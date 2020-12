עליה בכמות הדיווחים על עסקאות מכירת מטוסים ללא טייס (מל"טים) מתוצרת טורקיה למדינות זרות, תחום שבו ישראל נחשבת אחת המדינות המובילות.

חלק מהתוצרת של התעשייה האווירית והתעשיות הביטחוניות בישראל מופעל גם על ידי צה"ל וחלק מסופק למדינות זרות, כשנראה שהתחרות עם טורקיה בגזרה הזו מתגברת, לאחר ההצלחות של כלי הטיס מתוצרת שתי המדינות בלחימה בקווקז.

המלחמה הזאת כפי הנראה, עשתה שירות משמעותי לתעשייה האווירית הטורקית שמייצרת מספר גדול של מטוסים ללא טייס לתקיפה, איסוף מודיעין ועוד.

שני המטוסים העיקריים שהוכיחו את עצמם ורשמו התעניינות מוגברת בעקבות ההצלחה בקרבות בין אזרבייג'ן וארמניה בחבל נגורנו קרבאך, הם מטוסי "ANKA" הגדולים וכטב"מ ה-"Bayraktar TB2" שמסוגל לשהות באוויר 27 שעות ברציפות ולשאת מגוון גדול של טילים ופצצות. את המטוס הזה רכש גם חיל האוויר של קטאר.

בימים האחרונים פורסם כי משרד ההגנה הטורקי חתם גם על עסקה למכירת מטוסים ללא טייס לטוניסיה בשווי 80 מיליון דולר. על פי ההסכם הטורקים יספקו לטוניס כטב"מים מסוג "Phoenix" ובנוסף את המטוסים מסוג "ANKA-S".

@TUSAS_TR, will export 3 ANKA UAVs and 3 ground control systems to #Tunisia.



•Contract price $ 80 million



•#Turkey ANKA UAV production was exported to a country for the first time.#تونس #ترکیا pic.twitter.com/NEEjzdOLF4 — Turkey In The World (@TRintheworld) December 13, 2020

טורקיה גם תאמן 52 אנשי צוות מחיל האוויר הטוניסאי שיפעילו את הכלים שנרכשו. טוניס היא המדינה השנייה באפריקה שרכשה את המטוסים ללא טייס של טורקיה, כששמה של המדינה הנוספת לא פורסם עד כה.

מטוסים ללא טייס מתוצרת טורקיה נרכשו גם על ידי אוקראינה ועל פי כלי תקשורת טורקים, בתקופה האחרונה מספר מדינות פתחו במגעים לרכש נוסף של כטב"מים.

בשנים האחרונות הטורקים השיגו קפיצת מדרגה משמעותית בכל הקשור למטוסים לא מאוישים שהוכיחו את עצמם במספר זירות. כטב"מים חמושים כמו "Bayraktar TB2" השמידו בסוריה ולוב כמה וכמה סוללות נ"מ מתוצרת רוסית, חלקן חדישות ומתקדמות.

בלחימה בקרבאך משרד ההגנה של אזרבייג'ן פרסם סרטונים רבים המתעדים את המטוסים ללא טייס שסופקו לו מטורקיה וגם מישראל משמידים סוללות טילים, טנקים ומשוריינים רבים של צבא ארמניה, מתוצרת רוסיה בעיקר. ביוני האחרון, הרוסים נאלצו לספק שלל תירוצים אחרי שהמל"טים הטורקים השמידו מערכות מסוג מסוג פנציר S-1 בלוב.

ההתחזקות של טורקיה כיצרנית מטוסים ללא טייס מציבים אותה בתחרות ישירה מול ישראל שנחשבת לאחת המדינות המובילות בתחום ופורצת דרך עם מגוון כלי טיס לא מאוישים שגם הם הציגו יכולות מרשימות במלחמה בקרבאך.