אתר "Flight Global" פרסם לאחרונה את דו"ח חילות האוויר השנתי שלו לשנת 2023, בו דיווח על כלל חילות האוויר בעולם, ציי מטוסי הקרב, מסוקים ועוד. האנליסטים של האתר מפרסמים, על בסיס מודיעין גלוי, את הנתונים של השנה על ציי המטוסים, כשהם מציגים בין השאר את מטוסי הקרב הנפוצים והפעילים ביותר לשנה זו, והאחוז שלהם מכלל הסד"כ (סדר כוחות) העולמי.

על פי הניתוח של "דיווח חילות האוויר לשנת 2023" בעולם יש 14,659 מטוסי קרב פעילים, 19 אחוז מהם (2,757) שייכים לחיל האוויר האמריקאי שהוא המפעיל הגדול ביותר בפער ענק מהמקום השני, בו נמצאת סין עם 570 מטוסי קרב, 11 אחוז מכלל מטוסי הקרב בעולם. במקום השלישי רוסיה עם 1,517 שהם 10 אחוזים והודו במקום הרביעי עם 5 אחוזים.

צפון קוריאה אגב, נמצאת במקום החמישי עם 4 אחוזים. מלבד העוצמה המספרית חשוב להדגיש את האיכות, תורת ההפעלה, שעות האימון ועוד שמשפיעים מאוד על מדד העוצמה. רוב המטוסים של צפון קוריאה למשל, בני 50 שנה ויותר.

מטוס תדלוק KC-135 אמריקאי מתדלק מפציץ B-1 | צילום: U.S. Air Force/GettyImages

לא מפתיע שארה"ב נמצאת במקום הראשון בכל המדדים. 77 אחוזים מכלל מטוסי התדלוק האווירי שטסים בעולם, משרתים בחיל האוויר האמריקאי, שמחזיק 632 כלי טיס מהסוג הזה. במקום השני נמצאת ערב הסעודית עם 22 מטוסים וצרפת במקום השלישי עם 19 מטוסים בדומה לחיל האוויר הרוסי.

בכלל חילות האוויר בעולם יש 20,093 מסוקי קרב. 5,584 מהם במסגרת כוחות צבא ארה"ב שזה 28 אחוזים. רוסיה במקום השני עם 1,531 מסק"רים וסין בשלישי עם 913 מסוקי קרב, אחריה הודו עם 807 מסק"רים. נתון מעניין נוסף, מראה כי במזרח התיכון יש 1,556 מטוסי קרב ובסך הכל יש עלייה של אחוז אחד בכמות כלי הטיס של חילות האוויר באזור זה. באירופה מנגד, נרשמה ירידה של שני אחוזים.

מטוסי הקרב הנפוצים ביותר בעולם

F-16

נחשב למטוס הקרב הנפוץ ביותר בעולם עם סד"כ עולמי כולל של 2,184 מטוסים מכל הדגמים. מדובר ב-15 אחוזים מכלל מטוסי הקרב שטסים בעולם. עד היום יוצרו למעלה מ-4,500 מטוסי F-16 שפותחו במקביל למטוסי ה-F-15 שנמצאים במקום הרבה יותר נמוך.

מטוס 16-F ממריא בתרגיל משותף עם חיל האוויר האמריקאי, דרום קוריאה | צילום: Chung Sung-Jun/GettyImages

בעוד שהדגמים הישנים יוצאים מהשירות חילות אוויר רבים מצטיידים בדגמים המתקדמים והחדשים של מטוסי ה-F-16. ביצרנית לוקהיד מרטין אף ציינו כי קווי הייצור שלהם בתפוסה מלאה, כאשר באופק יש עוד הזמנות רבות כולל ממדינות שעד היום לא הפעילו את כלי הטיס הזה.

סוחוי SU-27

מטוס הקרב הרוסי נמצא במקום השני על פי הרשימה. בעולם יש 1,187 כלי טיס מהסוג הזה לדגמיו השונים, 7 אחוזים מכלל מטוסי הקרב הפעילים בעולם. מדובר במשפחה של דגמי המטוס שפותח עוד בימי ברית המועצות כתשובה למטוס ה-F-15 האמריקאי.

לאורך השנים סוחוי ייצרה מגוון דגמים משודרגים של המטוס הזה, שהפכו מאוד פופולריים בחילות אוויר רבים. הערכה היא שנשארו לפחות 400 מטוסים מהדגם המקורי של הסוחוי 27 שצפוי לטוס עוד עשרות שנים.

תקרית אווירית עם מטוסי קרב רוסיים בים הבלטי, מרץ 2022 | צילום: SWEDISH AF/TT NEWS AGENCY/AFP/GettyImages

F-15

המטוס שפותח במקביל ל-F-16 כמטוס להשגת עליונות אווירית הגיע למקום השלישי. 6 אחוז מכלל סד"כ מטוסי הקרב בעולם הם מהסוג הזה, 961 מטוסים מלבד ארה"ב, סעודיה ויפן הן המפעילות הגדולות של המטוס שנרכש גם על ידי סינגפור ודרום קוריאה.

ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שרכשו את מטוס הקרב הזה מחוץ לארה"ב. כיום יש לחיל האוויר הישראלי שלוש טייסות F-15. מדובר באחד מהמטוסים היותר מוצלחים של חברת בואינג, עם למעלה ממאה ניצחונות בקרבות אוויר כשמנגד, אף מטוס F-15 לא הופל בקרב אוויר. בארה"ב מפתחים את הדגם הבא של המטוס, ה-F-15EX שצפוי להשאיר את המטוס הזה באוויר עוד עשרות שנים.

מטוסי קרב F-15X של חיל האוויר האמריקאי בפעולה | צילום: Tech. Sgt. John Raven/AF

F-18

פותח כמטוס קרב רב-משימתי עבור הצי האמריקאי, נמצא צמוד מאוד ברשימת מטוסי הקרב הנפוצים בעולם. כיום טסים 828 מטוסים מהסוג הזה בארה"ב, אוסטרליה, קנדה, ספרד ומדינות נוספות.

בשנות ה-90 פותחה גרסה משודרגת מאוד של המטוס, F/A-18E/F "סופר הורנט" שעדיין נמצאת בייצור ומחליפה את הדגמים הישנים. לאורך השנים ייצרו יותר מ-2,000 מטוסי F-18.

מטוס F/A-18 "סופר הורנט" של הצי האמריקאי | צילום: Ian Hitchcock/Getty Images

מיג 29

המטוס שמחזיר את התעשייה הרוסית לרשימה העולמית. נכון לשנת 2023 יש 822 מטוסי מיג 29 בשרות פעיל, 6 אחוזים מסך סד"כ מטוסי הקרב העולמי. המטוס נחשב כתשובה הסובייטית ל-F-16. המיג 29 הינו מטוס קרב קל וזול יחסית שנועד להשלים את ה-Su-27 הכבד יותר.

הוא סופק לצבאות ברחבי העולם ונשאר פעיל במדינות רבות. בשנות ה-2000 רוסיה פיתחה גרסה משודרגת של המטוס, מיג-35 שלא זכה להצלחה. בינתיים, הצי העולמי של מטוסי מיג-29 נמצא במגמת ירידה כשרבים מהם יוצאים מהשירות. לא מעט מהם הושמדו בשנים האחרונות בסוריה וכעת באוקראינה, שם המיג 29 מופעל על ידי שני הצדדים.

מטוסי מיג 29 של חיל האוויר האוקראיני | צילום: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

המיקום שלו ברשימה מפתיע, לאור הנתונים על הצלת המטוס באוויר. מצד אחד מטוסי מיג 29 שעיקר המשימה שלהם יירוט, הפילו לאורך השנים רק 6 מטוסים בקרבות אוויר בעוד שמנגד רבים אבדו בסוג קרב כזה.

35-F חמקן

נחשב ל"כוכב החדש" של עולם מטוסי הקרב ונמצא במקום השישי אחרי המיג 29. 4 אחוזים מכלל סד"כ מטוסי הקרב הם החמקנים מהסוג הזה, סך כולל של 545 מטוסי F-35 פעילים ברחבי העולם. אולם פה יש לציין כי במהלך השנה הקרובה הנתון הזה צפוי לגדול משמעותית, זאת משום שהיצרנית חברת לוקהיד מרטין פרסמה שמסרה עד היום 840 מטוסי F-35.

מטוס הקרב של הדור החמישי מחליף בארה"ב מטוסי F-16 ו-F-18 ומשרת בחילות אוויר רבים בהם של ישראל, בריטניה ועוד. מדינות נוספות רבות הודיעו שבכוונתן להזמין את החמקן, בהן גרמניה, פינלנד וקנדה.

מטוס קרב F-35 חמקן | צילום: Scott Barbour, GettyImages

ה"יורופייטר טייפון"

נמצא במקום השביעי כשבעולם יש כיום 522 מטוסי קרב מבצעיים מהסוג הזה, 3 אחוזים מכלל מטוסי הקרב בעולם על פי האתר. ה"יורופייטר טייפון", פותח ויוצר כמטוס קרב אירופאי משותף ומופעל על ידי חילות אוויר אירופאים בהם בריטניה, גרמניה, איטליה, ספרד ואוסטריה.

גם מדינות במזרח התיכון בהן ערב הסעודית וכווית מפעילות אותו, כשגם קטאר ועומאן ביצעו הזמנות של המטוס. ישנן מדינות נוספות שהביעו התעניינות במטוס הקרב הזה, כך שהמספרים צפויים לעלות.

מטוסי יורופייטר-טייפון של חיל האוויר הגרמני | צילום: Morris MacMatzen/GettyImages

סוחוי SU-25

נמצא במקום השמיני ברשימה של האנליסטים. ישנם 480 מטוסי קרב מבצעיים מהסוג הזה, כשלושה אחוזים מסך מטוסי הקרב הפעילים בעולם. מדובר בהישג מרשים לאור זה שלמעלה מחמישה עשורים עברו מאז הוצג לראשונה ועדיין, מטוס סוחוי SU-25, הוא אחד ממטוסי הקרב הוותיקים והקשוחים בחיל האוויר הרוסי, עם רקורד מבצעי ארוך ומוצלח, אבל גם מדמם.

הסוחוי 25 הינו מטוס ל"סיוע אווירי קרוב" שגם היום נחשב ל"סוס העבודה" של הרוסים באוקראינה וגם של חיל האוויר האוקראיני. לאורך השנים יוצרו למעלה מאלף יחידות, רבות מהן אבדו בשדה הקרב מאפגניסטן ועד אוקראינה. אחרים יוצאים מהשירות בשל "גילם המתקדם", אם כי ניתן להעריך בסבירות רבה שנראה אותם עוד לא מעט שנים.

J-7

מטוס הקרב הסיני דורג על ידי האתר במקום התשיעי. על פי הנתונים בעולם טסים 444 מטוסי קרב מהסוג הזה, כשלושה אחוזים. רוב המפעילים שלו כיום הן מדינות באפריקה, צפון קוריאה, מצרים ואיראן.

You say Zimbabwe has no combat aircraft?



Fighter Chengdu J-7 Air Force Zimbabwe pic.twitter.com/80cpqHvTe8 — Avia.Pro - News, events, media (@avia_pro) December 21, 2022

מדובר למעשה בגרסה הסינית של מטוס המיג 21 המיוצר ברישיון. למעשה, אם עורכי הרשימה היו מכניסים את כלל דגמי המיג 21, שכזכור עלה לאוויר לראשונה בשנות ה-50, המיקום של המטוס הזה ברשימה היה הרבה יותר גבוה.

F-5

עוד מטוס קרב מפתיע ברשימה לאור גילו הוא ה-5-F. גם פה מדובר במטוס שהמריא לראשונה בשנות ה-50 ועדיין, ברחבי העולם יש 403 מטוסי פעילים כאלו.

רוב מטוסי הקרב מהסוג הזה, כ-50 מופעלים על ידי חיל האוויר האיראני. גם לדרום קוריאה יש כמות גדולה של מטוסים מהסוג הזה, שטסים גם בחילות האוויר של מרוקו, מקסיקו, טאיוואן ומדינות נוספות. גם חיל האוויר הספרדי מפעיל מטוסי F-5, אולם לאימון בלבד. לאור גילו המתקדם של המטוס, סביר מאוד להניח שהמספרים שלו ירדו דרמטית במהלך השנים הקרובות.

מטוס 5-F של חיל האוויר האיראני ממריא | צילום: EBRAHIM NOROUZI/AFP, GettyImages