודע להפיל. כך למשל, מטוסי ה-F-16 הישראליים הגיעו לחיל האוויר הישראלי ב-1980 וכבר ב-22 לאפריל 1981 הם ביצעו תקיפה קרקעית של ריכוז מחבלים באזור צידון. אגב, זו הייתה תקיפת בכורה עולמית של מטוס הקרב הזה.

באותה השנה הם מפציצים את הכור בעיראק וב-1982, במלחמת לבנון הראשונה, מפילים עשרות מטוסי קרב סוריים בקרבות אוויר. היסטוריה מכובדת הם צברו גם במסגרת של חיל האוויר האמריקאי וחילות אוויר נוספים.

מטוס קרב 16-F וטיל AIM-120 AMRAAM, חיל האוויר האמריקאי | צילום: USAF

לאורך השנים פותחו דגמים חדשים ומתקדמים של מטוסי F-16. אולם הממוצע אומר בדרך כלל שאחרי כשלושים-ארבעים שנים מטוסי הקרב מסיימים את חייהם. בטח כאשר נכנסו לעידן של מטוסי הקרב מהדור החמישי, החמקנים. רק שזה ממש לא הכיוון של מטוסי ה-F-16 שקווי הייצור שלהם היו אמורים להיסגר.

השינוי הגיע אחרי שהמפתחים של "לוקהיד" עבדו על גרסה חדשה, בלוק 70 לדגם V של המטוס, אותה צורה וכל היתר חדש לחלוטין. בשנת 2019 נחנך קו ייצור חדש למטוס ה-F-16V בגרינוויל, דרום קרוליינה. פס הייצור החדש החליף את פס הייצור הקודם בפורט וורת', טקסס שם מייצרים את מטוסי ה-F-35. מאז הדרישה למטוסי F-16 חדשים ו-F-16V משודרגים ממשיכה לעלות, כאשר בחריין הייתה הלקוח הראשון שחתם על עסקה לרכש מטוסי F-16 בלוק 70.

מאז חתמו על עסקאות לרכש המטוס מדינות נוספות, טאיוואן ויוון למשל, ועל פי לוקהיד מרטין כיום יש הזמנות ל-128 מטוסי קרב מהסוג הזה. ירדן, שחתמה גם היא על עסקה לרכש מטוסי F-16V הודיעה על רצון להגדיל את סד"כ המטוסים וגם בולגריה הגישה בקשת מידע (LOA) להגדלת העסקה עליה כבר חתמה. מרגע שעסקאות אלה יבשילו, היקף העסקאות יגיע ל-148 מטוסים. זה צפוי לגדול כשבין השאר, גם מרוקו מעוניינת לרכוש את המטוס.

הרקע לביקוש המחודש

"בעצם לקחו את המטוס הזה וייצרו אותו מחדש עם תוספת של מכ"ם וחיישנים מתקדמים, חליפת לוחמה אלקטרונית ויכולת נשיאת אמל"ח מגוון", מסביר טייס חיל האוויר. "כל זה יושב על פלטפורמה שיודעת לפעול בביטחון בשדה הקרב המודרני והצפוי בעתיד". לא פחות חשוב, במחיר נמוך ביחס למטוסי החתימה נמוכה או הדגם החדש של ה-F-15.

מחיר מטוס F-16V בלוק 70 מוערך בכ-60 עד 65 מיליון דולר ליחידה. מטוס חמקן לשם ההשוואה מוערך במחיר של כ-77 מיליון דולר והדגם החדש של מטוס ה-15-F ביותר מ-90 מיליון. טייס הקרב מוסיף ש"אורך חיי" המטוס הוארך אף הוא ל-12 אלף שעות טיסה, מה שמוסיף לבטיחות הטיסה ועלות הפעלת צי המטוסים.

F-16V | צילום: Nichole Adamowicz/USAF, GettyImages

"מטוס ה-16-F מוכיח את ערכו כבר עשרות שנים וממשיך להישאר רלוונטי ובעל איכות גבוהה ביותר מבין מטוסי הדור הרביעי, בכל הנוגע ליכולות הייטק ועלויות מחזור החיים הכוללות", אמרו ביצרנית ל-mako. עוד ציינו כי במטוסי בלוק 70/72 אוויוניקה מתקדמת, מכ"ם AESA בעל יכולות גבוהות מוכחות. "המכ"ם החדש, APG-83 מתוצרת "נורת'רופ גרומן" חולק 95 אחוז מהתוכנה ו-70 אחוז מהחומרה עם המכ"ם של ה-F-35".

למעשה, למכ"ם של ה-F-16 החדש יכולות כמעט דומות ליכולות מטוסי הדור החמישי כמו ה-F-35 וה-F-22. בחברה גם מספרים שהמכ"ם משולב עם מערכת לוחמה אלקטרונית בשם "מגן וייפר" (Viper Shield), המשפרת את יכולות הלחימה של המטוס בסביבה עוינת "ואת מודעות הטייס למרחב הקרב".

יכולות נוספות המיוחסות למטוס הן תא טייס "מודרני משודרג וידידותי" הכולל מסכי מגע גדולים, תכונות בטיחות חדשות ו"יכולת נשיאת אמל"ח חדש ומתקדם". נושא הבטיחות כולל גם את המערכת ל"מניעת התנגשות אוויר-קרקע", AGCAS, שהיא למעשה מחשב מתוחכם שמשתמש בחיישנים כדי לזהות אובייקטים בקרקע, החל מהרים וגבעות ועד בניינים ועמודי חשמל.

First Flight Alert! A new era of F-16 begins. Meet the Block 70 Fighting Falcon.



Watch to learn more ⬇️ pic.twitter.com/kQ093JElUF — Lockheed Martin (@LockheedMartin) January 24, 2023

המערכת יודעת לזהות הנמכה לא מבוקרת לעבר המכשול והקרקע בכלל, לחשב את נקודת הפגיעה - ולהתחמק ממנה. למעשה, המערכת מסוגלת להזהיר את הטייס, וכמוצא אחרון להשתלט על המטוס ולהסיט אותו אם הוא לא מגיב. המערכת הזו כבר הצילה את חייהם של תשעה טייסי F-16.

בנוסף לזה, לדגם המתקדם של ה-F-16 יהיו מכלי דלק תצורתיים (CFT) שמאריכים את טווח המטוס מבלי לתפוס נקודות לתליית חימוש. למטוס חליפת תקשורת חדשה המאפשרת לחלוק נתונים בצורה מאובטחת עם מטוסים אחרים, מערכות אוויריות, יבשתיות וימיות בלי התערבות גורם אנושי.

בלוקהיד מרטין מסבירים שההבדל בין בלוק 70 לבלוק 72 נמצא במנוע. לבלוק 70 יש מנוע של חברת "ג'נרל אלקטריק" ואילו לבלוק 72 מנוע של חברת "פראט אנד וויטני", שתיהן חברות מוכרות ומוצלחות בתחום ומעבר לזה אין הבדל בין הדגמים, ששניהם מציעים מנוע בעל עוצמה גבוהה יותר מהדגמים הקיימים עם דחף של 13 טון ויכולת לטוס פי שתיים ממהירות הקול.

ההערכות: ימשיך עוד שנים בחזית

מטוס 16-F | צילום: Ethan Miller/Getty Images

כל הנתונים האלה מלמדים על דבר אחד ברור, צי מטוסי ה-F-16 ימשיך לטוס בעולם עוד עשרות שנים לצד מטוסי הדור ה-5 אותם הם ישלימו. "הייצור של מטוסים חדשים, שדרוגי מבנה והיכולות החדשות מבטיחים שמטוסי ה-F-16 יכולים להמשיך לטוס ולהילחם עד 2060 ומעבר לזה".

נכון להיום אין בכוונת חיל האוויר האמריקאי לרכוש את הדגם החדש של מטוסי ה-F-16. זאת בשל העובדה שלאחרונה הם ביצעו מספר שדרוגים משמעותיים בדגמים אותם הם מטיסים כיום. אולם די ברור שלמדינות שכבר בחרו את המטוס יצטרפו עוד מדינות רבות, ויותר מסביר להניח שהתחזית של לוקהיד מרטין לגבי שנת 2060 תתממש.

"אין מערכת לחימה אחת שהיא הנכונה", מסכם ואומר טייס חיל האוויר. "לכל פיתוח כמו למשל חתימת מכ"ם נמוכה, מה שמכונה חמקנות, יפתחו מתישהו בעתיד משהו נגדי. לכן החוכמה היא לבנות תמהיל נכון של מערכות לחימה, שישלימו אחת את השנייה, על ידי שילוב יתרונות שיכסו על חסרונות של המערכות המקבילות. חיל אוויר זה עסק יקר ואתה צריך מאסה של מטוסים לוחמים ככה שגם המחיר משחק פה תפקיד חשוב".